德国贸易差额n.s.a. (Germany Trade Balance n.s.a.)

德国
EUR, 欧元
德国联邦统计局 (Federal Statistical Office of Germany)
交易
€​19.4 B
贸易差额 n.s.a. （非季节性调整）显示了整个报告期德国进出口商品和服务之间的差额。贸易差额值为正值表示贸易顺差，负值暗示贸易逆差。年同比指标提供了不根据季节调节的数据。高于预期的数值可能对欧元的报价产生积极的影响。

"德国贸易差额n.s.a. (Germany Trade Balance n.s.a.)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

10月 2025
€​17.3 B
€​13.9 B
€​17.3 B
9月 2025
€​17.3 B
€​13.5 B
€​12.5 B
8月 2025
€​12.7 B
€​17.1 B
7月 2025
€​16.9 B
€​17.7 B
€​16.0 B
6月 2025
€​15.5 B
€​21.6 B
€​17.8 B
5月 2025
€​17.6 B
€​18.9 B
€​15.8 B
4月 2025
€​14.7 B
€​20.9 B
€​23.5 B
3月 2025
€​23.3 B
€​15.5 B
€​18.6 B
2月 2025
€​18.4 B
€​12.2 B
€​12.8 B
1月 2025
€​12.7 B
€​15.0 B
€​14.0 B
12月 2024
€​14.0 B
€​19.2 B
€​20.4 B
11月 2024
€​20.4 B
€​13.9 B
€​14.7 B
10月 2024
€​14.7 B
€​23.0 B
€​18.5 B
9月 2024
€​18.5 B
€​21.7 B
€​18.0 B
8月 2024
€​18.8 B
€​23.3 B
€​20.9 B
7月 2024
€​20.7 B
€​24.2 B
€​22.2 B
6月 2024
€​22.2 B
€​35.3 B
€​22.9 B
5月 2024
€​22.0 B
€​19.4 B
€​23.7 B
4月 2024
€​23.5 B
€​17.8 B
€​23.9 B
3月 2024
€​23.9 B
€​30.4 B
€​24.7 B
2月 2024
€​24.7 B
€​24.7 B
€​22.6 B
1月 2024
€​22.5 B
€​19.8 B
€​17.7 B
12月 2023
€​16.7 B
€​18.0 B
€​22.4 B
11月 2023
€​22.0 B
€​15.7 B
€​18.1 B
10月 2023
€​18.1 B
€​14.3 B
€​19.2 B
9月 2023
€​19.0 B
€​15.8 B
€​16.0 B
8月 2023
€​14.4 B
€​11.0 B
€​18.1 B
7月 2023
€​16.4 B
€​19.4 B
€​22.3 B
6月 2023
€​22.2 B
€​21.7 B
€​13.5 B
5月 2023
€​13.4 B
€​19.2 B
€​14.0 B
4月 2023
€​15.2 B
€​21.2 B
€​22.5 B
3月 2023
€​23.3 B
€​10.9 B
€​17.0 B
2月 2023
€​16.9 B
€​8.7 B
€​10.0 B
1月 2023
€​10.8 B
€​7.6 B
€​9.7 B
12月 2022
€​9.7 B
€​7.5 B
€​11.3 B
11月 2022
€​11.1 B
€​4.8 B
€​5.2 B
10月 2022
€​5.3 B
€​4.6 B
€​8.1 B
9月 2022
€​9.0 B
€​-2.9 B
€​0.3 B
8月 2022
€​0.6 B
€​-1.3 B
€​4.9 B
7月 2022
€​4.9 B
€​5.8 B
€​7.7 B
6月 2022
€​7.7 B
€​5.4 B
€​2.7 B
5月 2022
€​0.5 B
€​11.4 B
€​0.8 B
4月 2022
€​1.3 B
€​12.8 B
€​7.5 B
3月 2022
€​9.7 B
€​14.9 B
€​11.0 B
2月 2022
€​11.4 B
€​15.2 B
€​3.2 B
1月 2022
€​3.5 B
€​13.4 B
€​6.6 B
12月 2021
€​7.0 B
€​13.4 B
€​11.6 B
11月 2021
€​12.0 B
€​16.1 B
€​12.7 B
10月 2021
€​12.8 B
€​16.4 B
€​16.0 B
9月 2021
€​16.2 B
€​14.7 B
€​11.7 B
123
导出报告

