美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓 (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
市场
|低级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元(NZD)非商业净持仓的周报告反映了市场上现有的新西兰元期货买入卖出持仓总交易量和非商业交易者（投机商）持仓量之间的差异。此报告仅包含了美国期货市场（芝加哥和纽约交易所）。
所以该指标是美国新西兰元持仓的净交易量。
最后值:
真实值
"美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓 (CFTC NZD Non-Commercial Net Positions)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
-21.1 K
23 9月 2025
-21.1 K
-18.0 K
16 9月 2025
-18.0 K
-8.7 K
9 9月 2025
-8.7 K
-6.5 K
2 9月 2025
-6.5 K
-6.1 K
26 8月 2025
-6.1 K
-4.1 K
19 8月 2025
-4.1 K
-4.7 K
12 8月 2025
-4.7 K
-4.8 K
5 8月 2025
-4.8 K
-2.1 K
29 7月 2025
-2.1 K
-3.2 K
22 7月 2025
-3.2 K
3.6 K
15 7月 2025
3.6 K
4.9 K
8 7月 2025
4.9 K
4.2 K
1 7月 2025
4.2 K
2.8 K
24 6月 2025
2.8 K
-1.3 K
17 6月 2025
-1.3 K
-21.2 K
10 6月 2025
-21.2 K
-23.7 K
3 6月 2025
-23.7 K
-24.4 K
27 5月 2025
-24.4 K
-23.7 K
20 5月 2025
-23.7 K
-22.6 K
13 5月 2025
-22.6 K
-23.1 K
6 5月 2025
-23.1 K
-21.5 K
29 4月 2025
-21.5 K
-26.9 K
22 4月 2025
-26.9 K
-33.1 K
15 4月 2025
-33.1 K
-39.2 K
8 4月 2025
-39.2 K
-45.0 K
1 4月 2025
-45.0 K
-41.6 K
25 3月 2025
-41.6 K
-40.4 K
18 3月 2025
-40.4 K
-52.9 K
11 3月 2025
-52.9 K
-55.8 K
4 3月 2025
-55.8 K
-53.7 K
25 2月 2025
-53.7 K
-52.2 K
18 2月 2025
-52.2 K
-49.3 K
11 2月 2025
-49.3 K
-49.1 K
4 2月 2025
-49.1 K
-47.0 K
28 1月 2025
-47.0 K
-51.2 K
21 1月 2025
-51.2 K
-52.1 K
14 1月 2025
-52.1 K
-54.6 K
7 1月 2025
-54.6 K
-46.0 K
