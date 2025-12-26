澳大利亚企业所得税前利润季率 q/q (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
业务
|低级别
|0.4%
|
1.5%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚企业所得税前利润季率q/q衡量的是报告季度与上一季度相比私营企业税前利润总额的变化。这个指标计算了销售商品，提供服务，公司资产以及所得股息的利润。
该指标反映了在所得税和额外支出项目前计算的净营业利润。此外，出售企业自有资本商品和收到的股息所产生的利润也不包括在内。
这个指标是根据澳大利亚统计局从19, 000家私营企业的调查数据计算得出的。调查范围包括根据澳大利亚和新西兰采用的标准行业分类，代表所有行业的公司。完整的报告版本提供了按行业、员工数量和领域划分等级的数据。这个指标根据季节进行调整。
员工人数少于10人的企业不在调查范围内。这些企业的数据是根据销售量数据的统计计算出来的。不包括微型的无雇员的企业。
私营企业的总营业利润反映了该国商业流程的强度。该值增长可能对澳大利亚元的报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
"澳大利亚企业所得税前利润季率 q/q (Australia Company Profits Before Income Tax q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.4%
1.5%
2 Q 2025
2.1%
0.6%
1 Q 2025
0.7%
4.4%
4 Q 2024
4.8%
2.3%
3 Q 2024
1.6%
-1.9%
2 Q 2024
-1.7%
-8.0%
1 Q 2024
-8.4%
8.3%
4 Q 2023
4.7%
3.6%
3 Q 2023
1.6%
-14.5%
2 Q 2023
-14.6%
-8.8%
1 Q 2023
-7.5%
20.4%
4 Q 2022
22.2%
-16.6%
3 Q 2022
-15.9%
14.5%
2 Q 2022
15.7%
3.6%
1 Q 2022
2.2%
10.5%
4 Q 2021
7.6%
-1.3%
3 Q 2021
-0.4%
22.6%
2 Q 2021
17.4%
-6.2%
1 Q 2021
-6.0%
3.8%
4 Q 2020
2.4%
23.6%
3 Q 2020
25.8%
7.4%
2 Q 2020
6.3%
-15.9%
1 Q 2020
-16.2%
-0.5%
4 Q 2019
-0.6%
-0.3%
3 Q 2019
-0.7%
0.2%
2 Q 2019
-0.3%
2.0%
1 Q 2019
1.5%
1.0%
4 Q 2018
3.3%
6.2%
3 Q 2018
6.7%
9.9%
2 Q 2018
9.6%
-17.1%
1 Q 2018
-16.0%
18.9%
4 Q 2017
19.0%
6.7%
3 Q 2017
3.8%
-8.3%
2 Q 2017
-4.8%
-0.2%
1 Q 2017
0.9%
51.1%
4 Q 2016
67.9%
1.0%
3 Q 2016
3.6%
12.8%
2 Q 2016
18.7%
-16.9%
1 Q 2016
-15.1%
18.8%
4 Q 2015
60.1%
-13.3%
3 Q 2015
-11.2%
-12.7%
2 Q 2015
-11.3%
13.7%
1 Q 2015
12.5%
-8.9%
4 Q 2014
-9.6%
7.7%
3 Q 2014
10.2%
