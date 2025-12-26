法国政府预算平衡 (France Government Budget Balance)
国家：
法国
EUR, 欧元
部门：
政府
|低级别
|€-136.2 B
|
€-155.4 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
€-136.2 B
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
法国政府预算平衡反映了截至报告所述期间结束，政府收入和支出之间的差额。正值意味着预算盈余，这可能对欧元报价产生积极的影响。负值被视为对欧元报价不利。
最后值:
真实值
"法国政府预算平衡 (France Government Budget Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€-136.2 B
€-155.4 B
9月 2025
€-155.4 B
€-157.5 B
8月 2025
€-157.5 B
€-142.0 B
7月 2025
€-142.0 B
€-100.4 B
6月 2025
€-100.4 B
€-94.0 B
5月 2025
€-94.0 B
€-69.3 B
4月 2025
€-69.3 B
€-47.0 B
3月 2025
€-47.0 B
€-40.3 B
2月 2025
€-40.3 B
€-17.3 B
1月 2025
€-17.3 B
€-156.3 B
12月 2024
€-156.3 B
€-172.5 B
11月 2024
€-172.5 B
€-157.4 B
10月 2024
€-157.4 B
€-173.8 B
9月 2024
€-173.8 B
€-171.9 B
8月 2024
€-171.9 B
€-156.9 B
7月 2024
€-156.9 B
€-103.5 B
6月 2024
€-103.5 B
€-113.5 B
5月 2024
€-113.5 B
€-91.6 B
4月 2024
€-91.6 B
€-52.8 B
3月 2024
€-52.8 B
€-44.0 B
2月 2024
€-44.0 B
€-25.7 B
1月 2024
€-25.7 B
€-173.3 B
12月 2023
€-173.3 B
€-198.0 B
11月 2023
€-198.0 B
€-177.7 B
10月 2023
€-177.7 B
€-186.1 B
9月 2023
€-186.1 B
€-187.9 B
8月 2023
€-187.9 B
€-169.0 B
7月 2023
€-169.0 B
€-116.2 B
6月 2023
€-116.2 B
€-107.2 B
5月 2023
€-107.2 B
€-83.7 B
4月 2023
€-83.7 B
€-54.7 B
3月 2023
€-54.7 B
€-50.3 B
2月 2023
€-50.3 B
€-21.1 B
1月 2023
€-21.1 B
€-151.5 B
12月 2022
€-151.5 B
€-159.3 B
11月 2022
€-159.3 B
€-143.2 B
10月 2022
€-143.2 B
€-146.6 B
9月 2022
€-146.6 B
€-149.9 B
8月 2022
€-149.9 B
€-131.2 B
7月 2022
€-131.2 B
€-76.1 B
6月 2022
€-76.1 B
€-82.3 B
5月 2022
€-82.3 B
€-67.3 B
4月 2022
€-67.3 B
€-38.3 B
3月 2022
€-38.3 B
€-37.6 B
2月 2022
€-37.6 B
€-15.9 B
1月 2022
€-15.9 B
€-170.7 B
12月 2021
€-170.7 B
€-181.0 B
11月 2021
€-181.0 B
€-171.6 B
10月 2021
€-171.6 B
€-175.1 B
9月 2021
€-175.1 B
€-178.0 B
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件