法国经济日历和指标

概览

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.5% 3 Q 2025 0.5% 每季度
失业率 7.7% 3 Q 2025 7.6% 每季度
CPI 年率y/y 0.9% 11月 2025 0.9% 每月
贸易帐 €​-3.918 B 10月 2025 €​-6.347 B 每月

时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.25 00:00, EUR, 圣诞节
2025.12.29 13:50, EUR, 3个月国库券拍卖, 以前: 2.079%
2025.12.29 13:50, EUR, 6个月国库券拍卖, 以前: 2.117%
2025.12.29 13:50, EUR, 12个月国库券拍卖, 以前: 2.146%
2026.01.01 08:00, EUR, 新车登记月率m/m, 以前: -4.7%
2026.01.01 08:00, EUR, 新车登记年率y/y, 以前: -0.3%
2026.01.01 09:50, EUR, 10年期可替代债券拍卖, 以前: 3.380%
2026.01.02 08:50, EUR, S&P全球制造业PMI

市场 最近 参考 前值 频率
10年期可替代债券拍卖 3.380% 3.430%
12个月国库券拍卖 2.146% 2.148%
3个月国库券拍卖 2.079% 2.088%
3年期中期国债拍卖 2.340% 2.220%
5年期中期国债拍卖 2.760% 2.630%
6个月国库券拍卖 2.117% 2.103%
GDP 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 0.5% 3 Q 2025 0.5% 每季度
国内生产总值年率 y/y 0.9% 3 Q 2025 0.9% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
失业率 7.7% 3 Q 2025 7.6% 每季度
求职者总数 3082.0 K 9月 2025 3021.8 K 每月
非农就业人数变化季率q/q 0.0% 3 Q 2025 -0.3% 每季度
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 年率y/y 0.9% 11月 2025 0.9% 每月
CPI 月率m/m -0.2% 11月 2025 -0.1% 每月
HICP年率y/y 0.8% 11月 2025 0.8% 每月
HICP月率m/m -0.2% 11月 2025 -0.2% 每月
PPI月率m/m 0.0% 11月 2025 -0.1% 每月
交易 最近 参考 前值 频率
出口 €​51.730 B 10月 2025 €​51.967 B 每月
经常帐 €​-3.1 B 5月 2025 €​-6.6 B 每月
贸易帐 €​-3.918 B 10月 2025 €​-6.347 B 每月
进口 €​55.648 B 10月 2025 €​58.314 B 每月
政府 最近 参考 前值 频率
政府预算平衡 €​-136.2 B 10月 2025 €​-155.4 B 每月
业务 最近 参考 前值 频率
S&P全球制造业PMI N/D 12月 2025 47.8 每月
S&P全球建筑业PMI 43.6 11月 2025 39.8 每月
S&P全球服务业PMI N/D 12月 2025 51.4 每月
S&P全球综合PMI N/D 12月 2025 50.4 每月
商业气候 102 12月 2025 98 每月
工业投资预测 10.0% 3 Q 2021 10.0% 每季度
工业生产指数月率m/m 0.7% 10月 2025 0.2% 每月
新车登记年率y/y -0.3% 11月 2025 2.9% 每月
新车登记月率m/m -4.7% 11月 2025 -0.6% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
消费者信任度 89 11月 2025 90 每月
消费者支出月率m/m 0.4% 10月 2025 0.3% 每月