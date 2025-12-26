经济观察家现况指数反映了观察区域内的经济走势。该指数用来衡量本国内家庭、公司和普通就业的活动。

该指数根据对所从事工作可以观察与区域经济密切相关的活动的2000名员工的调查计算得出。调查结果可作为评估经济走势的基本材料。高于50的数值表示经济走势乐观，低于50的数值意味着经济走势下滑。

为了更快更准确地了解情况，内阁府为每个地区指定了“区域研究机构”，以及“协调研究机构”，来收集和分析获得的数据。这项调查涵盖了Hokkaido（北海道）、Tohoku（东北）、Kita Kanto（北关）、Minami Kanto（关东）、Tokai（东海）、Hokuriku（北陆）、Kansai（关西）、Chugoku（中国）、Shikoku（四国）、Kyushu（九州）和Okinawa（冲绳）11个地区，目标是在百货商店、超市、便利店、出租车司机等零售商店和娱乐行业工作的人们。

高于预期的数值被认为对JPY报价有利，而低于预期的数值则被认为对JPY报价不利。

