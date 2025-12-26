工厂订单月率m/m指标显示了与上一个月相比，在指定月份美国公司收到的耐用品和非耐用品订单量的变化。

制成品的所有新订单都包括在指标计算当中。在这里，订单是一种购买商品的意向信息，能够在未来即时交付。这个统计数据仅包括由强制性法律文件（合同、信件、支票等）确认的订单。报告中不包括已取消的订单。

处理的数据是通过对每月交付额5亿美元及以上的工业企业进行的调查而获得的。同时，为了提高抽样企业的代表性，该调查还包括了精心选择的小型企业。

该指标还包含在描述美国工业部门活动的被称为M3的报告中。除了订单数量以外，这个指标还考虑了商品的装运数量。M3被用于对生产活动的短期预测。

订单数量的增长是消费者对制成品需求的间接反映。它可以预测近期生产活动的增长。它可能对美元报价产生积极的影响。

最后值: