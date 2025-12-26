零售销售额月率m/m指标反映了与上一月份相比，在报告月份欧元区零售销售额的变化。这种计算方法是通过使用一种特殊的平减指数来调整通货膨胀。该指标也是季节性调整的（例如，排除圣诞销售或夏季旅游旺季的影响）。

零售销售额反映了报告期间已注册的统计单位所签发的所有发票的总和。包含包装和运输费用在内的所有付款都包括在内。这个计算考虑了所有适用的折扣和奖金的价格，也就是卖方收到的实际金额，而不是目录中的表面价格。增值税和类似的税收、租金成本、人员收入（例如，捐款或捐赠）、公司自有房地产和资本商品的销售、利息支付和类似费用都被排除在外。

零售销售额的变化被认为是消费者支出和消费活动的关键指标之一。消费活动影响着欧元区的通货膨胀水平。较高的消费者支出会导致更高的通货膨胀和更活跃的经济增长。因此，欧元区零售销售额的增长可以被视为对欧元报价有利。

