国家

西班牙经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.6% 3 Q 2025 0.6% 每季度
失业率 10.45% 3 Q 2025 10.29% 每季度
CPI 年率y/y 3.0% 11月 2025 3.0% 每月
贸易帐 €​-4.693 B 10月 2025 €​-6.001 B 每月

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, EUR, 圣诞节
2025.12.30 08:00, EUR, CPI 月率m/m, 预测值: 0.6%, 以前: 0.2%
2025.12.30 08:00, EUR, CPI 年率y/y, 预测值: 3.1%, 以前: 3.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HICP m/m, 预测值: 0.5%, 以前: 0.0%
2025.12.30 08:00, EUR, HICP年率y/y, 预测值: 3.5%, 以前: 3.2%
2025.12.30 08:00, EUR, 零售销售额年率 y/y, 预测值: 3.6%, 以前: 3.8%
2025.12.30 09:00, EUR, 经常帐, 预测值: €​2.792 B, 以前: €​1.870 B
2026.01.02 08:15, EUR, S&P全球制造业PMI, 预测值: 51.0, 以前: 51.5

市场 最近 参考 前值 频率
10年期债券拍卖 3.199% 3.085%
12个月Letras拍卖 1.990% 1.990%
15年期债券拍卖 3.616% 3.671%
30年期债券拍卖 4.038% 4.074%
3个月Letras拍卖 1.974% 1.908%
3年期Bonos拍卖 2.212% 2.166%
50年期债券拍卖 3.874% 2.851%
5年期Bonos拍卖 2.471% 2.483%
6个月Letras拍卖 1.931% 1.944%
9个月Letras拍卖 1.999% 1.965%
GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.6% 3 Q 2025 0.6% 每季度
国内生产总值年率 y/y 2.8% 3 Q 2025 2.8% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
失业人数变化 -18.805 K 11月 2025 22.101 K 每月
失业率 10.45% 3 Q 2025 10.29% 每季度
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y 3.0% 11月 2025 3.0% 每月
CPI 月率m/m 0.2% 11月 2025 0.2% 每月
HICP m/m 0.0% 11月 2025 0.0% 每月
HICP年率y/y 3.2% 11月 2025 3.1% 每月
生产者物价指数（PPI）年率y/y -2.5% 11月 2025 0.7% 每月
交易 最近 参考 前值 频率
经常帐 €​1.870 B 9月 2025 €​5.080 B 每月
贸易帐 €​-4.693 B 10月 2025 €​-6.001 B 每月
业务 最近 参考 前值 频率
S&P全球制造业PMI 51.5 11月 2025 52.1 每月
S&P全球服务业PMI 55.6 11月 2025 56.6 每月
S&P全球综合PMI 55.1 11月 2025 56.0 每月
企业信心指数 -3.0 11月 2025 -5.4 每月
工业生产指数年率 y/y 1.2% 10月 2025 1.7% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
消费者信心指数 81.5 9月 2025 82.9 每月
零售销售额年率 y/y 3.8% 10月 2025 4.2% 每月