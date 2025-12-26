澳大利亚企业总营业利润季率q/q衡量的是报告季度与上一季度相比私营企业利润总额的变化。这个指标计算了销售商品，提供服务，公司资产以及所得股息的利润。

总营业利润是指从产品销售中获得的金额与生产成本之间的差额。生产成本包括利息支付、资产折旧、外汇亏损、未实现利润净额、消耗成本和新设备等。

这个指标是根据澳大利亚统计局从19, 000家私营企业的调查数据计算得出的。调查范围包括根据澳大利亚和新西兰采用的标准行业分类，代表所有行业的公司。完整的报告版本提供了按行业、员工数量和领域划分等级的数据。这个指标根据季节进行调整。

员工人数少于10人的企业不在调查范围内。这些企业的数据是根据销售量数据的统计计算出来的。不包括微型的无雇员的企业。

私营企业的总营业利润反映了该国商业流程的强度。该值增长可能对澳大利亚元的报价产生积极的影响。

最后值: