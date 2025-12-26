平均每周工时显示了在美国私人非农企业就业的人们，每周平均工作的小时数。

该指标计算仅包括在经济商业行业就业的个人。这项计算是基于对在全美各地提供约634,000个工作岗位的大约147,000家企业的调查而获得的。

该数据根据季节进行调整以缓解技术波动，这与经济形势变化无关。

该计算考虑了生产行业和服务行业的所有分支，包括资源的提取和加工、建筑、轻工业和重工业（耐用品生产和非耐用品生产分别核算）、信息、金融、教育服务、医疗保健、贸易、运输业等。

该指标用于评估美国劳动力市场的状况。它用来评估劳动力需求的短期变化和生产强度。平均每周工时的增加不能成为单独的说明指标。它需要与平均时薪结合起来评估。两个指标同时增长可能预示着通货膨胀增加，因此可以对美元报价产生积极影响。如果工时减少且平均时薪降低，这对国民经济来说是一个令人不安的现象。

最后值: