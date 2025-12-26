经济日历部分

西班牙S&P全球制造业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
西班牙
EUR, 欧元
源：
S&P全球 (S&P Global)
部门：
业务
中级别 51.5 51.3
52.1
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
51.0
51.5
下次发布 实际值 预测值
以前
西班牙Markit制造业采购经理人指数(PMI)是一个宏观经济报告，基于对大型企业采购经理人的月度调查得出的信息，显示了西班牙制造业的经济活动。该指数由Markit Economics调查机构发布。指数计算意味着评估相应的特征：受访者评估情况是否有所改善、更糟或保持不变。对回复的评估还会考虑到受调查企业的重要性。

与政府指数不同的是，制造业PMI在月初发布，反映的是国民经济状况和发展情况，类似于日本短观或美国的ISM。

西班牙PMI是由Markit Economics与西班牙购买、合约和采购专业人士协会(Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE))合作编制。

调查问卷涵盖了许多参数，包括新订单、业绩、价格、库存和就业情况。其中最重要的就是收到的新订单和生产强度，而它们的总份额超过50%。

参数：
  • 收到来自客户的新订单
  • 生产强度（速度和水平）
  • 供应商交货（更快或更慢）
  • 公司库存
  • 公司就业率
  • 客户对库存的评估（公司客户对库存的近似评估）
  • 价格，公司为产品和服务支付的费用
  • 已接受尚未交付的订单数（增加或减少）
  • 新出口订单（将要出口的订单数量）
  • 进口（进口材料的数量）

该指数根据季节进行调整。高于50的数值表示制造业增长，可以对欧元报价产生积极的影响。较低的数值可能表明经济活动有所减少。低于42的数值可能是经济衰退的迹象。

制造业采购经理人指数是经济发展的重要指标之一，也是可能出现经济衰退或经济增长的领先指标。采购经理人是最先知道市场状况何时出现变化的人，因为他们在短期内工作，可以监控经济状况变化的趋势。制造业PMI的增长表明当前市场的有利条件，因此被视为对欧元报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"西班牙S&P全球制造业采购经理人指数(PMI) (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
51.5
51.3
52.1
10月 2025
52.1
50.6
51.5
9月 2025
51.5
54.6
54.3
8月 2025
54.3
51.8
51.9
7月 2025
51.9
51.5
51.4
6月 2025
51.4
49.5
50.5
5月 2025
50.5
47.8
48.1
4月 2025
48.1
50.5
49.5
3月 2025
49.5
50.2
49.7
2月 2025
49.7
50.0
50.9
1月 2025
50.9
54.4
53.3
12月 2024
53.3
52.0
53.1
11月 2024
53.1
55.3
54.5
10月 2024
54.5
51.9
53.0
9月 2024
53.0
49.1
50.5
8月 2024
50.5
50.7
51.0
7月 2024
51.0
53.4
52.3
6月 2024
52.3
53.4
54.0
5月 2024
54.0
51.2
52.2
4月 2024
52.2
51.1
51.4
3月 2024
51.4
52.0
51.5
2月 2024
51.5
49.5
49.2
1月 2024
49.2
46.7
46.2
12月 2023
46.2
45.7
46.3
11月 2023
46.3
46.4
45.1
10月 2023
45.1
47.1
47.7
9月 2023
47.7
47.1
46.5
8月 2023
46.5
47.9
47.8
7月 2023
47.8
48.2
48.0
6月 2023
48.0
48.7
48.4
5月 2023
48.4
50.1
49.0
4月 2023
49.0
51.0
51.3
3月 2023
51.3
49.6
50.7
2月 2023
50.7
47.4
48.4
1月 2023
48.4
46.0
46.4
12月 2022
46.4
45.2
45.7
11月 2022
45.7
46.8
44.7
10月 2022
44.7
49.4
49.0
9月 2022
49.0
49.3
49.9
8月 2022
49.9
50.6
48.7
7月 2022
48.7
53.2
52.6
6月 2022
52.6
53.6
53.8
5月 2022
53.8
53.8
53.3
4月 2022
53.3
55.6
54.2
3月 2022
54.2
56.6
56.9
2月 2022
56.9
56.3
56.2
1月 2022
56.2
56.7
56.2
12月 2021
56.2
57.3
57.1
11月 2021
57.1
57.8
57.4
10月 2021
57.4
58.9
58.1
1234
导出报告

