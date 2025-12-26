澳大利亚进口物价指数季率 q/q (Australia Imports m/m)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
交易
|低级别
|2.0%
|
1.8%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
2.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚进口月率m/m反映了报告月份，澳大利亚居民从海外购买的商品和服务的美元价值的变化。以美元货币计算进口值可以适当比较澳大利亚与其他国家的进口情况，并对贸易统计数据进行正确的评估。经济学家使用这个指标来评估贸易流动的结构和强度。
交易统计数据是根据进口商向政府机构提供的信息来计算的。数据可以在被添加到国际收支平衡之前进行调整。实际上，出口统计的计算是基于经过海关流程且准备了海关申报的商品。
以下几组商品不包括在计算之内：
- 不以销售为目的的暂时进口货物（如运输货物、展览的艺术作品、赛马等；需要修理而进口的物品
- 直接订阅澳大利亚的报纸和期刊
- 用于载运货物和乘载乘客的车辆
- 数字媒体商品（电影、录音、在线书籍等）
- 没有商业价值的废品和废料
- 一些其他项目
进口量的变化是评估经济发展形势的重要因素之一。该指标是该国GDP的重要组成部分。
进口对澳大利亚元报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。一般来说，澳大利亚居民需要出售澳大利亚元和购买外国货币来支付给供应商，购买进口商品。因此，大幅度的进口增长可能被视为对国家货币报价不利。然而，这种贸易差额组成部分对AUD波动性的影响通常是短期的。
最后值:
真实值
"澳大利亚进口物价指数季率 q/q (Australia Imports m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
2.0%
1.8%
9月 2025
1.1%
3.3%
8月 2025
3.2%
-2.4%
7月 2025
-1.3%
-1.5%
6月 2025
-3.1%
3.3%
5月 2025
3.8%
1.6%
4月 2025
1.1%
-2.4%
3月 2025
-2.2%
1.8%
2月 2025
1.6%
-0.4%
1月 2025
-0.3%
5.9%
12月 2024
5.9%
1.4%
11月 2024
1.7%
0.0%
10月 2024
0.1%
-2.8%
9月 2024
-3.1%
-0.2%
8月 2024
-0.2%
-0.6%
7月 2024
-0.8%
0.4%
6月 2024
0.5%
3.3%
5月 2024
3.9%
-7.0%
4月 2024
-7.2%
4.2%
3月 2024
4.2%
4.5%
2月 2024
4.8%
1.4%
1月 2024
1.3%
4.0%
12月 2023
4.8%
-8.4%
11月 2023
-7.9%
-2.9%
10月 2023
-1.9%
8.0%
9月 2023
7.5%
-0.4%
8月 2023
-0.4%
3.4%
7月 2023
3.0%
-3.3%
6月 2023
-3.9%
3.5%
5月 2023
2.5%
1.7%
4月 2023
2.0%
4.0%
3月 2023
2.5%
-10.2%
2月 2023
-9.1%
5.5%
1月 2023
4.6%
0.6%
12月 2022
1.0%
-3.1%
11月 2022
-1.5%
-2.0%
10月 2022
-0.7%
0.3%
9月 2022
0.4%
4.1%
8月 2022
4.5%
4.8%
7月 2022
5.2%
0.7%
6月 2022
0.7%
5.0%
5月 2022
5.8%
-0.8%
4月 2022
-0.7%
-4.6%
3月 2022
-4.6%
13.4%
2月 2022
12.1%
-2.0%
1月 2022
-1.6%
4.6%
12月 2021
5.0%
8.3%
11月 2021
6.3%
-1.8%
10月 2021
-2.7%
-3.0%
9月 2021
-1.8%
1.8%
