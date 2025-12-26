IPC-FIPE（经济研究所居民消费价格指数 — USP）指标旨在收集圣保罗(São Paulo)收入在1至10最低工资之间的家庭的生活成本数据。根据家庭预算调查(POF)，收集到的信息分为以下几类支出：住房、食品、交通、个人支出、健康、服装和教育。

价格变动是在每月的第一天和最后一天之间进行收集，IPC-FIPE在调查后的一个月的第十天左右发布。另一个收集变动和价格的时间间隔是紧接着的最后四个星期，因此FIPE可以关闭所收集的数据以避免所透露的错误信息，并可以根据圣保罗(São Paulo)的消费情况（主要是被分析人口所在的经济群体）提供信息。

该指数反映了圣保罗(São Paulo)城市中的通货膨胀影响，该市为巴西自治市/区国内生产总值(GDP)最高的地区。如果IPC-FIPE增加，则可能反映了巴西全境的通货膨胀趋势。

圣保罗(São Paulo)的经济是巴西经济的温度计，因此IPC-FIPE是值得关注的重要指标。较高的通货膨胀会对经济产生负面影响，削弱巴西货币(real)。

最后值: