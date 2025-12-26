房产价格指数(HPI) n.s.a. 月率m/m (House Price Index (HPI) n.s.a. m/m)
挪威
NOK, 挪威克朗
房屋
|-0.2%
-0.4%
以前
-0.2%
以前
房产价格指数(HPI) n.s.a. 月率m/m反映了与上一月份相比，在报告月份住宅地产平均价格的名义百分比变化。住宅地产相关信息来自国家土地登记处以及挪威最大抵押贷款机构的统计数据。收集的数据涵盖了住宅房地产市场营业额的约70％。
该指数衡量的是个人为购买住房所支付的价格。HPI反映了全国二手房价格的动态。
住房市场在挪威经济中发挥着重要作用。除其他影响外，房价上涨对家庭财富的增长可产生重大影响，因此也会对商品和服务的购买产生影响。此类购买占挪威大陆GDP的一半以上。住房价格趋势对住房投资的发展也很重要。此外，房价动态会影响整体通货膨胀和金融稳定，因此可能会影响挪威央行设定的利率。
经济学家分析这一指标来评估房地产市场的活动。它还可以作为衡量抵押贷款利率变化、评估住房的可用性和评估该国总体通货膨胀率的分析工具。房产价格上涨被视为是该国经济的有利因素，因为它表明本国货币通货膨胀的上升。因此，增长的数值可被视为对挪威克朗报价有利。
真实值
"房产价格指数(HPI) n.s.a. 月率m/m (House Price Index (HPI) n.s.a. m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-0.2%
-0.4%
10月 2025
-0.4%
-0.6%
9月 2025
-0.6%
1.7%
8月 2025
1.7%
-1.0%
7月 2025
-1.0%
-0.3%
6月 2025
-0.3%
0.2%
5月 2025
0.2%
0.2%
11月 2024
-0.5%
-0.7%
10月 2024
-0.7%
-0.6%
9月 2024
-0.6%
1.6%
8月 2024
1.6%
-1.3%
7月 2024
-1.3%
-0.2%
6月 2024
-0.2%
0.9%
5月 2024
0.9%
1.2%
4月 2024
1.2%
0.9%
3月 2024
0.9%
1.4%
2月 2024
1.4%
3.4%
1月 2024
3.4%
-1.0%
12月 2023
-0.9%
-1.3%
11月 2023
-1.3%
-1.0%
10月 2023
-1.0%
-1.9%
9月 2023
-1.9%
0.4%
8月 2023
0.4%
-1.1%
7月 2023
-1.1%
-1.2%
6月 2023
-1.2%
0.8%
5月 2023
0.8%
1.0%
4月 2023
1.0%
1.2%
3月 2023
1.2%
1.5%
2月 2023
1.5%
3.0%
1月 2023
3.0%
-0.9%
12月 2022
-0.9%
-2.2%
11月 2022
-2.2%
-1.9%
10月 2022
-1.9%
-2.2%
9月 2022
-2.2%
1.9%
8月 2022
1.9%
-1.6%
7月 2022
-1.6%
-0.3%
6月 2022
-0.3%
1.2%
5月 2022
1.2%
0.3%
4月 2022
0.3%
1.1%
3月 2022
1.1%
1.5%
2月 2022
1.5%
4.8%
1月 2022
4.8%
-1.3%
12月 2021
-1.3%
-0.6%
11月 2021
-0.6%
-0.4%
10月 2021
-0.4%
-0.9%
9月 2021
-0.9%
1.9%
8月 2021
1.9%
-1.1%
7月 2021
-1.1%
-0.2%
6月 2021
-0.2%
1.0%
5月 2021
1.0%
0.3%
