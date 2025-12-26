经济日历部分

南非Absa制造业采购经理人指数(PMI) (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
南非
ZAR, 南非兰特
源：
经济研究局(BER) (Bureau for Economic Research (BER))
部门：
业务
低级别 42.0 47.9
49.2
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
46.2
42.0
下次发布 实际值 预测值
以前
Absa制造业采购经理人指数(PMI)是衡量南非制造业商业情况的指标。该指数由南非经济研究局编写，并由Absa赞助。该指标基于IHS供应管理协会流行且广泛使用的PMI指数。

为了计算组成指标，经济研究局每月对制造业企业的采购经理进行调查。经理们可以评估在其企业中特定活动（例如，生产）的状态：该活动是否增加，减少还是保持不变。该指数值的计算方法是：报告增加的受访者所占百分比与报告保持不变的受访者所占百分比一半之和。在该指数中，50表示保持不变，高于50的值表示活动增加，而低于50的值表示活动减少。

PMI总指数的计算是以下指数的加权平均值（方括号中的权重）：商业活动(0.05)、新订单(0.20)、就业(0.20)、供应商交货(0.40)和库存(0.15)。

分析师尤其密切关注制造业的采购经理人指数。制造业是第一产业（农业和矿业）以及第三产业（例如零售和批发）的商品供应商。因此，人们认为经济变化始于制造业。

PMI被解读为生产和通货膨胀的领先指标。PMI的增长表明市场状况良好，可被视为对南非兰特报价有利。

"南非Absa制造业采购经理人指数(PMI) (Absa South Africa Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
42.0
47.9
49.2
10月 2025
49.2
47.8
50.8
9月 2025
52.2
49.5
8月 2025
49.5
47.8
50.8
7月 2025
50.8
46.3
48.5
6月 2025
48.5
48.0
43.1
5月 2025
43.1
48.2
44.7
4月 2025
44.7
48.3
48.7
3月 2025
48.7
48.3
44.7
2月 2025
44.7
48.4
45.3
1月 2025
45.3
48.7
46.2
12月 2024
46.2
48.5
48.1
11月 2024
48.1
48.2
52.6
10月 2024
52.6
47.4
53.3
9月 2024
52.8
47.3
43.6
8月 2024
43.6
48.3
52.4
7月 2024
52.4
47.5
45.7
6月 2024
45.7
47.5
43.8
5月 2024
43.8
47.2
54.0
4月 2024
54.0
49.2
3月 2024
49.2
51.7
2月 2024
51.7
43.6
1月 2024
43.6
50.9
12月 2023
50.9
46.8
48.2
11月 2023
48.2
47.1
45.4
10月 2023
45.4
48.7
46.2
9月 2023
45.4
49.2
49.7
8月 2023
49.7
49.8
47.3
7月 2023
47.3
50.0
47.6
6月 2023
47.6
48.9
49.2
5月 2023
49.2
49.1
49.8
4月 2023
49.8
50.3
48.1
3月 2023
48.1
51.9
48.8
2月 2023
48.8
52.7
53.0
1月 2023
53.0
51.5
53.1
12月 2022
53.1
50.2
52.6
11月 2022
52.6
49.8
50.0
10月 2022
50.0
49.6
48.2
9月 2022
48.2
50.8
52.1
8月 2022
52.1
51.7
47.6
7月 2022
47.6
53.2
52.2
6月 2022
52.2
55.5
54.8
5月 2022
54.8
57.0
50.7
4月 2022
50.7
58.3
60.0
3月 2022
60.0
56.7
58.6
2月 2022
58.6
56.0
57.1
1月 2022
57.1
55.3
54.1
12月 2021
54.1
56.0
57.2
11月 2021
57.2
55.3
53.6
10月 2021
53.6
52.9
54.7
123
