美国ISM非制造业采购经理人指数(PMI) (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
美国
USD, 美元
源：
供应管理协会 (Institute for Supply Management)
部门：
业务
高级别 N/D 52.4
52.4
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
ISM非制造业PMI反映了指定月份内美国服务业的商业环境和活动。供应管理协会(ISM)是美国的一个非营利的供应管理组织，其成员超过40,000。

该指数是基于对美国17个非制造业行业的375家企业代表进行的调查计算得出的。与Markit不同，ISM 不仅考虑私人公司，还基于共同的NAIC S（北美工业分类系统）列表。受访者描述了他们经济活动的以下几个方面：

  • 商业活动：商业活动水平变化的幅度和方向
  • 收到来自客户的新订单
  • 就业增长或减少
  • 供应
  • 库存：库存增加或减少
  • 价格：公司为产品和服务支付或多或少的费用
  • 已接受尚未交付的订单数（增加或减少）
  • 新出口订单
  • 进口：进口商品和服务的数量
  • 库存前景：他们库存增长是快或是慢

该问卷包括了相对评估：情况是否更好，更糟或者保持不变。对回复的评估还会考虑到受访公司所占的权重。该值根据季节进行调整。由此产生的非制造业采购经理人指数(PMI)是由四个扩散指数组成的综合指数，且每个指数权重不同（商业活动、新订单、就业和供应）。

数值高于50意味着服务行业活动增加。低于50的指数预示着经济状况出现紧缩。该值距离50标准值越远，说明经济状况改变的幅度越大。

PMI是衡量经济健康的重要指标。服务业对国家GDP具有重要贡献，因此PMI被认为是即将到来的衰退或增长的领先指标。采购经理人是最先知道市场状况何时出现变化的人，因为他们在短期内工作，可以评估经济状况变化的趋势。该指数发布时间早于GDP和劳工统计局的报告，因而这是一个领先指标。

非制造业PMI 增长通常被视为对美元有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国ISM非制造业采购经理人指数(PMI) (ISM United States Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
52.4
52.4
10月 2025
52.4
50.0
9月 2025
50.0
52.0
8月 2025
52.0
52.4
50.1
7月 2025
50.1
52.5
50.8
6月 2025
50.8
52.2
49.9
5月 2025
49.9
52.6
51.6
4月 2025
51.6
52.6
50.8
3月 2025
50.8
52.6
53.5
2月 2025
53.5
52.2
52.8
1月 2025
52.8
54.1
54.0
12月 2024
54.1
52.0
52.1
11月 2024
52.1
52.1
56.0
10月 2024
56.0
51.6
54.9
9月 2024
54.9
51.5
51.5
8月 2024
51.5
51.7
51.4
7月 2024
51.4
51.3
48.8
6月 2024
48.8
54.6
53.8
5月 2024
53.8
51.2
49.4
4月 2024
49.4
51.5
51.4
3月 2024
51.4
51.7
52.6
2月 2024
52.6
52.3
53.4
1月 2024
53.4
52.1
50.5
12月 2023
50.6
52.2
52.7
11月 2023
52.7
52.7
51.8
10月 2023
51.8
54.0
53.6
9月 2023
53.6
53.6
54.5
8月 2023
54.5
53.3
52.7
7月 2023
52.7
52.1
53.9
6月 2023
53.9
51.1
50.3
5月 2023
50.3
51.5
51.9
4月 2023
51.9
53.1
51.2
3月 2023
51.2
55.2
55.1
2月 2023
55.1
52.4
55.2
1月 2023
55.2
53.0
49.2
12月 2022
49.6
55.5
56.5
11月 2022
56.5
55.6
54.4
10月 2022
54.4
56.8
56.7
9月 2022
56.7
56.8
56.9
8月 2022
56.9
56.0
56.7
7月 2022
56.7
55.6
55.3
6月 2022
55.3
57.7
55.9
5月 2022
55.9
57.7
57.1
4月 2022
57.1
62.7
58.3
3月 2022
58.3
63.4
56.5
2月 2022
56.5
65.6
59.9
1月 2022
59.9
66.1
62.3
12月 2021
62.0
65.8
69.1
11月 2021
69.1
64.6
66.7
10月 2021
66.7
63.8
61.9
12345
