日本资本支出年率y/y (Japan Capital Spending y/y)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
业务
|中级别
|N/D
|3.0%
|
7.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本资本支出指数年率y/y衡量的是日本企业资本投资总价值的变化。它是商业状况和经济健康的领先指标。通常，它反映了日本商业公司的财务状况。
大规模的城市重建继续带来高水平的资本投资。然而，日本人目前也看到了被称为“失去20年”的衰退。因此，预计未来不会继续保持同样的水平。缺乏积极的预期会对投资产生影响。
高于预期的指数值应被视为对JPY有利/看涨，而低于预期的指数值应被视为对JPY不利/看跌。不过，日元受外国指标的影响往往大于国内指标。
最后值:
真实值
预测值
"日本资本支出年率y/y (Japan Capital Spending y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
N/D
3.0%
7.6%
2 Q 2025
7.6%
1.9%
6.4%
1 Q 2025
6.4%
9.4%
-0.2%
4 Q 2024
-0.2%
-8.1%
8.1%
3 Q 2024
8.1%
2.1%
7.4%
2 Q 2024
7.4%
11.6%
6.8%
1 Q 2024
6.8%
13.7%
16.4%
4 Q 2023
16.4%
0.0%
3.4%
3 Q 2023
3.4%
1.9%
4.5%
2 Q 2023
4.5%
5.4%
11.0%
1 Q 2023
11.0%
8.3%
7.7%
4 Q 2022
7.7%
2.8%
9.8%
3 Q 2022
9.8%
3.2%
4.6%
2 Q 2022
4.6%
-6.7%
3.0%
1 Q 2022
3.0%
2.1%
4.3%
4 Q 2021
4.3%
5.8%
1.2%
3 Q 2021
1.2%
2.7%
5.3%
2 Q 2021
5.3%
-6.2%
-7.8%
1 Q 2021
-7.8%
-9.0%
-4.8%
4 Q 2020
-4.8%
-4.0%
-10.6%
3 Q 2020
-10.6%
-3.7%
-11.3%
2 Q 2020
-11.3%
4.9%
0.1%
1 Q 2020
4.3%
-4.2%
-3.5%
4 Q 2019
-3.5%
1.6%
7.1%
3 Q 2019
7.1%
10.5%
1.9%
2 Q 2019
1.9%
0.5%
6.1%
1 Q 2019
6.1%
11.6%
5.7%
4 Q 2018
5.7%
17.5%
4.5%
3 Q 2018
4.5%
4.7%
12.8%
2 Q 2018
12.8%
0.1%
3.4%
1 Q 2018
3.4%
-1.7%
4.3%
4 Q 2017
4.3%
3.8%
4.2%
3 Q 2017
4.2%
6.1%
1.5%
2 Q 2017
1.5%
-1.4%
4.5%
1 Q 2017
4.5%
4.0%
3.8%
4 Q 2016
3.8%
-1.3%
3 Q 2016
-1.3%
3.1%
2 Q 2016
3.1%
4.2%
1 Q 2016
4.2%
8.5%
4 Q 2015
8.5%
11.2%
3 Q 2015
11.2%
5.6%
2 Q 2015
5.6%
7.3%
1 Q 2015
7.3%
2.8%
4 Q 2014
2.8%
5.5%
3 Q 2014
5.5%
3.0%
2 Q 2014
3.0%
7.4%
1 Q 2014
7.4%
4.0%
4 Q 2013
4.0%
1.5%
3 Q 2013
1.5%
0.0%
2 Q 2013
0.0%
-3.9%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件