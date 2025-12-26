欧盟零售销售月率m/m (European Union Retail Sales m/m)
|低级别
|0.0%
|0.0%
|
0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.0%
|
0.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
零售销售额月率m/m指标反映了与上一月份相比，在报告月份欧元区零售销售额的变化。这种计算方法是通过使用一种特殊的平减指数来调整通货膨胀。该指标也是季节性调整的（例如，排除圣诞销售或夏季旅游旺季的影响）。
零售销售额反映了报告期间已注册的统计单位所签发的所有发票的总和。包含包装和运输费用在内的所有付款都包括在内。这个计算考虑了所有适用的折扣和奖金的价格，也就是卖方收到的实际金额，而不是目录中的表面价格。增值税和类似的税收、租金成本、人员收入（例如，捐款或捐赠）、公司自有房地产和资本商品的销售、利息支付和类似费用都被排除在外。
零售销售额的变化被认为是消费者支出和消费活动的关键指标之一。消费活动影响着欧元区的通货膨胀水平。较高的消费者支出会导致更高的通货膨胀和更活跃的经济增长。因此，欧元区零售销售额的增长可以被视为对欧元报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"欧盟零售销售月率m/m (European Union Retail Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
