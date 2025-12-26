美国6个月汇票拍卖 (United States 6-Month Bill Auction)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
市场
|低级别
|3.485%
|
3.495%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
3.485%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
6月期票据拍卖是指六个月内到期的国库券的收益率百分比。因为收益率可以反映美国政府的债务状况，收益率上升后经济出现增长，而收益率下降可能被视为经济衰退的迹象。
最后值:
真实值
"美国6个月汇票拍卖 (United States 6-Month Bill Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3.485%
3.495%
3.495%
3.580%
3.580%
3.635%
3.635%
3.670%
3.670%
3.710%
3.710%
3.690%
3.690%
3.700%
3.700%
3.640%
3.640%
3.660%
3.660%
3.685%
3.685%
3.695%
3.695%
3.715%
3.715%
3.705%
3.705%
3.715%
3.715%
3.730%
3.730%
3.880%
3.880%
3.915%
3.915%
3.945%
3.945%
3.970%
3.970%
3.980%
3.980%
4.120%
4.120%
4.115%
4.115%
4.125%
4.125%
4.145%
4.145%
4.145%
4.145%
4.110%
4.110%
4.120%
4.120%
4.155%
4.155%
4.150%
4.150%
4.150%
4.150%
4.160%
4.160%
4.140%
4.140%
4.105%
4.105%
4.090%
4.090%
4.065%
4.065%
4.050%
4.050%
4.060%
4.060%
4.000%
4.000%
4.070%
4.070%
4.085%
4.085%
4.100%
4.100%
4.075%
4.075%
4.135%
4.135%
4.180%
4.180%
4.220%
4.220%
4.185%
4.185%
4.155%
4.155%
4.140%
4.140%
4.165%
4.165%
4.180%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件