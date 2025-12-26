经济日历部分

澳大利亚企业总营业利润季率q/q (Australia Company Gross Operating Profits q/q)

国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
源：
澳大利亚统计局 (Australian Bureau of Statistics)
部门：
业务
中级别 0.0% 0.0%
-2.6%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
澳大利亚企业总营业利润季率q/q衡量的是报告季度与上一季度相比私营企业利润总额的变化。这个指标计算了销售商品，提供服务，公司资产以及所得股息的利润。

总营业利润是指从产品销售中获得的金额与生产成本之间的差额。生产成本包括利息支付、资产折旧、外汇亏损、未实现利润净额、消耗成本和新设备等。

这个指标是根据澳大利亚统计局从19, 000家私营企业的调查数据计算得出的。调查范围包括根据澳大利亚和新西兰采用的标准行业分类，代表所有行业的公司。完整的报告版本提供了按行业、员工数量和领域划分等级的数据。这个指标根据季节进行调整。

员工人数少于10人的企业不在调查范围内。这些企业的数据是根据销售量数据的统计计算出来的。不包括微型的无雇员的企业。

私营企业的总营业利润反映了该国商业流程的强度。该值增长可能对澳大利亚元的报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"澳大利亚企业总营业利润季率q/q (Australia Company Gross Operating Profits q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.0%
0.0%
-2.6%
2 Q 2025
-2.4%
-0.3%
-1.0%
1 Q 2025
-0.5%
-0.2%
6.0%
4 Q 2024
5.9%
2.8%
-4.9%
3 Q 2024
-4.6%
0.0%
-6.8%
2 Q 2024
-5.3%
-3.2%
-2.5%
1 Q 2024
-2.5%
1.2%
7.1%
4 Q 2023
7.4%
26.8%
-1.6%
3 Q 2023
-1.3%
0.3%
-12.1%
2 Q 2023
-13.1%
0.4%
1.3%
1 Q 2023
0.5%
0.1%
12.7%
4 Q 2022
10.6%
-1.5%
-11.5%
3 Q 2022
-12.4%
10.1%
7.8%
2 Q 2022
7.6%
7.2%
9.8%
1 Q 2022
10.2%
-3.8%
4.6%
4 Q 2021
2.0%
0.3%
4.0%
3 Q 2021
4.0%
9.7%
7.1%
2 Q 2021
7.1%
4.7%
-0.6%
1 Q 2021
-0.3%
-5.1%
-4.8%
4 Q 2020
-6.6%
-1.0%
3.2%
3 Q 2020
3.2%
4.6%
15.8%
2 Q 2020
15.0%
1.2%
1.4%
1 Q 2020
1.1%
-0.3%
-3.5%
4 Q 2019
-3.5%
-2.8%
-0.6%
3 Q 2019
-0.8%
1.5%
4.8%
2 Q 2019
4.5%
2.2%
2.6%
1 Q 2019
1.7%
-0.2%
2.8%
4 Q 2018
0.8%
-4.7%
1.2%
3 Q 2018
1.9%
-5.1%
2.4%
2 Q 2018
2.0%
3.7%
6.5%
1 Q 2018
5.9%
-2.4%
2.8%
4 Q 2017
2.2%
-2.2%
-0.1%
3 Q 2017
-0.2%
-10.7%
-3.3%
2 Q 2017
-4.5%
5.8%
1 Q 2017
6.0%
20.1%
4 Q 2016
20.1%
1.5%
3 Q 2016
1.0%
6.5%
2 Q 2016
6.9%
-4.4%
1 Q 2016
-4.7%
-3.6%
4 Q 2015
-2.8%
1.4%
3 Q 2015
1.3%
-0.5%
2 Q 2015
-1.9%
-0.3%
1 Q 2015
0.2%
-0.4%
4 Q 2014
-0.2%
-0.4%
3 Q 2014
0.5%
-7.5%
2 Q 2014
-6.9%
2.0%
1 Q 2014
3.1%
2.5%
4 Q 2013
1.7%
4.3%
3 Q 2013
3.9%
0.4%
2 Q 2013
-0.8%
3.5%
12
