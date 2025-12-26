美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓 (CFTC CAD Non-Commercial Net Positions)
国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
部门：
市场
|低级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
美国商品期货委员会(CFTC)加拿大元(CAD)非商业净持仓的周报告反映了市场上现有的加拿大元(CAD)买入卖出持仓总交易量和非商业交易者（投机商）持仓量之间的差异。此报告仅包含了美国期货市场（芝加哥和纽约交易所）。所以该指标是美国加拿大元(CAD)买入持仓的净交易量。
非商业交易者在期货或期权市场中持有非锁仓持仓。这一组仅包括非商业交易者（投机商）的操作。同样的交易者可以被定义为具有某些资产的商业交易，和具有其他资产的非商业交易。这种分类反映在CFTC的报告中。
CFTC公布了有关交易者的净持仓和承诺的报告，以帮助交易者和分析师了解市场动态。这些报告是根据FCM交易商、清算公司和外汇交易所所提供的有关持仓的数据进行编制的。CFTC分析部门仅提供数据，但没有解释形成这种持仓比例的原因。
非商业交易者的加拿大元买入持仓数量的增长间接表明CAD市场活动有所增加。然而，由于与全球规模相比，其所代表的数据量太少，因此它对价格不会产生直接影响。
最后值:
真实值
"美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓 (CFTC CAD Non-Commercial Net Positions)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
-114.8 K
23 9月 2025
-114.8 K
-107.2 K
16 9月 2025
-107.2 K
-108.9 K
9 9月 2025
-108.9 K
-109.0 K
2 9月 2025
-109.0 K
-105.0 K
26 8月 2025
-105.0 K
-93.1 K
19 8月 2025
-93.1 K
-90.1 K
12 8月 2025
-90.1 K
-79.4 K
5 8月 2025
-79.4 K
-76.4 K
29 7月 2025
-76.4 K
-70.3 K
22 7月 2025
-70.3 K
-74.1 K
15 7月 2025
-74.1 K
-71.6 K
8 7月 2025
-71.6 K
-63.5 K
1 7月 2025
-63.5 K
-53.2 K
24 6月 2025
-53.2 K
-66.3 K
17 6月 2025
-66.3 K
-93.1 K
10 6月 2025
-93.1 K
-108.4 K
3 6月 2025
-108.4 K
-103.9 K
27 5月 2025
-103.9 K
-103.9 K
20 5月 2025
-103.9 K
-82.2 K
13 5月 2025
-82.2 K
-70.6 K
6 5月 2025
-70.6 K
-67.2 K
29 4月 2025
-67.2 K
-67.2 K
22 4月 2025
-67.2 K
-83.9 K
15 4月 2025
-83.9 K
-119.2 K
8 4月 2025
-119.2 K
-130.0 K
1 4月 2025
-130.0 K
-129.5 K
25 3月 2025
-129.5 K
-136.6 K
18 3月 2025
-136.6 K
-142.4 K
11 3月 2025
-142.4 K
-143.8 K
4 3月 2025
-143.8 K
-137.9 K
25 2月 2025
-137.9 K
-144.6 K
18 2月 2025
-144.6 K
-150.8 K
11 2月 2025
-150.8 K
-160.4 K
4 2月 2025
-160.4 K
-147.6 K
28 1月 2025
-147.6 K
-150.8 K
21 1月 2025
-150.8 K
-167.2 K
14 1月 2025
-167.2 K
-178.6 K
7 1月 2025
-178.6 K
-176.7 K
24 12月 2024
-176.7 K
-182.1 K
17 12月 2024
-182.1 K
-181.6 K
10 12月 2024
-181.6 K
-159.3 K
3 12月 2024
-159.3 K
-154.0 K
26 11月 2024
-154.0 K
-183.6 K
