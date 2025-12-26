经济日历部分

法国政府预算平衡 (France Government Budget Balance)

国家：
法国
EUR, 欧元
源：
经济和财政部 (Ministry for the Economy and Finance)
部门：
政府
低级别 €​-136.2 B
€​-155.4 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
€​-136.2 B
下次发布 实际值 预测值
以前
法国政府预算平衡反映了截至报告所述期间结束，政府收入和支出之间的差额。正值意味着预算盈余，这可能对欧元报价产生积极的影响。负值被视为对欧元报价不利。

最后值:

真实值

"法国政府预算平衡 (France Government Budget Balance)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€​-136.2 B
€​-155.4 B
9月 2025
€​-155.4 B
€​-157.5 B
8月 2025
€​-157.5 B
€​-142.0 B
7月 2025
€​-142.0 B
€​-100.4 B
6月 2025
€​-100.4 B
€​-94.0 B
5月 2025
€​-94.0 B
€​-69.3 B
4月 2025
€​-69.3 B
€​-47.0 B
3月 2025
€​-47.0 B
€​-40.3 B
2月 2025
€​-40.3 B
€​-17.3 B
1月 2025
€​-17.3 B
€​-156.3 B
12月 2024
€​-156.3 B
€​-172.5 B
11月 2024
€​-172.5 B
€​-157.4 B
10月 2024
€​-157.4 B
€​-173.8 B
9月 2024
€​-173.8 B
€​-171.9 B
8月 2024
€​-171.9 B
€​-156.9 B
7月 2024
€​-156.9 B
€​-103.5 B
6月 2024
€​-103.5 B
€​-113.5 B
5月 2024
€​-113.5 B
€​-91.6 B
4月 2024
€​-91.6 B
€​-52.8 B
3月 2024
€​-52.8 B
€​-44.0 B
2月 2024
€​-44.0 B
€​-25.7 B
1月 2024
€​-25.7 B
€​-173.3 B
12月 2023
€​-173.3 B
€​-198.0 B
11月 2023
€​-198.0 B
€​-177.7 B
10月 2023
€​-177.7 B
€​-186.1 B
9月 2023
€​-186.1 B
€​-187.9 B
8月 2023
€​-187.9 B
€​-169.0 B
7月 2023
€​-169.0 B
€​-116.2 B
6月 2023
€​-116.2 B
€​-107.2 B
5月 2023
€​-107.2 B
€​-83.7 B
4月 2023
€​-83.7 B
€​-54.7 B
3月 2023
€​-54.7 B
€​-50.3 B
2月 2023
€​-50.3 B
€​-21.1 B
1月 2023
€​-21.1 B
€​-151.5 B
12月 2022
€​-151.5 B
€​-159.3 B
11月 2022
€​-159.3 B
€​-143.2 B
10月 2022
€​-143.2 B
€​-146.6 B
9月 2022
€​-146.6 B
€​-149.9 B
8月 2022
€​-149.9 B
€​-131.2 B
7月 2022
€​-131.2 B
€​-76.1 B
6月 2022
€​-76.1 B
€​-82.3 B
5月 2022
€​-82.3 B
€​-67.3 B
4月 2022
€​-67.3 B
€​-38.3 B
3月 2022
€​-38.3 B
€​-37.6 B
2月 2022
€​-37.6 B
€​-15.9 B
1月 2022
€​-15.9 B
€​-170.7 B
12月 2021
€​-170.7 B
€​-181.0 B
11月 2021
€​-181.0 B
€​-171.6 B
10月 2021
€​-171.6 B
€​-175.1 B
9月 2021
€​-175.1 B
€​-178.0 B
