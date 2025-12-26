印度央行M3货币供应量年率y/y (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)
国家：
印度
INR, 印度卢比
部门：
货币
|低级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
RBI M3货币供应量年率y/y衡量的是与前一年同月相比，在参考月份印度经济中流通的整个货币供应量的百分比变化。它直接反映国民经济的财政状况。
M3货币供应量包括流通中的纸币和硬币、结算和活期银行账户中的资金、活期和储蓄存款、机构货币市场基金、回购协议和债务证券。在不同的货币总量中，M3稳定性最高。例如，如果仅储蓄利率发生变化，则重新部署M1和M2，但M3保持不变。
通常，假定货币供应量M3的增长与通货膨胀、经济增长和收入之间呈正向关系。这意味着M3货币供应量不足，会对其他三个经济变量具有负面影响。因此，M3增加应对货币产生积极影响，因为收入和通货膨胀也将因此增加。
最后值:
真实值
预测值
"印度央行M3货币供应量年率y/y (Reserve Bank of India M3 Money Supply y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12 12月 2025
N/D
28 11月 2025
N/D
14 11月 2025
N/D
31 10月 2025
N/D
9.4%
9.2%
17 10月 2025
9.2%
9.6%
3 10月 2025
9.6%
9.4%
9.2%
19 9月 2025
9.2%
9.5%
9.5%
5 9月 2025
9.5%
9.8%
22 8月 2025
9.8%
10.0%
8 8月 2025
9.6%
10.0%
25 7月 2025
9.6%
9.5%
9.5%
11 7月 2025
9.5%
9.6%
27 6月 2025
9.6%
9.6%
9.8%
13 6月 2025
9.8%
9.5%
9.5%
30 5月 2025
9.5%
9.4%
9.5%
16 5月 2025
9.5%
9.4%
9.5%
2 5月 2025
9.5%
9.3%
9.6%
18 4月 2025
9.6%
9.2%
9.5%
4 4月 2025
9.5%
9.4%
9.6%
21 3月 2025
9.6%
9.3%
9.6%
7 3月 2025
9.6%
9.9%
9.6%
21 2月 2025
9.6%
9.7%
9.8%
7 2月 2025
9.8%
10.0%
9.6%
24 1月 2025
9.6%
10.3%
10.1%
10 1月 2025
10.1%
9.4%
9.3%
27 12月 2024
9.3%
9.9%
10.7%
13 12月 2024
10.7%
10.1%
10.0%
29 11月 2024
10.0%
10.8%
10.4%
15 11月 2024
10.4%
11.2%
11.2%
1 11月 2024
11.2%
11.1%
11.1%
18 10月 2024
11.1%
11.0%
11.0%
4 10月 2024
11.0%
10.5%
10.8%
20 9月 2024
10.8%
10.3%
10.4%
6 9月 2024
10.4%
10.2%
10.2%
23 8月 2024
10.2%
10.3%
10.3%
9 8月 2024
10.3%
10.4%
10.0%
26 7月 2024
10.0%
11.2%
10.7%
12 7月 2024
10.7%
10.4%
9.7%
28 6月 2024
9.7%
11.2%
10.9%
14 6月 2024
10.9%
11.1%
10.9%
31 5月 2024
10.9%
11.1%
10.9%
17 5月 2024
10.9%
11.2%
11.1%
3 5月 2024
11.1%
11.1%
10.9%
19 4月 2024
10.9%
11.4%
5 4月 2024
11.4%
11.2%
22 3月 2024
11.2%
11.3%
8 3月 2024
11.3%
10.9%
23 2月 2024
10.9%
11.3%
9 2月 2024
11.3%
11.0%
26 1月 2024
11.0%
10.8%
