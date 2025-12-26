德国贸易差额n.s.a. (Germany Trade Balance n.s.a.)
贸易差额 n.s.a. （非季节性调整）显示了整个报告期德国进出口商品和服务之间的差额。贸易差额值为正值表示贸易顺差，负值暗示贸易逆差。年同比指标提供了不根据季节调节的数据。高于预期的数值可能对欧元的报价产生积极的影响。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€17.3 B
€13.9 B
€17.3 B
9月 2025
€17.3 B
€13.5 B
€12.5 B
8月 2025
€12.7 B
€17.1 B
7月 2025
€16.9 B
€17.7 B
€16.0 B
6月 2025
€15.5 B
€21.6 B
€17.8 B
5月 2025
€17.6 B
€18.9 B
€15.8 B
4月 2025
€14.7 B
€20.9 B
€23.5 B
3月 2025
€23.3 B
€15.5 B
€18.6 B
2月 2025
€18.4 B
€12.2 B
€12.8 B
1月 2025
€12.7 B
€15.0 B
€14.0 B
12月 2024
€14.0 B
€19.2 B
€20.4 B
11月 2024
€20.4 B
€13.9 B
€14.7 B
10月 2024
€14.7 B
€23.0 B
€18.5 B
9月 2024
€18.5 B
€21.7 B
€18.0 B
8月 2024
€18.8 B
€23.3 B
€20.9 B
7月 2024
€20.7 B
€24.2 B
€22.2 B
6月 2024
€22.2 B
€35.3 B
€22.9 B
5月 2024
€22.0 B
€19.4 B
€23.7 B
4月 2024
€23.5 B
€17.8 B
€23.9 B
3月 2024
€23.9 B
€30.4 B
€24.7 B
2月 2024
€24.7 B
€24.7 B
€22.6 B
1月 2024
€22.5 B
€19.8 B
€17.7 B
12月 2023
€16.7 B
€18.0 B
€22.4 B
11月 2023
€22.0 B
€15.7 B
€18.1 B
10月 2023
€18.1 B
€14.3 B
€19.2 B
9月 2023
€19.0 B
€15.8 B
€16.0 B
8月 2023
€14.4 B
€11.0 B
€18.1 B
7月 2023
€16.4 B
€19.4 B
€22.3 B
6月 2023
€22.2 B
€21.7 B
€13.5 B
5月 2023
€13.4 B
€19.2 B
€14.0 B
4月 2023
€15.2 B
€21.2 B
€22.5 B
3月 2023
€23.3 B
€10.9 B
€17.0 B
2月 2023
€16.9 B
€8.7 B
€10.0 B
1月 2023
€10.8 B
€7.6 B
€9.7 B
12月 2022
€9.7 B
€7.5 B
€11.3 B
11月 2022
€11.1 B
€4.8 B
€5.2 B
10月 2022
€5.3 B
€4.6 B
€8.1 B
9月 2022
€9.0 B
€-2.9 B
€0.3 B
8月 2022
€0.6 B
€-1.3 B
€4.9 B
7月 2022
€4.9 B
€5.8 B
€7.7 B
6月 2022
€7.7 B
€5.4 B
€2.7 B
5月 2022
€0.5 B
€11.4 B
€0.8 B
4月 2022
€1.3 B
€12.8 B
€7.5 B
3月 2022
€9.7 B
€14.9 B
€11.0 B
2月 2022
€11.4 B
€15.2 B
€3.2 B
1月 2022
€3.5 B
€13.4 B
€6.6 B
12月 2021
€7.0 B
€13.4 B
€11.6 B
11月 2021
€12.0 B
€16.1 B
€12.7 B
10月 2021
€12.8 B
€16.4 B
€16.0 B
9月 2021
€16.2 B
€14.7 B
€11.7 B
