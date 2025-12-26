Markit服务业PMI是衡量在指定月份内美国服务业商业环境变化的指标。这个指标是基于对在美国服务业私营企业工作的采购经理的月度调查。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的服务生产活动。采购经理人是最先注意到这种变化的群体。选择的抽样调查对象也是为了尽可能涵盖全国范围内的大型企业的最大数量。

与ISM发布的PMI不同，Markit PMI 只包括来自私营企业的信息。采购经理人填写调查问卷，在问卷中描述了其工作的主要内容参数：

商业活动

新订单

未交货订单

产出价格

输入价格

就业

短期商业活动前景展望

调查对象被要求提供一个相对评估，显示上述参数是否有所改善、更糟或保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。这个指数根据季节进行调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

服务业PMI是美国经济学家密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖整个服务业的运营信息，在国民生产总值中占有最大的份额。它被解读为服务业活动和通货膨胀的领先指标。服务业PMI的增长表明市场状况有利，可以被视为对美元报价有利。

