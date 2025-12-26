经济日历部分

经济日历

国家

欧盟零售销售月率m/m (European Union Retail Sales m/m)

国家：
欧盟
EUR, 欧元
源：
欧盟统计局 (Eurostat)
部门：
消费者
低级别 0.0% 0.0%
0.1%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.0%
0.0%
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

零售销售额月率m/m指标反映了与上一月份相比，在报告月份欧元区零售销售额的变化。这种计算方法是通过使用一种特殊的平减指数来调整通货膨胀。该指标也是季节性调整的（例如，排除圣诞销售或夏季旅游旺季的影响）。

零售销售额反映了报告期间已注册的统计单位所签发的所有发票的总和。包含包装和运输费用在内的所有付款都包括在内。这个计算考虑了所有适用的折扣和奖金的价格，也就是卖方收到的实际金额，而不是目录中的表面价格。增值税和类似的税收、租金成本、人员收入（例如，捐款或捐赠）、公司自有房地产和资本商品的销售、利息支付和类似费用都被排除在外。

零售销售额的变化被认为是消费者支出和消费活动的关键指标之一。消费活动影响着欧元区的通货膨胀水平。较高的消费者支出会导致更高的通货膨胀和更活跃的经济增长。因此，欧元区零售销售额的增长可以被视为对欧元报价有利。

最后值:

真实值

预测值

"欧盟零售销售月率m/m (European Union Retail Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.0%
0.0%
0.1%
9月 2025
-0.1%
-0.1%
-0.1%
8月 2025
0.1%
0.0%
-0.4%
7月 2025
-0.5%
0.0%
0.6%
6月 2025
0.3%
-0.3%
-0.3%
5月 2025
-0.7%
-0.1%
0.3%
4月 2025
0.1%
0.0%
0.4%
3月 2025
-0.1%
0.0%
0.2%
2月 2025
0.3%
0.0%
0.0%
1月 2025
-0.3%
0.1%
0.0%
12月 2024
-0.2%
-0.1%
0.0%
11月 2024
0.1%
-0.1%
-0.3%
10月 2024
-0.5%
0.3%
0.5%
9月 2024
0.5%
0.0%
1.1%
8月 2024
0.2%
0.0%
0.0%
7月 2024
0.1%
0.0%
-0.4%
6月 2024
-0.3%
0.0%
0.1%
5月 2024
0.1%
-1.9%
-0.2%
4月 2024
-0.5%
0.1%
0.7%
3月 2024
0.8%
0.0%
-0.3%
2月 2024
-0.5%
0.1%
1月 2024
0.1%
0.1%
-1.1%
12月 2023
-1.1%
0.3%
0.3%
11月 2023
-0.3%
0.1%
0.4%
10月 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
9月 2023
-0.3%
-0.1%
-0.7%
8月 2023
-1.2%
0.2%
-0.1%
7月 2023
-0.2%
-0.1%
0.2%
6月 2023
-0.3%
0.0%
0.6%
5月 2023
0.0%
0.2%
0.0%
4月 2023
0.0%
0.1%
-0.4%
3月 2023
-1.2%
0.1%
-0.2%
2月 2023
-0.8%
0.1%
0.8%
1月 2023
0.3%
-0.4%
-1.7%
12月 2022
-2.7%
0.3%
1.2%
11月 2022
0.8%
0.1%
-1.5%
10月 2022
-1.8%
-0.6%
0.8%
9月 2022
0.4%
0.3%
0.0%
8月 2022
-0.3%
0.1%
-0.4%
7月 2022
0.3%
-0.7%
-1.0%
6月 2022
-1.2%
0.3%
0.4%
5月 2022
0.2%
0.3%
-1.4%
4月 2022
-1.3%
-0.8%
0.3%
3月 2022
-0.4%
0.4%
0.4%
2月 2022
0.3%
0.4%
0.2%
1月 2022
0.2%
-1.5%
-2.7%
12月 2021
-3.0%
0.3%
1.0%
11月 2021
1.0%
0.5%
0.3%
10月 2021
0.2%
-1.5%
-0.4%
9月 2021
-0.3%
-0.2%
1.0%
12345
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码