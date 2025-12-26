澳大利亚Ai Group建筑业表现指数 (Ai Group Australia Construction Index)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
业务
|低级别
|N/D
|
-7.1
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
最后值:
真实值
"澳大利亚Ai Group建筑业表现指数 (Ai Group Australia Construction Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
-7.1
10月 2025
-7.1
-12.3
9月 2025
-12.3
1.0
8月 2025
1.0
-1.3
7月 2025
-1.3
-14.9
6月 2025
-14.9
-6.4
5月 2025
-6.4
-7.9
4月 2025
-7.9
-19.3
3月 2025
-19.3
-3.7
2月 2025
-3.7
-20.0
1月 2025
-20.0
-19.0
11月 2024
-19.0
-40.9
10月 2024
-40.9
-19.8
9月 2024
-19.8
-38.1
8月 2024
-38.1
-20.7
7月 2024
-20.7
-23.2
6月 2024
-23.2
-68.1
5月 2024
-68.1
-25.6
4月 2024
-25.6
-12.9
3月 2024
-12.9
-18.4
2月 2024
-18.4
-11.5
1月 2024
-11.5
-22.2
11月 2023
-22.2
18.5
10月 2023
18.5
7.1
9月 2023
7.1
-9.9
8月 2023
-9.9
-9.2
7月 2023
-9.2
10.6
6月 2023
10.6
-6.6
5月 2023
-6.6
-12.4
4月 2023
-12.4
-5.8
