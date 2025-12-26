美国单位劳动力成本季率q/q (United States Unit Labor Costs q/q)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
劳动力
|中级别
|1.0%
|1.6%
|
1.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.6%
|
1.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
单位劳动力成本季率q/q反映了与上一季度相比，指定季度每单位产出的劳动力成本的变化。每单位成本计算为报告期总劳动报酬与总产出之间的比率，即每小时报酬除以劳动生产率。
单位劳动力成本是生产者成本的主要组成部分，因而这是衡量国民经济活动的一个非常重要的指标。该指标与相关指标密切相关。因此，未改变生产水平的情况下提高平均时薪会导致劳动力成本的增加。单位时间产量增加通常会降低劳动力成本。
经济学家使用这个指标来衡量生产活动。这个数据还被用来预测和分析产品定价，工资和技术效率。该指标值与劳动生产率和平均时薪相结合来查看。
单位劳动力成本的增长通常会导致最终产品的价格上涨，进而引起通货膨胀的增长。因此，该指数增长可能被视为对美元有利。
最后值:
真实值
预测值
"美国单位劳动力成本季率q/q (United States Unit Labor Costs q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
2 Q 2025
1.0%
1.6%
1.6%
2 Q 2025 序言。
1.6%
3.7%
6.9%
1 Q 2025
6.6%
5.7%
5.7%
1 Q 2025 序言。
5.7%
3.3%
2.0%
4 Q 2024
2.2%
3.0%
3.0%
4 Q 2024 序言。
3.0%
3.2%
0.5%
3 Q 2024
0.8%
1.9%
1.9%
3 Q 2024 序言。
1.9%
-0.3%
2.4%
2 Q 2024
0.4%
0.9%
0.9%
2 Q 2024 序言。
0.9%
2.8%
3.8%
1 Q 2024
4.0%
4.7%
4.7%
1 Q 2024 序言。
4.7%
0.8%
0.0%
4 Q 2023
0.4%
0.5%
0.5%
4 Q 2023 序言。
0.5%
4.6%
-1.1%
3 Q 2023
-1.2%
-0.8%
-0.8%
3 Q 2023 序言。
-0.8%
1.8%
3.2%
2 Q 2023
2.2%
1.6%
1.6%
2 Q 2023 序言。
1.6%
-0.5%
3.3%
1 Q 2023
4.2%
6.3%
6.3%
1 Q 2023 序言。
6.3%
8.4%
3.3%
4 Q 2022
3.2%
1.1%
1.1%
4 Q 2022 序言。
1.1%
11.1%
2.0%
3 Q 2022
2.4%
3.5%
3.5%
3 Q 2022 序言。
3.5%
3.9%
8.9%
2 Q 2022
10.2%
10.8%
10.8%
2 Q 2022 序言。
10.8%
5.0%
12.7%
1 Q 2022
12.6%
11.6%
11.6%
1 Q 2022 序言。
11.6%
3.2%
1.0%
4 Q 2021
0.9%
0.3%
0.3%
4 Q 2021 序言。
0.3%
3.1%
9.3%
3 Q 2021
9.6%
8.3%
8.3%
3 Q 2021 序言。
8.3%
2.2%
1.1%
2 Q 2021
1.3%
1.0%
1.0%
2 Q 2021 序言。
1.0%
2.3%
-2.8%
1 Q 2021
1.7%
-0.3%
-0.3%
1 Q 2021 序言。
-0.3%
12.3%
5.6%
4 Q 2020
6.0%
6.8%
6.8%
4 Q 2020 序言。
6.8%
-2.9%
-7.0%
3 Q 2020
-6.6%
-8.9%
-8.9%
3 Q 2020 序言。
-8.9%
7.5%
8.5%
2 Q 2020
9.0%
12.2%
12.2%
2 Q 2020 序言。
12.2%
2.0%
9.8%
1 Q 2020
5.1%
4.8%
4.8%
1 Q 2020 序言。
4.8%
0.9%
0.9%
4 Q 2019
0.9%
1.4%
1.4%
4 Q 2019 序言。
1.4%
1.0%
2.5%
3 Q 2019
2.5%
3.6%
3.6%
3 Q 2019 序言。
3.6%
4.4%
2.4%
2 Q 2019
2.6%
2.4%
2.4%
2 Q 2019 序言。
2.4%
0.7%
5.5%
