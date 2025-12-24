经济日历部分

中国经济日历和指标

国内生产总值季率 q/q 0.9% 3 Q 2024 0.7% 每季度
失业率 5.0% 11月 2024 5.0% 每月
CPI 年率y/y 0.7% 11月 2025 0.2% 每月
贸易帐 ¥​692.80 B 11月 2024 ¥​679.10 B 每月

2025.12.24 01:00, CNY, PBC新增贷款, 预测值: ¥​-0.050 万亿, 以前: ¥​-0.020 万亿
2025.12.24 01:00, CNY, PBC M2 货币供应量年率 y/y, 预测值: 8.1%, 以前: 8.2%
2025.12.24 01:00, CNY, PBC未尝贷款增长年率 y/y, 预测值: 6.4%, 以前: 6.5%
2025.12.27 01:30, CNY, 工业利润(YTD)年率y/y, 以前: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, 制造业PMI, 预测值: 49.3, 以前: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, 非制造业PMI, 预测值: 49.9, 以前: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, 综合PMI, 以前: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, 财新制造业PMI, 预测值: 50.1, 以前: 49.9

GDP 最近 参考 前值 频率
GDP(YTD)年率y/y 4.8% 3 Q 2024 5.0% 每季度
国内生产总值季率 q/q 0.9% 3 Q 2024 0.7% 每季度
国内生产总值年率 y/y 4.6% 3 Q 2024 4.7% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
失业率 5.0% 11月 2024 5.0% 每月
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y 0.7% 11月 2025 0.2% 每月
CPI 月率m/m -0.1% 11月 2025 0.2% 每月
生产者物价指数（PPI）年率y/y -2.2% 11月 2025 -2.1% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
PBC M2 货币供应量年率 y/y N/D 11月 2025 8.2% 每月
PBC新增贷款 N/D 11月 2025 ¥​-0.020 万亿 每月
PBC未尝贷款增长年率 y/y N/D 11月 2025 6.5% 每月
外商直接投资(YTD)年率y/y -7.5% 11月 2025 -10.3% 每月
外汇储备 $​3.346 万亿 11月 2025 $​3.343 万亿 每月
交易 最近 参考 前值 频率
出口年率 USD y/y 6.7% 11月 2024 12.7% 每月
出口年率 y/y 5.8% 11月 2024 11.2% 每月
贸易差额 USD $​97.44 B 11月 2024 $​95.72 B 每月
贸易帐 ¥​692.80 B 11月 2024 ¥​679.10 B 每月
进口年率 USD y/y -3.9% 11月 2024 -2.3% 每月
进口年率 y/y -4.7% 11月 2024 -3.7% 每月
业务 最近 参考 前值 频率
制造业PMI 49.2 11月 2025 49.0 每月
固定资产投资年率 y/y -2.6% 11月 2025 -1.7% 每月
工业利润(YTD)年率y/y 1.9% 10月 2025 3.2% 每月
工业利润年率y/y 0.8% 6月 2022 -6.5% 每月
工业生产(YTD)年率y/y 6.0% 11月 2025 6.1% 每月
工业生产指数年率 y/y 4.8% 11月 2025 4.9% 每月
综合PMI 49.7 11月 2025 50.0 每月
财新制造业PMI 49.9 11月 2025 50.6 每月
财新服务业PMI 52.1 11月 2025 52.6 每月
财新综合PMI 51.2 11月 2025 51.8 每月
非制造业PMI 49.5 11月 2025 50.1 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
零售销售(YTD)年率y/y 4.0% 11月 2025 4.3% 每月
零售销售额年率 y/y 1.3% 11月 2025 2.9% 每月