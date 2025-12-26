经济日历部分

经济日历

国家

美国工厂订单月率m/m (United States Factory Orders m/m)

国家：
美国
USD, 美元
源：
人口统计局 (Census Bureau)
部门：
业务
中级别 1.3% 2.5%
-1.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-1.2%
1.3%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

工厂订单月率m/m指标显示了与上一个月相比，在指定月份美国公司收到的耐用品和非耐用品订单量的变化。

制成品的所有新订单都包括在指标计算当中。在这里，订单是一种购买商品的意向信息，能够在未来即时交付。这个统计数据仅包括由强制性法律文件（合同、信件、支票等）确认的订单。报告中不包括已取消的订单。

处理的数据是通过对每月交付额5亿美元及以上的工业企业进行的调查而获得的。同时，为了提高抽样企业的代表性，该调查还包括了精心选择的小型企业。

该指标还包含在描述美国工业部门活动的被称为M3的报告中。除了订单数量以外，这个指标还考虑了商品的装运数量。M3被用于对生产活动的短期预测。

订单数量的增长是消费者对制成品需求的间接反映。它可以预测近期生产活动的增长。它可能对美元报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"美国工厂订单月率m/m (United States Factory Orders m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
8月 2025
1.3%
2.5%
-1.3%
7月 2025
-1.3%
0.1%
-4.8%
6月 2025
-4.8%
3.6%
8.3%
5月 2025
8.2%
-0.9%
-3.9%
4月 2025
-3.7%
1.7%
3.4%
3月 2025
4.3%
0.8%
0.5%
2月 2025
0.6%
-0.3%
1.8%
1月 2025
1.7%
0.0%
-0.6%
12月 2024
-0.9%
0.6%
-0.8%
11月 2024
-0.4%
0.4%
0.5%
10月 2024
0.2%
-0.7%
-0.2%
9月 2024
-0.5%
-0.1%
-0.8%
8月 2024
-0.2%
1.9%
4.9%
7月 2024
5.0%
-0.3%
-3.3%
6月 2024
-3.3%
0.8%
-0.5%
5月 2024
-0.5%
0.8%
0.4%
4月 2024
0.7%
-1.2%
0.7%
3月 2024
1.6%
0.7%
1.2%
2月 2024
1.4%
0.5%
-3.8%
1月 2024
-3.6%
0.9%
-0.3%
12月 2023
0.2%
-0.4%
2.6%
11月 2023
2.6%
-3.4%
10月 2023
-3.6%
0.0%
2.8%
9月 2023
2.8%
0.0%
1.0%
8月 2023
1.2%
0.0%
-2.1%
7月 2023
-2.1%
0.1%
2.3%
6月 2023
2.3%
0.0%
0.4%
5月 2023
0.3%
0.0%
0.3%
4月 2023
0.4%
0.0%
0.6%
3月 2023
0.9%
0.0%
-1.1%
2月 2023
-0.7%
0.0%
-2.1%
1月 2023
-1.6%
0.0%
1.7%
12月 2022
1.8%
-0.1%
-1.9%
11月 2022
-1.8%
-0.1%
0.4%
10月 2022
1.0%
0.0%
0.3%
9月 2022
0.3%
0.0%
0.2%
8月 2022
0.0%
0.1%
-1.0%
7月 2022
-1.0%
0.1%
1.8%
6月 2022
2.0%
0.1%
1.8%
5月 2022
1.6%
0.1%
0.7%
4月 2022
0.3%
0.0%
1.8%
3月 2022
2.2%
-0.1%
0.1%
2月 2022
-0.5%
-0.2%
1.5%
1月 2022
1.4%
-0.3%
0.7%
12月 2021
-0.4%
-0.6%
1.8%
11月 2021
1.6%
-0.9%
1.2%
10月 2021
1.0%
0.4%
0.2%
9月 2021
0.2%
0.8%
1.2%
8月 2021
1.2%
1.3%
0.4%
7月 2021
0.4%
1.4%
1.5%
12345
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码