美国平均每周工时 (United States Average Weekly Hours)

国家：
美国
USD, 美元
源：
劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)
部门：
劳动力
低级别 34.3 34.2
34.2
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
34.2
34.3
下次发布 实际值 预测值
以前
平均每周工时显示了在美国私人非农企业就业的人们，每周平均工作的小时数。

该指标计算仅包括在经济商业行业就业的个人。这项计算是基于对在全美各地提供约634,000个工作岗位的大约147,000家企业的调查而获得的。

该数据根据季节进行调整以缓解技术波动，这与经济形势变化无关。

该计算考虑了生产行业和服务行业的所有分支，包括资源的提取和加工、建筑、轻工业和重工业（耐用品生产和非耐用品生产分别核算）、信息、金融、教育服务、医疗保健、贸易、运输业等。

该指标用于评估美国劳动力市场的状况。它用来评估劳动力需求的短期变化和生产强度。平均每周工时的增加不能成为单独的说明指标。它需要与平均时薪结合起来评估。两个指标同时增长可能预示着通货膨胀增加，因此可以对美元报价产生积极影响。如果工时减少且平均时薪降低，这对国民经济来说是一个令人不安的现象。

最后值:

真实值

预测值

"美国平均每周工时 (United States Average Weekly Hours)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
34.3
34.2
34.2
9月 2025
34.2
34.2
34.2
8月 2025
34.2
34.2
34.2
7月 2025
34.3
34.2
34.2
6月 2025
34.2
34.2
34.3
5月 2025
34.3
34.2
34.3
4月 2025
34.3
34.2
34.3
3月 2025
34.2
34.1
34.2
2月 2025
34.1
34.2
34.1
1月 2025
34.1
34.3
34.2
12月 2024
34.3
34.3
34.3
11月 2024
34.3
34.3
34.2
10月 2024
34.3
34.3
34.3
9月 2024
34.2
34.3
34.3
8月 2024
34.3
34.3
34.2
7月 2024
34.2
34.3
34.3
6月 2024
34.3
34.3
34.3
5月 2024
34.3
34.3
34.3
4月 2024
34.3
34.3
34.4
3月 2024
34.4
34.3
34.3
2月 2024
34.3
34.2
34.2
1月 2024
34.1
34.3
34.3
12月 2023
34.3
34.4
34.4
11月 2023
34.4
34.4
34.3
10月 2023
34.3
34.4
34.4
9月 2023
34.4
34.4
34.4
8月 2023
34.4
34.4
34.3
7月 2023
34.3
34.4
34.4
6月 2023
34.4
34.4
34.3
5月 2023
34.3
34.5
34.4
4月 2023
34.4
34.5
34.4
3月 2023
34.4
34.5
34.5
2月 2023
34.5
34.5
34.6
1月 2023
34.7
34.5
34.4
12月 2022
34.3
34.5
34.4
11月 2022
34.4
34.5
34.5
10月 2022
34.5
34.6
34.5
9月 2022
34.5
34.6
34.5
8月 2022
34.5
34.6
34.6
7月 2022
34.6
34.6
34.6
6月 2022
34.5
34.6
34.5
5月 2022
34.6
34.6
34.6
4月 2022
34.6
34.6
34.6
3月 2022
34.6
34.6
34.7
2月 2022
34.7
34.6
34.6
1月 2022
34.5
34.7
34.7
12月 2021
34.7
34.7
34.7
11月 2021
34.8
34.7
34.7
10月 2021
34.7
34.7
34.8
9月 2021
34.8
34.7
34.6
12345
