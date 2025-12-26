瑞士失业率 (Switzerland Unemployment Rate)
国家：
瑞士
CHF, 瑞士法郎
部门：
劳动力
|低级别
|3.0%
|3.0%
|
3.0%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|3.0%
|
3.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
瑞士失业率反映了在报告月份积极寻找工作的失业人口和准备马上开始工作的失业人口的比例。这个指数包括那些无论是否获得失业津贴但已在地区就业中心(RAV)登记为失业的人们。
失业人口是指在报告生成期间注册RAV的瑞士适龄的劳动居民。统计数据包括没有全职或兼职工作的长期固定收入的人们。该指标不考虑拥有长期收入且向财政部纳税的个体经营者。
与大多数发达国家相比，瑞士的失业率一直较低。然而，努力抵制失业率已被纳入国家优先处理事项。为此，政府与私营部门和非盈利组织密切合作，并采取了一系列措施。
总体来说，失业对国家的私人消费和生产水平有负面影响。失业居民人数增长会导致生活水平下降，是经济发展滞缓的一个迹象。因此，失业率的增长被视为对瑞士法郎报价不利。
最后值:
真实值
预测值
"瑞士失业率 (Switzerland Unemployment Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
3.0%
3.0%
3.0%
10月 2025
3.0%
3.0%
3.0%
9月 2025
3.0%
2.9%
2.9%
8月 2025
2.9%
2.9%
2.9%
7月 2025
2.9%
3.0%
2.9%
6月 2025
2.9%
2.9%
2.8%
5月 2025
2.9%
2.9%
2.8%
4月 2025
2.8%
2.8%
2.8%
3月 2025
2.8%
2.7%
2.7%
2月 2025
2.7%
2.8%
2.7%
1月 2025
2.7%
2.6%
2.7%
12月 2024
2.6%
2.5%
2.6%
11月 2024
2.6%
2.4%
2.6%
10月 2024
2.6%
2.4%
2.6%
9月 2024
2.6%
2.3%
2.5%
8月 2024
2.5%
2.4%
2.5%
7月 2024
2.5%
2.4%
2.4%
6月 2024
2.4%
2.4%
2.4%
5月 2024
2.4%
2.4%
2.3%
4月 2024
2.3%
2.3%
2.3%
3月 2024
2.3%
2.3%
2.2%
2月 2024
2.2%
2.2%
2.2%
1月 2024
2.2%
2.2%
2.2%
12月 2023
2.2%
2.1%
2.1%
11月 2023
2.1%
2.1%
2.1%
10月 2023
2.1%
2.1%
2.1%
9月 2023
2.1%
2.2%
2.1%
8月 2023
2.1%
2.1%
2.1%
7月 2023
2.1%
2.1%
2.0%
6月 2023
2.0%
2.0%
2.0%
5月 2023
2.0%
1.9%
1.9%
4月 2023
1.9%
1.9%
1.9%
3月 2023
1.9%
1.9%
1.9%
2月 2023
1.9%
1.8%
1.9%
1月 2023
1.9%
1.8%
1.9%
12月 2022
1.9%
1.9%
2.0%
11月 2022
2.0%
2.1%
2.1%
10月 2022
2.1%
2.0%
2.1%
9月 2022
2.1%
2.0%
2.1%
8月 2022
2.1%
2.2%
2.2%
7月 2022
2.2%
2.2%
2.2%
6月 2022
2.2%
2.2%
2.2%
5月 2022
2.2%
2.2%
2.2%
4月 2022
2.2%
2.1%
2.2%
3月 2022
2.2%
2.1%
2.3%
2月 2022
2.2%
2.2%
2.3%
1月 2022
2.3%
2.2%
2.4%
12月 2021
2.4%
2.3%
2.5%
11月 2021
2.5%
2.6%
2.7%
10月 2021
2.7%
2.7%
2.8%
