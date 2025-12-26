经济日历部分

经济日历

国家

欧盟S&P全球建筑业采购经理人指数(PMI) (S&P Global European Union Construction Purchasing Managers Index (PMI))

国家：
欧盟
EUR, 欧元
源：
S&P全球 (S&P Global)
部门：
业务
中级别 45.4
44.0
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
45.4
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

欧元区建筑业PMI由IHS Markit编制并发布。该指标显示了相关国家建筑行业采购经理的活动水平。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。因此，他们是最先注意到商业环境变化好与坏的群体。选择的抽样调查对象是为了涵盖全国范围内最大数量的大型企业。

采购经理人指数(PMI)计算是基于对超过650家来自德国、意大利、法国和爱尔兰的建筑公司采购经理进行的月度问卷答复收集的数据。经理们被要求评估有关国家建筑行业的当前商业和经济状况。调查问卷包括以下经济变量：

  • 一般商业活动
  • 住房建筑活动
  • 商业建筑活动
  • 土木工程活动
  • 新订单
  • 就业
  • 采购量
  • 供应商交货时间
  • 采购价格
  • 与分销商合作（活动、可用性、级别、质量）
  • 近期未来输出

调查对象提供一个相对评估：即，数据是否上涨，或数据是否下降或数据是否保持不变。这个指数根据季节进行调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。最终指标值计算为国家指数的加权值，而权重根据国家建设增加值进行分配。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。它提供了涵盖欧元区整个建筑业的运营信息。它被解读为建筑业活动和通货膨胀的领先指标。建筑业PMI增长表明市场状况良好，可以被视为对欧元报价有利。

最后值:

真实值

"欧盟S&P全球建筑业采购经理人指数(PMI) (S&P Global European Union Construction Purchasing Managers Index (PMI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
45.4
44.0
10月 2025
44.0
46.0
9月 2025
46.0
46.7
8月 2025
46.7
44.7
7月 2025
44.7
45.2
6月 2025
45.2
45.6
5月 2025
45.6
46.0
4月 2025
46.0
44.8
3月 2025
44.8
42.7
2月 2025
42.7
45.4
1月 2025
45.4
42.9
12月 2024
42.9
42.7
11月 2024
42.7
43.0
10月 2024
43.0
42.9
9月 2024
42.9
41.4
8月 2024
41.4
41.4
7月 2024
41.4
41.8
6月 2024
41.8
42.9
5月 2024
42.9
41.9
4月 2024
41.9
42.4
3月 2024
42.4
42.9
2月 2024
42.9
41.3
1月 2024
41.3
43.6
12月 2023
43.6
43.4
11月 2023
43.4
51.8
10月 2023
51.8
43.6
9月 2023
43.6
43.4
8月 2023
43.4
43.5
7月 2023
43.5
44.2
6月 2023
44.2
44.6
5月 2023
44.6
45.2
4月 2023
45.2
45.0
3月 2023
45.0
47.6
2月 2023
47.6
46.1
1月 2023
46.1
42.6
12月 2022
42.6
43.6
11月 2022
43.6
44.9
10月 2022
44.9
45.3
9月 2022
45.3
44.2
8月 2022
44.2
45.7
7月 2022
45.7
47.0
6月 2022
47.0
49.2
5月 2022
49.2
50.4
4月 2022
50.4
52.8
3月 2022
52.8
56.3
2月 2022
56.3
56.6
1月 2022
56.6
52.9
12月 2021
52.9
53.3
11月 2021
53.3
51.2
10月 2021
51.2
50.0
12
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码