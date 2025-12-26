德国工厂订单月率m/m (Germany Factory Orders m/m)
国家：
德国
EUR, 欧元
部门：
业务
|中级别
|1.5%
|5.6%
|
2.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|1.2%
|
1.5%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
制造业新订单包括在参考月份被制造业20名或20名以上员工的企业内部生产（或转包）的产品供货的所有订单价格（不含增值税）。
在计算制造业价格调整后新订单指数时，将月度结果除以2015年基准年的结果。此外，整体结果以不同经济活动结果的加权平均数计算。这些权重与2015年基准年各经济部门的重要性相对应。这是为了排除经济各部门之间的结构性变化对指数发展的影响。
每月收集员工人数在50人以上企业的数据，每季收集员工人数在20人以上企业的数据，然后将这些数据纳入每月的统计中，以提高质量。
新订单月率m/m指标显示了与上一月份相比，参考月份的百分比变化。这个指数被认为是工业生产的早期指标。指数上升可能表明德国经济扩张，并对欧元汇率产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"德国工厂订单月率m/m (Germany Factory Orders m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
1.5%
5.6%
2.0%
9月 2025
1.1%
3.6%
-0.4%
8月 2025
-0.8%
1.0%
-2.7%
7月 2025
-2.9%
2.3%
-0.2%
6月 2025
-1.0%
3.4%
-0.8%
5月 2025
-1.4%
-2.1%
1.6%
4月 2025
0.6%
-2.8%
3.4%
3月 2025
3.6%
3.9%
0.0%
2月 2025
0.0%
-2.8%
-5.5%
1月 2025
-7.0%
-0.1%
5.9%
12月 2024
6.9%
5.8%
-5.2%
11月 2024
-5.4%
1.3%
-1.5%
10月 2024
-1.5%
-2.2%
7.2%
9月 2024
4.2%
-1.4%
-5.4%
8月 2024
-5.8%
0.2%
3.9%
7月 2024
2.9%
-2.3%
4.6%
6月 2024
3.9%
0.4%
-1.7%
5月 2024
-1.6%
-0.6%
-0.6%
4月 2024
-0.2%
5.6%
-0.8%
3月 2024
-0.4%
0.1%
-0.8%
2月 2024
0.2%
-5.2%
-11.4%
1月 2024
-11.3%
2.9%
12.0%
12月 2023
8.9%
0.6%
0.0%
11月 2023
0.3%
0.4%
-3.8%
10月 2023
-3.7%
1.5%
-0.5%
9月 2023
0.2%
-0.1%
1.9%
8月 2023
3.9%
-1.4%
-11.3%
7月 2023
-11.7%
-0.2%
7.6%
6月 2023
7.0%
0.8%
6.2%
5月 2023
6.4%
0.4%
0.2%
4月 2023
-0.4%
-0.3%
-10.9%
3月 2023
-10.7%
-0.5%
4.5%
2月 2023
4.8%
0.1%
0.5%
1月 2023
1.0%
0.7%
3.4%
12月 2022
3.2%
0.1%
-4.4%
11月 2022
-5.3%
-0.7%
0.6%
10月 2022
0.8%
-0.5%
-2.9%
9月 2022
-4.0%
0.8%
-2.0%
8月 2022
-2.4%
1.0%
1.9%
7月 2022
-1.1%
-0.7%
-0.3%
6月 2022
-0.4%
-1.5%
-0.2%
5月 2022
0.1%
0.3%
-1.8%
4月 2022
-2.7%
2.2%
-4.2%
3月 2022
-4.7%
0.3%
-0.8%
2月 2022
-2.2%
-2.7%
2.3%
1月 2022
1.8%
-1.3%
3.0%
12月 2021
2.8%
2.0%
3.6%
11月 2021
3.7%
1.5%
-5.8%
10月 2021
-6.9%
-0.4%
1.8%
9月 2021
1.3%
-1.0%
-8.8%
