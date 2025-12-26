欧盟居民消费价格指数(CPI) (European Union Consumer Price Index (CPI))
国家：
欧盟
EUR, 欧元
部门：
价格
|低级别
|129.33
|
129.35
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
129.33
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
欧盟(EU)居民消费价格指数(CPI)显示了与上月相比，在报告月消费者的固定篮子商品和服务的价格变化。这是衡量欧盟通货膨胀的重要指标。
价格变动是使用具有代表性的商品和服务抽样样本，即所谓的“消费者篮子”来计算的。抽样样本旨在涵盖主要家庭消费项目，包括食品和饮料、个人护理产品、期刊、公用事业成本、医疗保健、教育和娱乐成本等。这些产品和服务大多需要经常购买或每天购买。
CPI用于制定货币政策决策、编制工资和社会福利指数，以及作为计算消费和生活水平变化的工具。在欧元区每个国家的CPI都是单独计算。然后，根据所批准的方法，将获得的数据编制到调和居民消费价格指数(HICP)。
如果其他因素（如工资）保持不变，则CPI和通胀增长意味着人口购买力下降。CPI增长与通胀不足被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
"欧盟居民消费价格指数(CPI) (European Union Consumer Price Index (CPI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
129.33
129.35
11月 2025 序言。
129.35
129.70
10月 2025
129.70
129.70
10月 2025 序言。
129.70
129.43
9月 2025
129.43
129.42
9月 2025 序言。
129.42
129.31
8月 2025
129.31
129.32
8月 2025 序言。
129.32
129.12
7月 2025
129.12
129.10
7月 2025 序言。
129.10
129.10
6月 2025
129.10
129.07
6月 2025 序言。
129.07
128.71
5月 2025
128.71
128.73
5月 2025 序言。
128.73
128.77
4月 2025
128.77
128.76
4月 2025 序言。
128.76
128.04
3月 2025
128.04
128.04
3月 2025 序言。
128.04
127.26
2月 2025
127.26
127.32
2月 2025 序言。
127.32
126.72
1月 2025
126.72
126.71
1月 2025 序言。
126.71
127.07
12月 2024
127.07
127.08
12月 2024 序言。
127.08
126.62
11月 2024
126.62
126.67
11月 2024 序言。
126.67
127.03
10月 2024
127.03
127.03
10月 2024 序言。
127.03
126.60
9月 2024
126.60
126.63
9月 2024 序言。
126.63
126.72
8月 2024
126.72
126.74
8月 2024 序言。
126.74
126.54
7月 2024
126.54
126.56
7月 2024 序言。
126.56
126.58
6月 2024
126.58
126.58
6月 2024 序言。
126.58
126.31
5月 2024
126.31
126.32
5月 2024 序言。
126.32
126.04
4月 2024
126.04
126.05
4月 2024 序言。
126.05
125.31
3月 2024
125.31
125.33
3月 2024 序言。
125.33
124.38
2月 2024
124.38
124.37
2月 2024 序言。
124.37
123.60
1月 2024
123.60
123.58
1月 2024 序言。
123.58
124.05
12月 2023
124.05
124.04
12月 2023 序言。
124.04
123.85
11月 2023
123.85
123.86
11月 2023 序言。
123.86
124.54
