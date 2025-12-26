美国工厂订单月率m/m (United States Factory Orders m/m)
|中级别
|1.3%
|2.5%
|
-1.3%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-1.2%
|
1.3%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
工厂订单月率m/m指标显示了与上一个月相比，在指定月份美国公司收到的耐用品和非耐用品订单量的变化。
制成品的所有新订单都包括在指标计算当中。在这里，订单是一种购买商品的意向信息，能够在未来即时交付。这个统计数据仅包括由强制性法律文件（合同、信件、支票等）确认的订单。报告中不包括已取消的订单。
处理的数据是通过对每月交付额5亿美元及以上的工业企业进行的调查而获得的。同时，为了提高抽样企业的代表性，该调查还包括了精心选择的小型企业。
该指标还包含在描述美国工业部门活动的被称为M3的报告中。除了订单数量以外，这个指标还考虑了商品的装运数量。M3被用于对生产活动的短期预测。
订单数量的增长是消费者对制成品需求的间接反映。它可以预测近期生产活动的增长。它可能对美元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国工厂订单月率m/m (United States Factory Orders m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
