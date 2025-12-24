日本经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|-0.6%
|3 Q 2025
|每季度
|失业率
|2.6%
|11月 2025
|2.6%
|每月
|居民消费价格指数年率 y/y
|2.9%
|11月 2025
|3.0%
|每月
|日本央行利率决议
|0.8%
|0.5%
|贸易帐
|N/D
|11月 2025
|¥-231.8 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.24 05:00, JPY, 日本同步指标
2025.12.24 05:00, JPY, 日本领先指标
2025.12.24 05:00, JPY, 同步指数月率m/m
2025.12.24 05:00, JPY, 领先指数月率m/m
2025.12.24 23:50, JPY, 国外债券投资, 实际值: ¥103.0 B, 以前: ¥355.8 B
2025.12.24 23:50, JPY, 国外投资日本股票, 实际值: ¥-1234.8 B, 以前: ¥214.2 B
2025.12.25 05:00, JPY, 建筑订单年率y/y, 实际值: 9.5%, 预测值: 10.6%, 以前: -10.1%
2025.12.25 05:00, JPY, 新屋开工率年率y/y, 实际值: -8.5%, 预测值: 8.9%, 以前: 3.2%
2025.12.25 05:00, JPY, 年度新屋开工率, 实际值: 0.718 M, 以前: 0.803 M
2025.12.25 23:30, JPY, 东京居民消费价格指数年率 y/y, 实际值: 2.0%, 预测值: 1.7%, 以前: 2.7%
2025.12.25 23:30, JPY, 东京居民消费价格指数（不含食品和能源）年率 y/y, 实际值: 2.6%, 预测值: 3.2%, 以前: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, 东京核心居民消费价格指数年率 y/y, 实际值: 2.3%, 预测值: 2.8%, 以前: 2.8%
2025.12.25 23:30, JPY, 失业率, 实际值: 2.6%, 预测值: 2.4%, 以前: 2.6%
2025.12.25 23:30, JPY, 东京CPI s.a. 月率m/m, 实际值: -0.2%, 以前: 0.3%
2025.12.25 23:30, JPY, 就业申请比率, 实际值: 1.18, 预测值: 1.18, 以前: 1.18
2025.12.25 23:50, JPY, 零售销售指数月率 m/m
2025.12.25 23:50, JPY, 零售销售额年率 y/y
2025.12.25 23:50, JPY, 大型零售商销售额年率 y/y
2025.12.25 23:50, JPY, 工业生产指数月率m/m
2025.12.25 23:50, JPY, 工业生产指数年率 y/y
2025.12.25 23:50, JPY, 提前一个月工业生产预测月率m/m
2025.12.25 23:50, JPY, 提前两个月工业生产预测月率m/m
2025.12.28 23:50, JPY, 日本央行意见总结
2025.12.29 20:30, JPY, 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|日本10年期国债拍卖
|1.872%
|1.658%
|日本30年期国债拍卖
|3.427%
|3.166%
|美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|净出口对GDP的贡献季率q/q
|-0.2%
|3 Q 2025
|每季度
|国内生产总值季率 q/q
|-0.6%
|3 Q 2025
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|-2.3%
|3 Q 2025
|每季度
|私人消费季率q/q
|0.2%
|3 Q 2025
|每季度
|私人非住宅投资季率q/q
|-0.2%
|3 Q 2025
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|加班费年率y/y
|1.5%
|10月 2025
|1.0%
|每月
|劳动力现金收益年率 y/y
|2.6%
|10月 2025
|2.1%
|每月
|失业率
|2.6%
|11月 2025
|2.6%
|每月
|实际工资年率y/y
|-0.7%
|10月 2025
|-1.3%
|每月
|就业申请比率
|1.18
|11月 2025
|1.18
|每月
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|BoJ 企业商品价格指数年率 y/y
|2.7%
|11月 2025
|2.7%
|每月
|BoJ 企业商品价格指数月率 m/m
|0.3%
|11月 2025
|0.5%
|每月
|BoJ 企业服务价格年率 y/y
|2.7%
|11月 2025
|2.7%
|每月
|BoJ核心CPI削减均值年率y/y
|2.2%
|11月 2025
|2.2%
|每月
|BoJ核心CPI加权中值年率y/y
|1.3%
|11月 2025
|1.5%
|每月
|CPI s.a. 月率m/m
|0.4%
|11月 2025
|0.4%
|每月
|东京CPI s.a. 月率m/m
|-0.2%
|12月 2025
|0.3%
|每月
|东京居民消费价格指数年率 y/y
|2.0%
|12月 2025
|2.7%
|每月
|东京居民消费价格指数（不含食品和能源）年率 y/y
|2.6%
|12月 2025
|2.8%
|每月
|东京核心居民消费价格指数年率 y/y
|2.3%
|12月 2025
|2.8%
|每月
|国内生产总值价格指数年率 y/y
|3.4%
|3 Q 2025
|每季度
|居民消费价格指数年率 y/y
|2.9%
|11月 2025
|3.0%
|每月
|居民消费价格指数（不含食品和能源）年率 y/y
|3.0%
|11月 2025
|3.1%
|每月
|核心全国居民消费价格指数年率 y/y
|3.0%
|11月 2025
|3.0%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|BoJ L 货币供应量年率y/y
|2.1%
|11月 2025
|2.1%
|每月
|BoJ M2 货币存量年率 y/y
|1.8%
|11月 2025
|1.6%
|每月
|BoJ M3 货币供应量年率y/y
|1.2%
|11月 2025
|1.1%
|每月
|BoJ 货币基数年率 y/y
|-8.5%
|11月 2025
|-7.8%
|每月
|国际储备
|$1359.4 B
|11月 2025
|$1347.4 B
|每月
|日本央行利率决议
|0.8%
|0.5%
|经济观察家前景指数
|50.3
|11月 2025
|53.1
|每月
|经济观察家现况指数
|48.7
|11月 2025
|49.1
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|出口年率 y/y
|N/D
|11月 2025
|3.6%
|每月
|经常帐 n.s.a.
|N/D
|10月 2025
|¥4483.3 B
|每月
|调整后的经常帐
|N/D
|10月 2025
|¥4347.6 B
|每月
|货品贸易帐
|N/D
|10月 2025
|每月
|贸易帐
|N/D
|11月 2025
|¥-231.8 B
|每月
|贸易帐（未季调）
|¥62.9 B
|11月 2025
|¥74.0 B
|每月
|进口年率 y/y
|N/D
|11月 2025
|0.7%
|每月
|政府
|最近
|参考
|前值
|频率
|BoJ 银行贷款年率 y/y
|4.2%
|11月 2025
|4.1%
|每月
|国外债券投资
|¥103.0 B
|20 12月 2025
|¥355.8 B
|每周
|国外投资日本股票
|¥-1234.8 B
|20 12月 2025
|¥214.2 B
|每周
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|BSI 大型制造业条件
|4.7
|4 Q 2025
|3.8
|每季度
|BoJ 短观大型全部产业资本支出
|12.6%
|4 Q 2025
|12.5%
|每季度
|BoJ 短观大型制造业前景
|15
|4 Q 2025
|12
|每季度
|BoJ 短观大型制造业指数
|15
|4 Q 2025
|14
|每季度
|BoJ 短观大型非制造业前景
|28
|4 Q 2025
|28
|每季度
|BoJ 短观大型非制造业指数
|34
|4 Q 2025
|34
|每季度
|BoJ短观小型全部产业资本支出
|0.1%
|4 Q 2025
|-2.3%
|每季度
|BoJ短观小型制造业前景指数
|2
|4 Q 2025
|-1
|每季度
|BoJ短观小型制造业指数
|6
|4 Q 2025
|1
|每季度
|BoJ短观小型非制造业前景指数
|10
|4 Q 2025
|10
|每季度
|BoJ短观小型非制造业指数
|15
|4 Q 2025
|14
|每季度
|au Jibun银行制造业PMI
|48.7
|11月 2025
|48.2
|每月
|au Jibun银行服务业PMI
|53.2
|11月 2025
|53.1
|每月
|au Jibun银行综合PMI
|52.0
|11月 2025
|51.5
|每月
|全部产业活动指数月率 m/m
|1.3%
|7月 2020
|6.8%
|每月
|同步指数月率m/m
|N/D
|10月 2025
|每月
|工业生产指数年率 y/y
|N/D
|11月 2025
|每月
|工业生产指数月率m/m
|N/D
|11月 2025
|每月
|建筑订单年率y/y
|9.5%
|11月 2025
|-10.1%
|每月
|提前一个月工业生产预测月率m/m
|N/D
|12月 2025
|每月
|提前两个月工业生产预测月率m/m
|N/D
|1月 2026
|每月
|日本同步指标
|N/D
|10月 2025
|每月
|日本领先指标
|N/D
|10月 2025
|每月
|机床订单年率y/y
|N/D
|11月 2025
|每月
|核心机械订单年率y/y
|12.5%
|10月 2025
|11.6%
|每月
|核心机械订单月率m/m
|7.0%
|10月 2025
|4.2%
|每月
|生产能力利用率
|N/D
|10月 2025
|2.5%
|每月
|第三产业活动指数月率 m/m
|N/D
|10月 2025
|0.3%
|每月
|资本消费年率 y/y
|N/D
|3 Q 2025
|7.6%
|每季度
|领先指数月率m/m
|N/D
|10月 2025
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|大型零售商销售额年率 y/y
|N/D
|11月 2025
|每月
|家庭支出月率 m/m
|-3.5%
|10月 2025
|-0.7%
|每月
|家庭消费年率 y/y
|-3.0%
|10月 2025
|1.8%
|每月
|消费者信任度
|N/D
|11月 2025
|35.8
|每月
|零售销售指数月率 m/m
|N/D
|11月 2025
|每月
|零售销售额年率 y/y
|N/D
|11月 2025
|每月
|房屋
|最近
|参考
|前值
|频率
|年度新屋开工率
|0.718 M
|11月 2025
|0.803 M
|每月
|新屋开工率年率y/y
|-8.5%
|11月 2025
|3.2%
|每月