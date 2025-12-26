美国私人非农就业人数变化 (United States Private Nonfarm Payrolls)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
劳动力
|中级别
|69 K
|67 K
|
52 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|69 K
|
69 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
私人非农就业人口指标显示了在指定月份，农业部门以外美国所有经济行业私企新增的工作岗位数量。这项计算是基于对在全美各地提供约634,000个工作岗位的大约147,000家企业的调查而获得的。
美国所有经济行业都在考虑范围内，包括医疗保险、医疗保健、建筑、轻工业和重工业、娱乐休闲、金融服务、零售和批发、采矿、运输和仓储、信息、IT和其他等。
私人非农就业人口的变化对非农就业人口计算的贡献比政府就业人口更大。 这就是该指标更好地反映劳动力市场状况和国家经济形势发展的原因。它对美元报价具有直接影响。高于预期就业人口增幅被视为对美元有利。
最后值:
真实值
预测值
"美国私人非农就业人数变化 (United States Private Nonfarm Payrolls)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
69 K
67 K
52 K
9月 2025
97 K
98 K
18 K
8月 2025
38 K
102 K
77 K
7月 2025
83 K
139 K
3 K
6月 2025
74 K
88 K
137 K
5月 2025
140 K
66 K
146 K
4月 2025
167 K
147 K
170 K
3月 2025
209 K
145 K
116 K
2月 2025
140 K
113 K
81 K
1月 2025
111 K
215 K
273 K
12月 2024
223 K
246 K
182 K
11月 2024
194 K
-14 K
-2 K
10月 2024
-28 K
162 K
192 K
9月 2024
223 K
211 K
114 K
8月 2024
118 K
139 K
74 K
7月 2024
97 K
175 K
136 K
6月 2024
136 K
218 K
193 K
5月 2024
229 K
175 K
158 K
4月 2024
167 K
133 K
243 K
3月 2024
232 K
156 K
207 K
2月 2024
223 K
222 K
177 K
1月 2024
317 K
167 K
278 K
12月 2023
164 K
6 K
136 K
11月 2023
150 K
-26 K
85 K
10月 2023
99 K
-13 K
246 K
9月 2023
263 K
14 K
177 K
8月 2023
179 K
-5 K
155 K
7月 2023
172 K
-42 K
128 K
6月 2023
149 K
0 K
259 K
5月 2023
283 K
29 K
253 K
4月 2023
230 K
-10 K
123 K
3月 2023
189 K
-29 K
266 K
2月 2023
265 K
-13 K
386 K
1月 2023
443 K
-24 K
269 K
12月 2022
220 K
-8 K
202 K
11月 2022
221 K
15 K
248 K
10月 2022
233 K
-3 K
319 K
9月 2022
288 K
-31 K
275 K
8月 2022
308 K
-43 K
477 K
7月 2022
471 K
-8 K
404 K
6月 2022
381 K
51 K
336 K
5月 2022
333 K
8 K
405 K
4月 2022
406 K
-89 K
424 K
3月 2022
426 K
-23 K
739 K
2月 2022
654 K
54 K
448 K
1月 2022
444 K
-44 K
503 K
12月 2021
211 K
-84 K
270 K
11月 2021
235 K
38 K
628 K
10月 2021
604 K
61 K
365 K
9月 2021
317 K
-77 K
332 K
