IHS Markit Ltd是为刺激全球经济的关键行业和市场提供关键信息、分析和解决方案的全球提供商。其旨在向与其签订服务协议的公司和政府提供财务和商业信息、分析和解决方案，提高业务效率，并提供能够做出明智而可靠决策的解决方案。

IHS Markit发布一项全球商业调查指数，称为采购经理人指数(PMI®)。PMI是根据新订单、生产、就业、供应商交货时间和库存统计数据计算的加权平均数。

IHS Markit目前是全球最可靠的指数之一，由于其准确且独特的最新经济趋势月度指标，而被各国央行、金融市场和商业决策者用作衡量基准。

巴西IHS Markit PMI月度指数–工业部门调查是根据发给大约400家工业企业采购经理的问卷获得的信息编制而成。此调研根据行业和企业员工人数（基于他们对GDP的贡献）进行整合。

收集到的反馈与上一月份进行对比，所得结果范围为0 - 100。这个指数反映了工业部门的情况；数值高于50表明经济增长，并可能对巴西货币(real)的报价产生积极影响。

最后值: