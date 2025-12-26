美国非农就业人数变化 (United States Nonfarm Payrolls)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
劳动力
|高级别
|64 K
|120 K
|
-105 K
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|100 K
|
64 K
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
非农就业人口表示在指定月份，美国经济的所有非农行业新增的就业岗位数量。该计算不包括军事和情报部门、个体经营者和受雇于私人家庭的人们。
报告的行业列表包括专业和商业服务、医疗保健、金融、采矿、建筑、贸易、运输和仓储、娱乐和酒店服务业等。
这份报告是美国最重要的经济指标之一，用于评估该国的经济健康状况。它通常被认为是倾向于推动市场的指标。非农就业人口约占创造美国全部GDP的就业人口的80%。
指标的增长表明，更多的消费者将会获得收入，这意味着消费和消费支出都将增长。同时也刺激经济的增长。
这份报告的发布通常会增强外汇市场的波动性。指标增长被视为对美元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"美国非农就业人数变化 (United States Nonfarm Payrolls)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
64 K
120 K
-105 K
9月 2025
119 K
84 K
-4 K
8月 2025
22 K
129 K
79 K
7月 2025
73 K
132 K
14 K
6月 2025
147 K
130 K
144 K
5月 2025
139 K
131 K
147 K
4月 2025
177 K
126 K
185 K
3月 2025
228 K
139 K
117 K
2月 2025
151 K
193 K
125 K
1月 2025
143 K
208 K
307 K
12月 2024
256 K
213 K
212 K
11月 2024
227 K
176 K
36 K
10月 2024
12 K
229 K
223 K
9月 2024
254 K
267 K
159 K
8月 2024
142 K
104 K
89 K
7月 2024
114 K
241 K
179 K
6月 2024
206 K
287 K
218 K
5月 2024
272 K
218 K
165 K
4月 2024
175 K
197 K
315 K
3月 2024
303 K
176 K
270 K
2月 2024
275 K
220 K
229 K
1月 2024
353 K
186 K
333 K
12月 2023
216 K
1 K
173 K
11月 2023
199 K
-3 K
150 K
10月 2023
150 K
-8 K
297 K
9月 2023
336 K
1 K
227 K
8月 2023
187 K
12 K
157 K
7月 2023
187 K
-1 K
185 K
6月 2023
209 K
-19 K
306 K
5月 2023
339 K
1 K
294 K
4月 2023
253 K
23 K
165 K
3月 2023
236 K
-8 K
326 K
2月 2023
311 K
-35 K
504 K
1月 2023
517 K
16 K
260 K
12月 2022
223 K
57 K
256 K
11月 2022
263 K
-30 K
284 K
10月 2022
261 K
-97 K
315 K
9月 2022
263 K
33 K
315 K
8月 2022
315 K
156 K
526 K
7月 2022
528 K
-19 K
398 K
6月 2022
372 K
-229 K
384 K
5月 2022
390 K
-19 K
436 K
4月 2022
428 K
317 K
428 K
3月 2022
431 K
80 K
750 K
2月 2022
678 K
-413 K
481 K
1月 2022
467 K
-192 K
510 K
12月 2021
199 K
379 K
249 K
11月 2021
210 K
330 K
546 K
10月 2021
531 K
-54 K
312 K
9月 2021
194 K
-302 K
366 K
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件