日本领先指标 (Japan Leading Index)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
业务
|低级别
|N/D
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本领先指标整合了重要经济指标在各种经济活动中的波动，如生产和就业。创建这个指数旨在了解当前经济状况和对未来预测做出贡献。
日本领先指标是日本主要12个指标的组合。这些指标包括库存、机械订单、股票价格和其他重要的中长期经济指标。
这是一个领先指标。分析师相信，领先指标会预测报告期结束后6-9个月国内经济的未来态势。数值超过预测值被视为对日元有利。
该指数是为了预测经济的未来走向。该指数是根据在经济运动之前波动的领先系列的金融统计数据而创建。领先系列的统计数据包括最终需求的商品库存比率指数、新职位空缺数和东京证交所股票指数。
增加指数值被认为是对经济的改善。
最后值:
真实值
预测值
"日本领先指标 (Japan Leading Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
10月 2025 序言。
N/D
9月 2025
N/D
9月 2025 序言。
N/D
106.8
107.0
8月 2025
107.0
107.4
107.4
8月 2025 序言。
107.4
106.1
106.1
7月 2025
106.1
105.9
105.9
7月 2025 序言。
105.9
106.4
105.1
6月 2025
105.6
106.1
106.1
6月 2025 序言。
106.1
103.8
104.8
5月 2025
104.8
105.3
105.3
5月 2025 序言。
105.3
104.9
104.2
4月 2025
104.2
103.4
103.4
4月 2025 序言。
103.4
108.1
107.6
3月 2025
108.1
107.7
107.7
3月 2025 序言。
107.7
108.2
108.2
2月 2025
107.9
107.9
107.9
2月 2025 序言。
107.9
107.6
108.2
1月 2025
108.3
108.0
108.0
1月 2025 序言。
108.0
108.0
107.9
12月 2024
108.3
108.9
108.9
12月 2024 序言。
108.9
108.1
107.8
11月 2024
107.5
107.0
107.0
11月 2024 序言。
107.0
109.5
109.1
10月 2024
109.1
108.6
108.6
10月 2024 序言。
108.6
108.9
108.9
9月 2024
109.1
109.4
109.4
9月 2024 序言。
109.4
107.2
106.9
8月 2024
106.9
106.7
106.7
8月 2024 序言。
106.7
108.8
109.3
7月 2024
109.3
109.5
109.5
7月 2024 序言。
109.5
109.0
109.1
6月 2024
109.0
108.6
108.6
6月 2024 序言。
108.6
110.7
111.2
5月 2024
111.2
111.1
111.1
5月 2024 序言。
111.1
111.6
110.9
4月 2024
110.9
111.6
111.6
4月 2024 序言。
111.6
111.0
111.7
3月 2024
112.2
111.4
111.4
3月 2024 序言。
111.4
110.7
112.1
2月 2024
111.8
111.8
111.8
2月 2024 序言。
111.8
109.8
109.5
1月 2024
109.5
109.9
109.9
1月 2024 序言。
109.9
110.2
110.5
12月 2023
110.2
110.0
110.0
12月 2023 序言。
110.0
107.7
108.1
11月 2023
107.6
107.7
107.7
11月 2023 序言。
107.7
108.8
108.9
10月 2023
108.9
108.7
108.7
10月 2023 序言。
108.7
108.8
109.3
