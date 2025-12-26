日本经济观察家现况指数 (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)
|低级别
|48.7
|
49.1
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|48.6
|
48.7
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
经济观察家现况指数反映了观察区域内的经济走势。该指数用来衡量本国内家庭、公司和普通就业的活动。
该指数根据对所从事工作可以观察与区域经济密切相关的活动的2000名员工的调查计算得出。调查结果可作为评估经济走势的基本材料。高于50的数值表示经济走势乐观，低于50的数值意味着经济走势下滑。
为了更快更准确地了解情况，内阁府为每个地区指定了“区域研究机构”，以及“协调研究机构”，来收集和分析获得的数据。这项调查涵盖了Hokkaido（北海道）、Tohoku（东北）、Kita Kanto（北关）、Minami Kanto（关东）、Tokai（东海）、Hokuriku（北陆）、Kansai（关西）、Chugoku（中国）、Shikoku（四国）、Kyushu（九州）和Okinawa（冲绳）11个地区，目标是在百货商店、超市、便利店、出租车司机等零售商店和娱乐行业工作的人们。
高于预期的数值被认为对JPY报价有利，而低于预期的数值则被认为对JPY报价不利。
最后值:
真实值
预测值
"日本经济观察家现况指数 (Japan Economy Watchers Index for Current Conditions)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
