巴西FIPE居民消费价格指数(CPI)月率m/m (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)
|中级别
|0.20%
|0.46%
|
0.27%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.46%
|
0.20%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
IPC-FIPE（经济研究所居民消费价格指数 — USP）指标旨在收集圣保罗(São Paulo)收入在1至10最低工资之间的家庭的生活成本数据。根据家庭预算调查(POF)，收集到的信息分为以下几类支出：住房、食品、交通、个人支出、健康、服装和教育。
价格变动是在每月的第一天和最后一天之间进行收集，IPC-FIPE在调查后的一个月的第十天左右发布。另一个收集变动和价格的时间间隔是紧接着的最后四个星期，因此FIPE可以关闭所收集的数据以避免所透露的错误信息，并可以根据圣保罗(São Paulo)的消费情况（主要是被分析人口所在的经济群体）提供信息。
该指数反映了圣保罗(São Paulo)城市中的通货膨胀影响，该市为巴西自治市/区国内生产总值(GDP)最高的地区。如果IPC-FIPE增加，则可能反映了巴西全境的通货膨胀趋势。
圣保罗(São Paulo)的经济是巴西经济的温度计，因此IPC-FIPE是值得关注的重要指标。较高的通货膨胀会对经济产生负面影响，削弱巴西货币(real)。
最后值:
真实值
预测值
"巴西FIPE居民消费价格指数(CPI)月率m/m (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
