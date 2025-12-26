澳大利亚私有住房批准月率m/m (Australia Private House Approvals m/m)
国家：
澳大利亚
AUD, 澳元
部门：
业务
|低级别
|-2.1%
|
3.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
-2.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
澳大利亚私有住房批准月率m/m显示了与上月相比报告月份批准建设私有住房的数量变化。
该计算包含以下几点：
- 新建建筑许可
- 对现有建筑的改建和扩建的批准
- 对维修和建筑工程的批准
这些统计数据包括批准建设价值10, 000美元以上的住宅建筑。
计算数据的收集来源于地方政府部门和认证机构。该数据根据季节进行调整，因为在某些时期，建筑强度通常较高。因此，季节性调整可以对数据进行更准确的逐月比较。
该值反映了对住房的当前需求。它被认为是国内建筑行业活动的一个领先指标：建筑许可数量的增加将会带来项目的增加。此外，该指标可能间接地影响到银行业（由于抵押贷款）。
然而，这一指标还有另一种可能的解释，因为住宅市场的过度供给可能会在长期对价格产生负面影响。
最后值:
真实值
"澳大利亚私有住房批准月率m/m (Australia Private House Approvals m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-2.1%
3.2%
9月 2025
4.0%
-1.0%
8月 2025
-2.6%
1.3%
7月 2025
1.1%
-1.9%
6月 2025
-2.0%
-1.0%
5月 2025
0.5%
5.9%
4月 2025
3.1%
-1.9%
3月 2025
-4.5%
1.1%
2月 2025
1.0%
1.4%
1月 2025
1.1%
-2.8%
12月 2024
-3.0%
-1.7%
11月 2024
-1.7%
-4.0%
10月 2024
-5.2%
4.1%
9月 2024
2.2%
2.3%
8月 2024
0.5%
0.9%
7月 2024
0.6%
0.3%
6月 2024
-0.5%
1.9%
5月 2024
2.1%
-0.3%
4月 2024
-1.6%
4.0%
3月 2024
3.8%
12.4%
2月 2024
10.7%
-9.9%
1月 2024
-9.9%
-1.8%
12月 2023
-0.5%
-4.3%
11月 2023
-1.7%
2.9%
10月 2023
2.2%
-4.7%
9月 2023
-4.6%
7.2%
8月 2023
5.8%
0.4%
7月 2023
0.1%
-1.0%
6月 2023
-1.3%
0.8%
5月 2023
0.9%
-3.0%
4月 2023
-3.8%
-3.7%
3月 2023
-2.8%
11.3%
2月 2023
11.3%
-13.5%
1月 2023
-13.8%
-2.1%
12月 2022
-2.3%
-2.5%
11月 2022
-2.5%
-1.1%
10月 2022
-2.2%
-8.5%
9月 2022
-7.8%
4.8%
8月 2022
4.1%
0.8%
7月 2022
0.7%
1.6%
6月 2022
1.2%
-2.1%
5月 2022
-2.7%
-0.2%
4月 2022
0.5%
-3.9%
3月 2022
-3.0%
14.6%
2月 2022
16.5%
-16.3%
1月 2022
-17.5%
-0.3%
12月 2021
-1.8%
-1.6%
11月 2021
1.4%
3.5%
10月 2021
4.3%
-14.8%
9月 2021
-16.0%
3.7%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件