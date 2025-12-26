日本私人消费季率q/q (Japan Private Consumption q/q)
国家：
日本
JPY, 日元
部门：
GDP
|低级别
|0.2%
|
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.1%
|
0.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
私人消费季率q/q反映了与上一季度相比，当前季度日本报价的最终消费总量。消费被认为等于家庭支出。数据由内阁办公室下属的经济社会总合研究所收集和公布。
这个计算涵盖了私人消费的各个环节，例如食品、酒精和非酒精饮料、服装、租赁、日常家务维护、医疗保健、通讯服务、休闲等。这也包括耐用品（如汽车），但不包括家庭购买的住房（此类购买纳入家庭投资统计中）。该指数被视为经济增长和消费乐观的指标。
私人消费是国内生产总值(GDP)的关键组成部分（还包括政府开支、企业全部成本和净出口）。私人消费约占日本GDP总量的60%。
通过监测私人消费的变化，分析师可以预测报告季度全国GDP的变化。此外，由于GDP增长对经济有利，作为GDP一部分的私人消费增长可能对日元产生积极影响。
最后值:
真实值
预测值
"日本私人消费季率q/q (Japan Private Consumption q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.2%
3 Q 2025 序言。
N/D
-0.1%
0.4%
2 Q 2025
0.4%
0.2%
0.2%
2 Q 2025 序言。
0.2%
-0.6%
0.2%
1 Q 2025
0.1%
0.0%
0.0%
1 Q 2025 序言。
0.0%
0.0%
0.1%
4 Q 2024
0.0%
0.1%
0.1%
4 Q 2024 序言。
0.1%
-0.1%
0.7%
3 Q 2024
0.7%
0.9%
0.9%
3 Q 2024 序言。
0.9%
0.2%
0.7%
2 Q 2024
0.9%
1.0%
1.0%
2 Q 2024 序言。
1.0%
-0.2%
-0.6%
1 Q 2024
-0.7%
-0.7%
-0.7%
1 Q 2024 序言。
-0.7%
-0.1%
-0.4%
4 Q 2023
-0.3%
-0.2%
-0.2%
4 Q 2023 序言。
-0.2%
0.3%
-0.3%
3 Q 2023
-0.2%
0.0%
0.0%
3 Q 2023 序言。
0.0%
-0.2%
-0.9%
2 Q 2023
-0.6%
-0.5%
-0.5%
2 Q 2023 序言。
-0.5%
-0.1%
0.6%
1 Q 2023
0.5%
0.6%
0.6%
1 Q 2023 序言。
0.6%
0.2%
0.2%
4 Q 2022
0.3%
0.5%
0.5%
4 Q 2022 序言。
0.5%
-0.6%
0.0%
3 Q 2022
0.1%
0.3%
0.3%
3 Q 2022 序言。
0.3%
2.0%
1.2%
2 Q 2022
1.2%
1.1%
1.1%
2 Q 2022 序言。
1.1%
-3.1%
0.3%
1 Q 2022
0.1%
0.0%
0.0%
1 Q 2022 序言。
0.0%
3.1%
2.5%
4 Q 2021
2.4%
2.7%
2.7%
4 Q 2021 序言。
2.7%
-3.1%
-0.9%
3 Q 2021
-1.3%
-1.1%
-1.1%
3 Q 2021 序言。
-1.1%
2.0%
0.9%
2 Q 2021
0.9%
0.8%
0.8%
2 Q 2021 序言。
0.8%
0.3%
-1.0%
1 Q 2021
-1.5%
-1.4%
-1.4%
1 Q 2021 序言。
-1.4%
1.5%
2.2%
4 Q 2020
2.2%
2.2%
2.2%
4 Q 2020 序言。
2.2%
1.0%
5.1%
3 Q 2020
5.1%
4.7%
4.7%
3 Q 2020 序言。
4.7%
-5.9%
-8.1%
2 Q 2020
-7.9%
-8.2%
-8.2%
2 Q 2020 序言。
-8.2%
-1.6%
-0.8%
1 Q 2020
-0.8%
-2.4%
-0.8%
1 Q 2020
-0.8%
-0.7%
-0.7%
1 Q 2020 序言。
-0.7%
-0.5%
-2.9%
4 Q 2019
-2.8%
-2.9%
-2.9%
4 Q 2019 序言。
-2.9%
0.5%
0.5%
3 Q 2019
0.5%
0.4%
0.4%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件