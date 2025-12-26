ISM非制造业PMI反映了指定月份内美国服务业的商业环境和活动。供应管理协会(ISM)是美国的一个非营利的供应管理组织，其成员超过40,000。

该指数是基于对美国17个非制造业行业的375家企业代表进行的调查计算得出的。与Markit不同，ISM 不仅考虑私人公司，还基于共同的NAIC S（北美工业分类系统）列表。受访者描述了他们经济活动的以下几个方面：

商业活动：商业活动水平变化的幅度和方向

收到来自客户的新订单

就业增长或减少

供应

库存：库存增加或减少

价格：公司为产品和服务支付或多或少的费用

已接受尚未交付的订单数（增加或减少）

新出口订单

进口：进口商品和服务的数量

库存前景：他们库存增长是快或是慢

该问卷包括了相对评估：情况是否更好，更糟或者保持不变。对回复的评估还会考虑到受访公司所占的权重。该值根据季节进行调整。由此产生的非制造业采购经理人指数(PMI)是由四个扩散指数组成的综合指数，且每个指数权重不同（商业活动、新订单、就业和供应）。

数值高于50意味着服务行业活动增加。低于50的指数预示着经济状况出现紧缩。该值距离50标准值越远，说明经济状况改变的幅度越大。

PMI是衡量经济健康的重要指标。服务业对国家GDP具有重要贡献，因此PMI被认为是即将到来的衰退或增长的领先指标。采购经理人是最先知道市场状况何时出现变化的人，因为他们在短期内工作，可以评估经济状况变化的趋势。该指数发布时间早于GDP和劳工统计局的报告，因而这是一个领先指标。

非制造业PMI 增长通常被视为对美元有利。

最后值: