Markit综合采购经理人指数是有关印度制造业和服务业私营企业工作条件变化的综合月度报告。这个指标是基于对国内私营企业工作的采购经理的月度调查。

通常，采购经理人可以在公司其他员工之前跟踪市场状况的变化，因为采购过程要提前于公司的生产活动。因此，他们是最先注意到商业环境变化好与坏的群体。选择的抽样调查对象也是为了尽可能涵盖全球范围内的大型企业的最大数量。

采购经理完成调查问卷，在问卷中评估其工作的基本参数：输入和产出价格、就业、生产、新订单等。调查受访者提供了对比评估，即，数据是否上升，或数据是否下降，或数据是否保持不变。单个子指数根据这些答案进行计算。这些子指数描述了通货膨胀、就业和经济活动的其他关键指标。

该指数进行季节性调整。每个接受调查的公司被单独分配权重。数值高于50表示大多数调查对象积极地描述当前商业环境。数值低于50意味着商业环境恶化。

PMI是分析师密切关注的最受欢迎的指数之一。该指数提供了涵盖整个印度私营企业商业活动的运营信息。它被解读为生产和通货膨胀的领先指标。PMI的增长表明市场状况良好，可被视为对印度卢比报价有利。

