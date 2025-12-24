中国经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|每季度
|失业率
|5.0%
|11月 2024
|5.0%
|每月
|CPI 年率y/y
|0.7%
|11月 2025
|0.2%
|每月
|贸易帐
|¥692.80 B
|11月 2024
|¥679.10 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.24 01:00, CNY, PBC新增贷款, 预测值: ¥-0.050 万亿, 以前: ¥-0.020 万亿
2025.12.24 01:00, CNY, PBC M2 货币供应量年率 y/y, 预测值: 8.1%, 以前: 8.2%
2025.12.24 01:00, CNY, PBC未尝贷款增长年率 y/y, 预测值: 6.4%, 以前: 6.5%
2025.12.27 01:30, CNY, 工业利润(YTD)年率y/y, 以前: 1.9%
2025.12.31 01:00, CNY, 制造业PMI, 预测值: 49.3, 以前: 49.2
2025.12.31 01:00, CNY, 非制造业PMI, 预测值: 49.9, 以前: 49.5
2025.12.31 01:00, CNY, 综合PMI, 以前: 49.7
2025.12.31 01:45, CNY, 财新制造业PMI, 预测值: 50.1, 以前: 49.9
经济日历
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|GDP(YTD)年率y/y
|4.8%
|3 Q 2024
|5.0%
|每季度
|国内生产总值季率 q/q
|0.9%
|3 Q 2024
|0.7%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|4.6%
|3 Q 2024
|4.7%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|失业率
|5.0%
|11月 2024
|5.0%
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|0.7%
|11月 2025
|0.2%
|每月
|CPI 月率m/m
|-0.1%
|11月 2025
|0.2%
|每月
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|-2.2%
|11月 2025
|-2.1%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|PBC M2 货币供应量年率 y/y
|N/D
|11月 2025
|8.2%
|每月
|PBC新增贷款
|N/D
|11月 2025
|¥-0.020 万亿
|每月
|PBC未尝贷款增长年率 y/y
|N/D
|11月 2025
|6.5%
|每月
|外商直接投资(YTD)年率y/y
|-7.5%
|11月 2025
|-10.3%
|每月
|外汇储备
|$3.346 万亿
|11月 2025
|$3.343 万亿
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|出口年率 USD y/y
|6.7%
|11月 2024
|12.7%
|每月
|出口年率 y/y
|5.8%
|11月 2024
|11.2%
|每月
|贸易差额 USD
|$97.44 B
|11月 2024
|$95.72 B
|每月
|贸易帐
|¥692.80 B
|11月 2024
|¥679.10 B
|每月
|进口年率 USD y/y
|-3.9%
|11月 2024
|-2.3%
|每月
|进口年率 y/y
|-4.7%
|11月 2024
|-3.7%
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|制造业PMI
|49.2
|11月 2025
|49.0
|每月
|固定资产投资年率 y/y
|-2.6%
|11月 2025
|-1.7%
|每月
|工业利润(YTD)年率y/y
|1.9%
|10月 2025
|3.2%
|每月
|工业利润年率y/y
|0.8%
|6月 2022
|-6.5%
|每月
|工业生产(YTD)年率y/y
|6.0%
|11月 2025
|6.1%
|每月
|工业生产指数年率 y/y
|4.8%
|11月 2025
|4.9%
|每月
|综合PMI
|49.7
|11月 2025
|50.0
|每月
|财新制造业PMI
|49.9
|11月 2025
|50.6
|每月
|财新服务业PMI
|52.1
|11月 2025
|52.6
|每月
|财新综合PMI
|51.2
|11月 2025
|51.8
|每月
|非制造业PMI
|49.5
|11月 2025
|50.1
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|零售销售(YTD)年率y/y
|4.0%
|11月 2025
|4.3%
|每月
|零售销售额年率 y/y
|1.3%
|11月 2025
|2.9%
|每月