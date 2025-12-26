美国EIA炼厂原油日投入变化 (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)
能源信息管理局(EIA)炼厂原油投入变化数据每周公布一次，依据是对全国炼厂就炼油所收到的油量而进行的定期调查。
每周报告采用截止方法进行，即根据以前报告中指示的数量，将公司从大到小排列。选择公司，使样本总量占成品油总量的90％左右。公司报告数据使用安全文件通过传真或互联网进行传输。收集的数据将自动处理。
EIA将这份报告以及其他有关原油和主要石油产品的供应、库存和价格的信息都纳入每周石油状况报告(WPSR)中。这是目前制造商、媒体、政策制定者、消费者和分析师，以及州和地方当局所采用的，一个关于当前能源行业的可靠的信息来源。报告数据描述了美国和美国大型地区原油和石油产品的供应和处置情况。
炼厂投入增长表示石油生产活动有所增加。这一指标本身对美元报价没有显著影响，而经济学家通常只在与其他具有更大意义的石油市场指标（例如原油库存变化）相结合的情况下分析数据。
最后值:
真实值
"美国EIA炼厂原油日投入变化 (EIA United States Refinery Crude Oil Daily Inputs Change)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
19 12月 2025
N/D
0.128 M
12 12月 2025
0.128 M
-0.016 M
5 12月 2025
-0.016 M
0.433 M
28 11月 2025
0.433 M
0.211 M
21 11月 2025
0.211 M
0.259 M
14 11月 2025
0.259 M
0.717 M
7 11月 2025
0.717 M
0.037 M
31 10月 2025
0.037 M
-0.511 M
24 10月 2025
-0.511 M
0.600 M
17 10月 2025
0.600 M
-1.167 M
10 10月 2025
-1.167 M
0.129 M
3 10月 2025
0.129 M
-0.308 M
26 9月 2025
-0.308 M
0.052 M
19 9月 2025
0.052 M
-0.394 M
12 9月 2025
-0.394 M
-0.051 M
5 9月 2025
-0.051 M
-0.011 M
29 8月 2025
-0.011 M
-0.328 M
22 8月 2025
-0.328 M
0.028 M
15 8月 2025
0.028 M
0.056 M
8 8月 2025
0.056 M
0.213 M
1 8月 2025
0.213 M
-0.025 M
25 7月 2025
-0.025 M
0.087 M
18 7月 2025
0.087 M
-0.157 M
11 7月 2025
-0.157 M
-0.099 M
4 7月 2025
-0.099 M
0.118 M
27 6月 2025
0.118 M
0.125 M
20 6月 2025
0.125 M
-0.364 M
13 6月 2025
-0.364 M
0.228 M
6 6月 2025
0.228 M
0.670 M
30 5月 2025
0.670 M
-0.162 M
23 5月 2025
-0.162 M
0.089 M
16 5月 2025
0.089 M
0.330 M
9 5月 2025
0.330 M
-0.007 M
2 5月 2025
-0.007 M
0.189 M
25 4月 2025
0.189 M
0.325 M
18 4月 2025
0.325 M
-0.063 M
11 4月 2025
-0.063 M
0.069 M
4 4月 2025
0.069 M
-0.192 M
28 3月 2025
-0.192 M
0.087 M
21 3月 2025
0.087 M
-0.045 M
14 3月 2025
-0.045 M
0.321 M
7 3月 2025
0.321 M
-0.346 M
28 2月 2025
-0.346 M
0.317 M
21 2月 2025
0.317 M
-0.015 M
14 2月 2025
-0.015 M
0.082 M
7 2月 2025
0.082 M
0.160 M
31 1月 2025
0.160 M
-0.333 M
24 1月 2025
-0.333 M
-1.125 M
17 1月 2025
-1.125 M
-0.255 M
10 1月 2025
-0.255 M
0.045 M
