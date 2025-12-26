韩国进口年率y/y (South Korea Imports y/y)
国家：
韩国
KRW, 韓圓
部门：
交易
|低级别
|1.1%
|1.2%
|
1.2%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|7.5%
|
1.1%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
进口年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份韩国进口商品和服务的变化。进口信息用来评估韩国对外贸易活动以及本国对进口商品的需求。高于预期的数值可能对韩元报价有积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"韩国进口年率y/y (South Korea Imports y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
1.1%
1.2%
1.2%
11月 2025 序言。
1.2%
2.3%
-1.5%
10月 2025
-1.5%
-1.5%
-1.5%
10月 2025 序言。
-1.5%
11.4%
8.2%
9月 2025
8.2%
8.2%
8.2%
9月 2025 序言。
8.2%
-1.7%
-4.1%
8月 2025
-4.1%
-4.0%
-4.0%
8月 2025 序言。
-4.0%
0.7%
7月 2025
0.7%
0.7%
0.7%
7月 2025 序言。
0.7%
-5.0%
3.3%
6月 2025
3.3%
3.3%
3.3%
6月 2025 序言。
3.3%
-4.9%
-5.3%
5月 2025
-5.3%
-5.3%
-5.3%
5月 2025 序言。
-5.3%
2.9%
-2.7%
4月 2025
-2.7%
-2.7%
-2.7%
4月 2025 序言。
-2.7%
-0.8%
2.3%
3月 2025
2.3%
0.2%
2.3%
3月 2025 序言。
2.3%
0.2%
0.2%
2月 2025
0.2%
0.2%
0.2%
2月 2025 序言。
0.2%
-9.2%
-6.4%
1月 2025
-6.4%
-6.4%
-6.4%
1月 2025 序言。
-6.4%
1.4%
3.3%
12月 2024
3.3%
3.3%
3.3%
12月 2024 序言。
3.3%
5.8%
-2.4%
11月 2024
-2.4%
-2.4%
-2.4%
11月 2024 序言。
-2.4%
0.0%
1.7%
10月 2024
1.7%
1.7%
1.7%
10月 2024 序言。
1.7%
9.9%
2.2%
9月 2024
2.2%
2.2%
2.2%
9月 2024 序言。
2.2%
-0.8%
6.0%
8月 2024
6.0%
6.0%
6.0%
8月 2024 序言。
6.0%
12.4%
10.5%
7月 2024
10.5%
10.5%
10.5%
7月 2024 序言。
10.5%
-6.2%
-7.5%
6月 2024
-7.5%
-7.5%
-7.5%
6月 2024 序言。
-7.5%
-3.9%
-2.0%
5月 2024
-2.0%
-2.0%
-2.0%
5月 2024 序言。
-2.0%
4.6%
5.4%
4月 2024
5.4%
5.4%
5.4%
4月 2024 序言。
5.4%
-9.2%
-12.3%
3月 2024
-12.3%
-12.3%
-12.3%
3月 2024 序言。
-12.3%
-5.9%
-13.1%
2月 2024
-13.1%
-13.1%
2月 2024 序言。
-13.1%
-1.9%
-7.9%
1月 2024
-7.9%
-7.8%
-7.8%
1月 2024 序言。
-7.8%
-14.4%
-10.8%
12月 2023
-10.8%
-10.8%
-10.8%
12月 2023 序言。
-10.8%
-11.6%
11月 2023
-11.6%
-11.6%
-11.6%
11月 2023 序言。
-11.6%
-14.8%
-9.7%
