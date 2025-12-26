西班牙S&P全球制造业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|中级别
|51.5
|51.3
|
52.1
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|51.0
|
51.5
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
西班牙Markit制造业采购经理人指数(PMI)是一个宏观经济报告，基于对大型企业采购经理人的月度调查得出的信息，显示了西班牙制造业的经济活动。该指数由Markit Economics调查机构发布。指数计算意味着评估相应的特征：受访者评估情况是否有所改善、更糟或保持不变。对回复的评估还会考虑到受调查企业的重要性。
与政府指数不同的是，制造业PMI在月初发布，反映的是国民经济状况和发展情况，类似于日本短观或美国的ISM。
西班牙PMI是由Markit Economics与西班牙购买、合约和采购专业人士协会(Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE))合作编制。
调查问卷涵盖了许多参数，包括新订单、业绩、价格、库存和就业情况。其中最重要的就是收到的新订单和生产强度，而它们的总份额超过50%。参数：
- 收到来自客户的新订单
- 生产强度（速度和水平）
- 供应商交货（更快或更慢）
- 公司库存
- 公司就业率
- 客户对库存的评估（公司客户对库存的近似评估）
- 价格，公司为产品和服务支付的费用
- 已接受尚未交付的订单数（增加或减少）
- 新出口订单（将要出口的订单数量）
- 进口（进口材料的数量）
该指数根据季节进行调整。高于50的数值表示制造业增长，可以对欧元报价产生积极的影响。较低的数值可能表明经济活动有所减少。低于42的数值可能是经济衰退的迹象。
制造业采购经理人指数是经济发展的重要指标之一，也是可能出现经济衰退或经济增长的领先指标。采购经理人是最先知道市场状况何时出现变化的人，因为他们在短期内工作，可以监控经济状况变化的趋势。制造业PMI的增长表明当前市场的有利条件，因此被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"西班牙S&P全球制造业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件