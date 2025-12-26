挪威经常账反映了挪威居民与世界其他地区之间的贸易差额。这是净贸易差额（进出口商品和服务的差额），挪威居民净要素收入（例如利息，股息等）和挪威居民的净转移支付（例如国外捐赠）。

换句话说，经常账包括了挪威本地居民和非挪威本地居民在商品、服务、主要（投资）和次级（交易）收入之间的操作。

该值主要包括三个部分：商品和服务，收入（薪资和投资收益）和当前转移。商品和服务差额基于进出口额来计算。收入差额包含了薪资和海外投资收益（减去向非本地居民投资者支付的款项）。当前转移意味着本地居民和非本地居民之间的资金转移；这些转移与上述内容无关，可能包括捐款，援助，私人转账，养老金支付和赡养费等。

经常账差额为正值表示本国为全世界的净债权人。负值表示本国为净债务国。

该指标对挪威克朗报价的影响可能会根据当前经济状况的不同而有所变化。多数情况下，经常账的增长意味着对NOK报价有利。

最后值: