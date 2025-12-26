美国ISM制造业物价支付指数 (ISM United States Manufacturing Prices Paid)
ISM制造业物价支付指数是扩散指标之一，供应管理协会根据该指数计算制造业PMI。它反映了行业代表为他们所获得的产品或服务支付价格的变化。
该指数的计算是基于美国18个行业的供应经理的月度调查数据得出的。受访者评估生产过程中支付的价格：是否增长，下跌或保持不变。收集到的数据经过处理并被编译成一个扩散指数。在整个制造业PMI计算中，该指数占有20%的权重。
ISM制造业物价支付指数通常与生产中间状态的生产者物价指数密切相关。指数增长可以作为一个领先的通货膨胀指标：生产者必须向供应商支付更多资金，这就是最终产品价格可能会上涨的原因。
然而，该指数通常不会直接影响美元报价，而是通常被解读为PMI 的一部分。
最后值:
真实值
预测值
"美国ISM制造业物价支付指数 (ISM United States Manufacturing Prices Paid)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
56.0
58.0
10月 2025
58.0
59.9
61.9
9月 2025
61.9
63.7
8月 2025
63.7
63.9
64.8
7月 2025
64.8
65.5
69.7
6月 2025
69.7
69.9
69.4
5月 2025
69.4
71.8
69.8
4月 2025
69.8
68.2
69.4
3月 2025
69.4
59.4
62.4
2月 2025
62.4
53.2
54.9
1月 2025
54.9
50.6
52.5
12月 2024
52.5
51.9
50.3
11月 2024
50.3
54.2
54.8
10月 2024
54.8
51.0
48.3
9月 2024
48.3
53.3
54.0
8月 2024
54.0
52.4
52.9
7月 2024
52.9
54.4
52.1
6月 2024
52.1
54.3
57.0
5月 2024
57.0
48.9
60.9
4月 2024
60.9
47.2
55.8
3月 2024
55.8
47.3
52.5
2月 2024
52.5
52.3
52.9
1月 2024
52.9
52.6
45.2
12月 2023
45.2
47.4
49.9
11月 2023
49.9
44.7
45.1
10月 2023
45.1
50.3
43.8
9月 2023
43.8
50.6
48.4
8月 2023
48.4
40.5
42.6
7月 2023
42.6
36.5
41.8
6月 2023
41.8
41.1
44.2
5月 2023
44.2
53.5
53.2
4月 2023
53.2
52.3
49.2
3月 2023
49.2
53.8
51.3
2月 2023
51.3
37.8
44.5
1月 2023
44.5
32.3
39.4
12月 2022
39.4
42.3
43.0
11月 2022
43.0
50.4
46.6
10月 2022
46.6
51.6
51.7
9月 2022
51.7
46.0
52.5
8月 2022
52.5
69.2
60.0
7月 2022
60.0
80.5
78.5
6月 2022
78.5
83.7
82.2
5月 2022
82.2
86.2
84.6
4月 2022
84.6
81.7
87.1
3月 2022
87.1
76.0
75.6
2月 2022
75.6
72.3
76.1
1月 2022
76.1
75.3
68.2
12月 2021
68.2
82.1
82.4
11月 2021
82.4
54.6
85.7
10月 2021
63.6
78.4
64.8
