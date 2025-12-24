经济日历部分

日本经济日历和指标

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q -0.6% 3 Q 2025 每季度
失业率 2.6% 11月 2025 2.6% 每月
居民消费价格指数年率 y/y 2.9% 11月 2025 3.0% 每月
日本央行利率决议 0.8% 0.5%
贸易帐 N/D 11月 2025 ¥​-231.8 B 每月

2025.12.24 05:00, JPY, 日本同步指标
2025.12.24 05:00, JPY, 日本领先指标
2025.12.24 05:00, JPY, 同步指数月率m/m
2025.12.24 05:00, JPY, 领先指数月率m/m
2025.12.24 23:50, JPY, 国外债券投资, 实际值: ¥​103.0 B, 以前: ¥​355.8 B
2025.12.24 23:50, JPY, 国外投资日本股票, 实际值: ¥​-1234.8 B, 以前: ¥​214.2 B
2025.12.25 05:00, JPY, 建筑订单年率y/y, 实际值: 9.5%, 预测值: 10.6%, 以前: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, 新屋开工率年率y/y, 实际值: -8.5%, 预测值: 8.9%, 以前: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, 年度新屋开工率, 实际值: 0.718 M, 以前: 0.803 M
2025.12.25 23:30, JPY, 东京居民消费价格指数年率 y/y, 实际值: 2.0%, 预测值: 1.7%, 以前: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, 东京居民消费价格指数（不含食品和能源）年率 y/y, 实际值: 2.6%, 预测值: 3.2%, 以前: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, 东京核心居民消费价格指数年率 y/y, 实际值: 2.3%, 预测值: 2.8%, 以前: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, 失业率, 实际值: 2.6%, 预测值: 2.4%, 以前: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, 东京CPI s.a. 月率m/m, 实际值: -0.2%, 以前: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, 就业申请比率, 实际值: 1.18, 预测值: 1.18, 以前: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, 零售销售指数月率 m/m
2025.12.25 23:50, JPY, 零售销售额年率 y/y
2025.12.25 23:50, JPY, 大型零售商销售额年率 y/y
2025.12.25 23:50, JPY, 工业生产指数月率m/m
2025.12.25 23:50, JPY, 工业生产指数年率 y/y
2025.12.25 23:50, JPY, 提前一个月工业生产预测月率m/m
2025.12.25 23:50, JPY, 提前两个月工业生产预测月率m/m
2025.12.28 23:50, JPY, 日本央行意见总结
2025.12.29 20:30, JPY, 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓

市场 最近 参考 前值 频率
日本10年期国债拍卖 1.872% 1.658%
日本30年期国债拍卖 3.427% 3.166%
美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
GDP 最近 参考 前值 频率
净出口对GDP的贡献季率q/q -0.2% 3 Q 2025 每季度
国内生产总值季率 q/q -0.6% 3 Q 2025 每季度
国内生产总值年率 y/y -2.3% 3 Q 2025 每季度
私人消费季率q/q 0.2% 3 Q 2025 每季度
私人非住宅投资季率q/q -0.2% 3 Q 2025 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
加班费年率y/y 1.5% 10月 2025 1.0% 每月
劳动力现金收益年率 y/y 2.6% 10月 2025 2.1% 每月
失业率 2.6% 11月 2025 2.6% 每月
实际工资年率y/y -0.7% 10月 2025 -1.3% 每月
就业申请比率 1.18 11月 2025 1.18 每月
价格 最近 参考 前值 频率
BoJ 企业商品价格指数年率 y/y 2.7% 11月 2025 2.7% 每月
BoJ 企业商品价格指数月率 m/m 0.3% 11月 2025 0.5% 每月
BoJ 企业服务价格年率 y/y 2.7% 11月 2025 2.7% 每月
BoJ核心CPI削减均值年率y/y 2.2% 11月 2025 2.2% 每月
BoJ核心CPI加权中值年率y/y 1.3% 11月 2025 1.5% 每月
CPI s.a. 月率m/m 0.4% 11月 2025 0.4% 每月
东京CPI s.a. 月率m/m -0.2% 12月 2025 0.3% 每月
东京居民消费价格指数年率 y/y 2.0% 12月 2025 2.7% 每月
东京居民消费价格指数（不含食品和能源）年率 y/y 2.6% 12月 2025 2.8% 每月
东京核心居民消费价格指数年率 y/y 2.3% 12月 2025 2.8% 每月
国内生产总值价格指数年率 y/y 3.4% 3 Q 2025 每季度
居民消费价格指数年率 y/y 2.9% 11月 2025 3.0% 每月
居民消费价格指数（不含食品和能源）年率 y/y 3.0% 11月 2025 3.1% 每月
核心全国居民消费价格指数年率 y/y 3.0% 11月 2025 3.0% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
BoJ L 货币供应量年率y/y 2.1% 11月 2025 2.1% 每月
BoJ M2 货币存量年率 y/y 1.8% 11月 2025 1.6% 每月
BoJ M3 货币供应量年率y/y 1.2% 11月 2025 1.1% 每月
BoJ 货币基数年率 y/y -8.5% 11月 2025 -7.8% 每月
国际储备 $​1359.4 B 11月 2025 $​1347.4 B 每月
日本央行利率决议 0.8% 0.5%
经济观察家前景指数 50.3 11月 2025 53.1 每月
经济观察家现况指数 48.7 11月 2025 49.1 每月
交易 最近 参考 前值 频率
出口年率 y/y N/D 11月 2025 3.6% 每月
经常帐 n.s.a. N/D 10月 2025 ¥​4483.3 B 每月
调整后的经常帐 N/D 10月 2025 ¥​4347.6 B 每月
货品贸易帐 N/D 10月 2025 每月
贸易帐 N/D 11月 2025 ¥​-231.8 B 每月
贸易帐（未季调） ¥​62.9 B 11月 2025 ¥​74.0 B 每月
进口年率 y/y N/D 11月 2025 0.7% 每月
政府 最近 参考 前值 频率
BoJ 银行贷款年率 y/y 4.2% 11月 2025 4.1% 每月
国外债券投资 ¥​103.0 B 20 12月 2025 ¥​355.8 B 每周
国外投资日本股票 ¥​-1234.8 B 20 12月 2025 ¥​214.2 B 每周
业务 最近 参考 前值 频率
BSI 大型制造业条件 4.7 4 Q 2025 3.8 每季度
BoJ 短观大型全部产业资本支出 12.6% 4 Q 2025 12.5% 每季度
BoJ 短观大型制造业前景 15 4 Q 2025 12 每季度
BoJ 短观大型制造业指数 15 4 Q 2025 14 每季度
BoJ 短观大型非制造业前景 28 4 Q 2025 28 每季度
BoJ 短观大型非制造业指数 34 4 Q 2025 34 每季度
BoJ短观小型全部产业资本支出 0.1% 4 Q 2025 -2.3% 每季度
BoJ短观小型制造业前景指数 2 4 Q 2025 -1 每季度
BoJ短观小型制造业指数 6 4 Q 2025 1 每季度
BoJ短观小型非制造业前景指数 10 4 Q 2025 10 每季度
BoJ短观小型非制造业指数 15 4 Q 2025 14 每季度
au Jibun银行制造业PMI 48.7 11月 2025 48.2 每月
au Jibun银行服务业PMI 53.2 11月 2025 53.1 每月
au Jibun银行综合PMI 52.0 11月 2025 51.5 每月
全部产业活动指数月率 m/m 1.3% 7月 2020 6.8% 每月
同步指数月率m/m N/D 10月 2025 每月
工业生产指数年率 y/y N/D 11月 2025 每月
工业生产指数月率m/m N/D 11月 2025 每月
建筑订单年率y/y 9.5% 11月 2025 -10.1% 每月
提前一个月工业生产预测月率m/m N/D 12月 2025 每月
提前两个月工业生产预测月率m/m N/D 1月 2026 每月
日本同步指标 N/D 10月 2025 每月
日本领先指标 N/D 10月 2025 每月
机床订单年率y/y N/D 11月 2025 每月
核心机械订单年率y/y 12.5% 10月 2025 11.6% 每月
核心机械订单月率m/m 7.0% 10月 2025 4.2% 每月
生产能力利用率 N/D 10月 2025 2.5% 每月
第三产业活动指数月率 m/m N/D 10月 2025 0.3% 每月
资本消费年率 y/y N/D 3 Q 2025 7.6% 每季度
领先指数月率m/m N/D 10月 2025 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
大型零售商销售额年率 y/y N/D 11月 2025 每月
家庭支出月率 m/m -3.5% 10月 2025 -0.7% 每月
家庭消费年率 y/y -3.0% 10月 2025 1.8% 每月
消费者信任度 N/D 11月 2025 35.8 每月
零售销售指数月率 m/m N/D 11月 2025 每月
零售销售额年率 y/y N/D 11月 2025 每月
房屋 最近 参考 前值 频率
年度新屋开工率 0.718 M 11月 2025 0.803 M 每月
新屋开工率年率y/y -8.5% 11月 2025 3.2% 每月