美联储(Fed)消费者信贷月率m/m (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)

国家：
美国
USD, 美元
源：
联邦储备体系委员会 (Board of Governors of Federal Reserve System)
部门：
消费者
中级别 $​9.18 B $​11.43 B
$​11.01 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​11.03 B
$​9.18 B
下次发布 实际值 预测值
以前
美联储消费信贷显示了向个人提供的未尝信贷的月度变化。这个报告反映了家庭，全家和其他个人支出的信贷额度。然而，它并不包括房地产担保贷款。

美国消费信贷包括两种类型：循环信贷（例如预先安排的透支和信用卡，这是循环信贷的主要组成部分）和非循环信贷（封闭式贷款，有预先安排的支付计划）。机动车辆和教育贷款占了非循环贷款的绝大部分。

指标计算基于银行，金融公司，零售商和信用合作社的数据。选定期间百分比的变化是按照前一时期的信贷水平除以实际价值来计算的。

这个指数用来评估潜在的零售额并显示利率的变化情况。这个指数的增长意味着消费支出的增加，反过来，这也暗示了潜在的通胀增长，以及国民经济中金融和信贷领域的更高活动。但是，家庭债务过度增加可能表明经济过热。

一般来说，消费信贷增长对美元报价会有积极的影响。

"美联储(Fed)消费者信贷月率m/m (Federal Reserve System (Fed) Consumer Credit m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
$​9.18 B
$​11.43 B
$​11.01 B
9月 2025
$​13.09 B
$​11.78 B
$​3.13 B
8月 2025
$​0.36 B
$​11.24 B
$​18.05 B
7月 2025
$​16.01 B
$​11.14 B
$​-4.28 B
6月 2025
$​7.37 B
$​11.26 B
$​5.13 B
5月 2025
$​5.10 B
$​13.27 B
$​16.87 B
4月 2025
$​17.87 B
$​13.30 B
$​-3.40 B
3月 2025
$​10.17 B
$​13.26 B
$​-0.61 B
2月 2025
$​-0.81 B
$​13.12 B
$​8.90 B
1月 2025
$​18.08 B
$​29.71 B
$​-100.00 B
12月 2024
$​40.85 B
$​10.84 B
$​-5.37 B
11月 2024
$​-7.49 B
$​11.31 B
$​17.32 B
10月 2024
$​19.24 B
$​14.68 B
$​3.21 B
9月 2024
$​6.00 B
$​16.27 B
$​7.64 B
8月 2024
$​8.93 B
$​15.67 B
$​26.63 B
7月 2024
$​25.45 B
$​11.73 B
$​5.23 B
6月 2024
$​8.93 B
$​11.24 B
$​13.95 B
5月 2024
$​11.35 B
$​3.22 B
$​6.49 B
4月 2024
$​6.40 B
$​1.95 B
$​-1.10 B
3月 2024
$​6.27 B
$​6.82 B
$​15.02 B
2月 2024
$​14.12 B
$​-0.74 B
$​17.68 B
1月 2024
$​19.49 B
$​-2.26 B
$​0.92 B
12月 2023
$​1.56 B
$​23.48 B
11月 2023
$​23.75 B
$​5.13 B
10月 2023
$​5.13 B
$​6.16 B
$​12.22 B
9月 2023
$​9.06 B
$​9.01 B
$​-15.79 B
8月 2023
$​-15.63 B
$​15.85 B
$​10.99 B
7月 2023
$​10.40 B
$​18.37 B
$​14.02 B
6月 2023
$​17.85 B
$​18.28 B
$​9.46 B
5月 2023
$​7.24 B
$​18.79 B
$​20.32 B
4月 2023
$​23.01 B
$​17.36 B
$​22.84 B
3月 2023
$​26.51 B
$​18.53 B
$​15.03 B
2月 2023
$​15.29 B
$​26.38 B
$​19.47 B
1月 2023
$​14.80 B
$​26.38 B
$​10.69 B
12月 2022
$​11.56 B
$​28.71 B
$​33.11 B
11月 2022
$​27.96 B
$​31.37 B
$​29.12 B
10月 2022
$​27.08 B
$​33.33 B
$​25.82 B
9月 2022
$​24.98 B
$​35.49 B
$​30.18 B
8月 2022
$​32.24 B
$​36.40 B
$​26.10 B
7月 2022
$​23.81 B
$​37.24 B
$​39.06 B
6月 2022
$​40.15 B
$​33.37 B
$​23.79 B
5月 2022
$​22.35 B
$​32.24 B
$​36.76 B
4月 2022
$​38.07 B
$​29.57 B
$​47.34 B
3月 2022
$​52.43 B
$​24.38 B
$​37.70 B
2月 2022
$​41.82 B
$​23.02 B
$​8.93 B
1月 2022
$​6.84 B
$​24.33 B
$​22.38 B
12月 2021
$​18.90 B
$​24.03 B
$​38.82 B
11月 2021
$​39.99 B
$​21.54 B
$​16.01 B
10月 2021
$​16.90 B
$​25.18 B
$​27.82 B
9月 2021
$​29.91 B
$​26.48 B
$​13.76 B
