日本同步指数月率m/m (Japan Coincident Index m/m)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
业务
|低级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本同步指标根据与报告期有关的若干指标来评估当前的经济形势。
该同步指标使用11个指标（如生产指标、有效工作比率和其他指标）来计算匹配系列的指标。根据这个匹配序列计算的指数称为匹配指数。这是一个综合指数，其中包括生产，消费，批发和零售销售，营业收入和劳动力市场指标等各个阶段的几个组成部分。
日本同步综合指数反映了当前的经济状况。为了测量经济活动的波动幅度，综合指数通过汇总所选序列的变化率来构建。这些系列的基准年是1995年，其平均值之和为100。
同步指标是与领先综合指数和滞后综合指数一起构成内阁府公布的经济趋势指数的三个指数。它主要用来掌握当前经济状况，因为它与经济走势大体一致。
最后值:
真实值
"日本同步指数月率m/m (Japan Coincident Index m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
10月 2025 序言。
N/D
9月 2025
N/D
9月 2025 序言。
N/D
-1.3%
8月 2025
-1.3%
-0.7%
8月 2025 序言。
-0.7%
-1.8%
7月 2025
-1.8%
-2.6%
7月 2025 序言。
-2.6%
0.3%
6月 2025
0.7%
0.8%
6月 2025 序言。
0.8%
0.0%
5月 2025
0.0%
-0.1%
5月 2025 序言。
-0.1%
0.2%
4月 2025
0.2%
-0.3%
4月 2025 序言。
-0.3%
-1.3%
3月 2025
-1.4%
-1.3%
3月 2025 序言。
-1.3%
0.9%
2月 2025
0.9%
0.8%
2月 2025 序言。
0.8%
0.1%
1月 2025
0.1%
0.1%
1月 2025 序言。
0.1%
1.0%
12月 2024
1.0%
1.4%
12月 2024 序言。
1.4%
-1.4%
11月 2024
-1.4%
-1.5%
11月 2024 序言。
-1.5%
2.8%
10月 2024
2.8%
2.5%
10月 2024 序言。
2.5%
0.7%
9月 2024
1.3%
1.7%
9月 2024 序言。
1.7%
-3.2%
8月 2024
-3.2%
-3.7%
8月 2024 序言。
-3.7%
3.1%
7月 2024
3.1%
3.0%
7月 2024 序言。
3.0%
-3.4%
6月 2024
-3.9%
-3.4%
6月 2024 序言。
-3.4%
1.9%
5月 2024
1.9%
1.3%
5月 2024 序言。
1.3%
1.0%
4月 2024
1.0%
1.0%
4月 2024 序言。
1.0%
1.9%
3月 2024
2.1%
2.4%
3月 2024 序言。
2.4%
-0.7%
2月 2024
-0.7%
-1.2%
2月 2024 序言。
-1.2%
-3.8%
1月 2024
-3.8%
-5.8%
1月 2024 序言。
-5.8%
1.3%
12月 2023
1.3%
1.6%
12月 2023 序言。
1.6%
-1.3%
11月 2023
-1.3%
-1.4%
11月 2023 序言。
-1.4%
0.2%
10月 2023
0.2%
0.2%
10月 2023 序言。
0.2%
0.3%
