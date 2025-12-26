UK Markit/CIPS 建筑业采购经理人指数(PMI)由Markit与英国特许采购与供应学会共同发布。该指标显示了建筑行业采购经理的活动水平。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。选择的抽样调查对象也是为了尽可能涵盖全球范围内的大型企业的最大数量。

采购经理人的计算是基于从月度问卷答复中收集的数据得出的，这些数据来自对GDP具有最高贡献的170多家英国建筑公司的采购经理。经理们被要求描述有关国家建筑行业的当前商业和经济状况。调查问卷包括以下经济变量：

一般商业活动

住房建筑活动

商业建筑活动

土木工程活动

新订单

就业

采购量

供应商交货时间

采购价格

与分销商合作（活动、可用性、级别、质量）

近期未来输出

调查对象提供一个相对评估：数字是否增加、减少或保持不变。这个指数根据季节进行调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个建筑业的运营信息。它被解读为建筑业活动和通货膨胀的领先指标。建筑业PMI增长表明市场状况有利，可以被视为是对英镑增长的积极因素。

最后值: