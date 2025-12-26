英国新车登记年率y/y (United Kingdom New Car Registrations y/y)
国家：
英国
GBP, 英镑
部门：
业务
|低级别
|N/D
|
0.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新车登记年率y/y反映了与去年同月相比，当前月份英国新注册的乘用车数量的变化。每个月的第四个工作日，汽车制造商&贸易商协议(SMTT)公布上个月新注册汽车数量的数据。可按车型、制造商和地区分别提供数据。
报告计算数据的收集来源于当地监管机构和保险公司。报告只包括第一次拿到车牌的新车。本报告不包括以前已在国内或国外注册的汽车。因此登记数据直接反映了汽车销售情况。
这一指标的增长显示了国家的消费增长和良好的经济形势。然而，汽车销售和登记也可能受到非经济因素的影响，例如环境标准的收紧。因此，该指标对货币报价的影响有限。通常，高于预期的数值可能对英镑报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"英国新车登记年率y/y (United Kingdom New Car Registrations y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
0.5%
10月 2025
0.5%
13.7%
9月 2025
13.7%
-2.0%
8月 2025
-2.0%
-5.0%
7月 2025
-5.0%
6.7%
6月 2025
6.7%
1.6%
5月 2025
1.6%
-10.4%
4月 2025
-10.4%
12.4%
3月 2025
12.4%
-1.0%
2月 2025
-1.0%
-2.5%
1月 2025
-2.5%
-0.2%
12月 2024
-0.2%
-1.9%
11月 2024
-1.9%
-6.0%
10月 2024
-6.0%
1.0%
9月 2024
1.0%
-1.3%
8月 2024
-1.3%
2.5%
7月 2024
2.5%
1.1%
6月 2024
1.1%
1.7%
5月 2024
1.7%
1.0%
4月 2024
1.0%
10.4%
3月 2024
10.4%
14.0%
2月 2024
14.0%
8.2%
1月 2024
8.2%
9.8%
12月 2023
9.8%
9.5%
11月 2023
9.5%
14.3%
10月 2023
14.3%
21.0%
9月 2023
21.0%
24.4%
8月 2023
24.4%
28.3%
7月 2023
28.3%
25.8%
6月 2023
25.8%
16.7%
5月 2023
16.7%
11.5%
4月 2023
11.5%
18.2%
3月 2023
18.2%
26.2%
2月 2023
26.2%
14.7%
1月 2023
14.7%
18.3%
12月 2022
18.3%
23.5%
11月 2022
23.5%
26.4%
10月 2022
26.4%
4.6%
9月 2022
4.6%
1.2%
8月 2022
1.2%
-9.0%
7月 2022
-9.0%
-24.3%
6月 2022
-24.3%
-20.6%
5月 2022
-20.6%
-15.8%
4月 2022
-15.8%
-14.3%
3月 2022
-14.3%
15.0%
2月 2022
15.0%
27.5%
1月 2022
27.5%
-18.2%
12月 2021
-18.2%
1.7%
11月 2021
1.7%
-24.6%
10月 2021
-24.6%
-34.4%
