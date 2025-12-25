西班牙经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|每季度
|失业率
|10.45%
|3 Q 2025
|10.29%
|每季度
|CPI 年率y/y
|3.0%
|11月 2025
|3.0%
|每月
|贸易帐
|€-4.693 B
|10月 2025
|€-6.001 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, EUR, 圣诞节
2025.12.30 08:00, EUR, CPI 月率m/m, 预测值: 0.6%, 以前: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, CPI 年率y/y, 预测值: 3.1%, 以前: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HICP m/m, 预测值: 0.5%, 以前: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HICP年率y/y, 预测值: 3.5%, 以前: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, 零售销售额年率 y/y, 预测值: 3.6%, 以前: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, 经常帐, 预测值: €2.792 B, 以前: €1.870 B
2026.01.02 08:15, EUR, S&P全球制造业PMI, 预测值: 51.0, 以前: 51.5
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|10年期债券拍卖
|3.199%
|3.085%
|12个月Letras拍卖
|1.990%
|1.990%
|15年期债券拍卖
|3.616%
|3.671%
|30年期债券拍卖
|4.038%
|4.074%
|3个月Letras拍卖
|1.974%
|1.908%
|3年期Bonos拍卖
|2.212%
|2.166%
|50年期债券拍卖
|3.874%
|2.851%
|5年期Bonos拍卖
|2.471%
|2.483%
|6个月Letras拍卖
|1.931%
|1.944%
|9个月Letras拍卖
|1.999%
|1.965%
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.6%
|3 Q 2025
|0.6%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|2.8%
|3 Q 2025
|2.8%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|失业人数变化
|-18.805 K
|11月 2025
|22.101 K
|每月
|失业率
|10.45%
|3 Q 2025
|10.29%
|每季度
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|3.0%
|11月 2025
|3.0%
|每月
|CPI 月率m/m
|0.2%
|11月 2025
|0.2%
|每月
|HICP m/m
|0.0%
|11月 2025
|0.0%
|每月
|HICP年率y/y
|3.2%
|11月 2025
|3.1%
|每月
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|-2.5%
|11月 2025
|0.7%
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|经常帐
|€1.870 B
|9月 2025
|€5.080 B
|每月
|贸易帐
|€-4.693 B
|10月 2025
|€-6.001 B
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|S&P全球制造业PMI
|51.5
|11月 2025
|52.1
|每月
|S&P全球服务业PMI
|55.6
|11月 2025
|56.6
|每月
|S&P全球综合PMI
|55.1
|11月 2025
|56.0
|每月
|企业信心指数
|-3.0
|11月 2025
|-5.4
|每月
|工业生产指数年率 y/y
|1.2%
|10月 2025
|1.7%
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|消费者信心指数
|81.5
|9月 2025
|82.9
|每月
|零售销售额年率 y/y
|3.8%
|10月 2025
|4.2%
|每月