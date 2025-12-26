西班牙Markit制造业采购经理人指数(PMI)是一个宏观经济报告，基于对大型企业采购经理人的月度调查得出的信息，显示了西班牙制造业的经济活动。该指数由Markit Economics调查机构发布。指数计算意味着评估相应的特征：受访者评估情况是否有所改善、更糟或保持不变。对回复的评估还会考虑到受调查企业的重要性。

与政府指数不同的是，制造业PMI在月初发布，反映的是国民经济状况和发展情况，类似于日本短观或美国的ISM。

西班牙PMI是由Markit Economics与西班牙购买、合约和采购专业人士协会(Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE))合作编制。

调查问卷涵盖了许多参数，包括新订单、业绩、价格、库存和就业情况。其中最重要的就是收到的新订单和生产强度，而它们的总份额超过50%。

收到来自客户的新订单

生产强度（速度和水平）

供应商交货（更快或更慢）

公司库存

公司就业率

客户对库存的评估（公司客户对库存的近似评估）

价格，公司为产品和服务支付的费用

已接受尚未交付的订单数（增加或减少）

新出口订单（将要出口的订单数量）

进口（进口材料的数量）

该指数根据季节进行调整。高于50的数值表示制造业增长，可以对欧元报价产生积极的影响。较低的数值可能表明经济活动有所减少。低于42的数值可能是经济衰退的迹象。

制造业采购经理人指数是经济发展的重要指标之一，也是可能出现经济衰退或经济增长的领先指标。采购经理人是最先知道市场状况何时出现变化的人，因为他们在短期内工作，可以监控经济状况变化的趋势。制造业PMI的增长表明当前市场的有利条件，因此被视为对欧元报价有利。

