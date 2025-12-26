经济日历部分

德国2年期国债拍卖 (Germany 2-Year Note Auction)

国家：
德国
EUR, 欧元
源：
德国金融署 (German Finance Agency)
部门：
市场
低级别 2.05%
1.98%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
2.05%
下次发布 实际值 预测值
以前
德意志联邦共和国财政机构通过发行名义有息德国政府债券，如联邦国库券、联邦票据和联邦债券，计划和组织联邦预算及其专项基金的融资。发行此类证券时，发行人承诺每年支付固定利息（息票），并在期限届满时按面值偿还债务。因为利息一年只支付一次，所以在购销中包括应计利息。债券倾向于有更长的期限。由于这些证券的定期利息支付在债券期限内通常是固定的，因此它们的发行价格或交易价格被用来确定当前的市场利率。

如果由于货币和/或发行人的原因，证券作为投资形式的吸引力增加，其发行或交易价格上升，利率下降。购买此类证券时投资者承担的风险可以被描述为价格风险（如果想在期限结束前出售证券）、利率风险（市场利率的变化会影响市场价格）、信用风险（发行人可能破产或延迟或暂停利息或还款）、汇率风险（当购买不同发行货币的证券时）。

在上市证券中，“Schatzanweisungen”（国库券）是期限最短的，最长为2年。有无息的1年期国库券。这些债券的应计利息按票面价值的溢价偿还。持有两年期国库券的人可以获得固定的年息支付（息票），并在最后按面值全额还款。

在大多数情况下，利率上升可能先于经济增长，而利率下降可能被视为预示着经济放缓。由于德国是欧盟财政实力最强的成员国，这可能对欧元汇率产生相应的影响。

最后值:

真实值

"德国2年期国债拍卖 (Germany 2-Year Note Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
2.05%
1.98%
1.98%
1.91%
1.91%
2.01%
2.01%
1.96%
1.96%
1.90%
1.90%
1.87%
1.87%
1.85%
1.85%
1.78%
1.78%
1.94%
1.94%
1.67%
1.67%
2.01%
2.01%
2.22%
2.22%
2.14%
2.14%
2.26%
2.26%
2.18%
2.18%
1.94%
1.94%
2.11%
2.11%
2.16%
2.16%
2.14%
2.14%
2.41%
2.41%
2.38%
2.38%
2.73%
2.73%
2.80%
2.80%
3.01%
3.01%
2.93%
2.93%
2.91%
2.91%
2.84%
2.84%
2.80%
2.80%
2.79%
2.79%
2.49%
2.49%
2.44%
2.44%
2.64%
2.64%
3.06%
3.06%
3.12%
3.12%
3.10%
3.10%
3.12%
3.12%
3.07%
3.07%
3.15%
3.15%
2.82%
2.82%
2.88%
2.88%
2.62%
2.62%
3.14%
3.14%
2.64%
2.64%
2.58%
2.58%
2.11%
2.11%
2.28%
2.28%
1.91%
1.91%
1.31%
1.31%
0.58%
0.58%
0.34%
1234
导出报告

