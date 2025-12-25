法国经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.5%
|每季度
|失业率
|7.7%
|3 Q 2025
|7.6%
|每季度
|CPI 年率y/y
|0.9%
|11月 2025
|0.9%
|每月
|贸易帐
|€-3.918 B
|10月 2025
|€-6.347 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, EUR, 圣诞节
2025.12.29 13:50, EUR, 3个月国库券拍卖, 以前: 2.079%
2025.12.29 13:50, EUR, 6个月国库券拍卖, 以前: 2.117%
2025.12.29 13:50, EUR, 12个月国库券拍卖, 以前: 2.146%
2026.01.01 08:00, EUR, 新车登记月率m/m, 以前: -4.7%
2026.01.01 08:00, EUR, 新车登记年率y/y, 以前: -0.3%
2026.01.01 09:50, EUR, 10年期可替代债券拍卖, 以前: 3.380%
2026.01.02 08:50, EUR, S&P全球制造业PMI
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|10年期可替代债券拍卖
|3.380%
|3.430%
|12个月国库券拍卖
|2.146%
|2.148%
|3个月国库券拍卖
|2.079%
|2.088%
|3年期中期国债拍卖
|2.340%
|2.220%
|5年期中期国债拍卖
|2.760%
|2.630%
|6个月国库券拍卖
|2.117%
|2.103%
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|0.5%
|3 Q 2025
|0.5%
|每季度
|国内生产总值年率 y/y
|0.9%
|3 Q 2025
|0.9%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|失业率
|7.7%
|3 Q 2025
|7.6%
|每季度
|求职者总数
|3082.0 K
|9月 2025
|3021.8 K
|每月
|非农就业人数变化季率q/q
|0.0%
|3 Q 2025
|-0.3%
|每季度
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI 年率y/y
|0.9%
|11月 2025
|0.9%
|每月
|CPI 月率m/m
|-0.2%
|11月 2025
|-0.1%
|每月
|HICP年率y/y
|0.8%
|11月 2025
|0.8%
|每月
|HICP月率m/m
|-0.2%
|11月 2025
|-0.2%
|每月
|PPI月率m/m
|0.0%
|11月 2025
|-0.1%
|每月
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|出口
|€51.730 B
|10月 2025
|€51.967 B
|每月
|经常帐
|€-3.1 B
|5月 2025
|€-6.6 B
|每月
|贸易帐
|€-3.918 B
|10月 2025
|€-6.347 B
|每月
|进口
|€55.648 B
|10月 2025
|€58.314 B
|每月
|政府
|最近
|参考
|前值
|频率
|政府预算平衡
|€-136.2 B
|10月 2025
|€-155.4 B
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|S&P全球制造业PMI
|N/D
|12月 2025
|47.8
|每月
|S&P全球建筑业PMI
|43.6
|11月 2025
|39.8
|每月
|S&P全球服务业PMI
|N/D
|12月 2025
|51.4
|每月
|S&P全球综合PMI
|N/D
|12月 2025
|50.4
|每月
|商业气候
|102
|12月 2025
|98
|每月
|工业投资预测
|10.0%
|3 Q 2021
|10.0%
|每季度
|工业生产指数月率m/m
|0.7%
|10月 2025
|0.2%
|每月
|新车登记年率y/y
|-0.3%
|11月 2025
|2.9%
|每月
|新车登记月率m/m
|-4.7%
|11月 2025
|-0.6%
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|消费者信任度
|89
|11月 2025
|90
|每月
|消费者支出月率m/m
|0.4%
|10月 2025
|0.3%
|每月