加拿大出口 (Canada Exports)
加拿大
CAD, 加拿大元
交易
加拿大出口指标反映了本国居民向非本国居民出售商品的价值，以美元计算。美元计算出口值，可以比较加拿大与其他国家的出口情况，并对贸易统计数据进行正确的评估。经济学家使用这个指标来评估贸易流动的结构和强度。
当出口额超过进口额时，会形成贸易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品和服务要远多于消耗所需。
加拿大最主要的出口产品是原材料，包括石油。因此，出口总量的变化是评估经济形势的重要因素。该指标是该国GDP的重要组成部分。
然而，出口对加拿大元报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。非本国居民还需要购买加拿大元来支付给供应商，购买出口货物。因此，出口增长可以对加拿大元(CAD)报价产生积极的影响。
"加拿大出口 (Canada Exports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
$64.231 B
$60.404 B
8月 2025
$60.584 B
$62.455 B
7月 2025
$61.861 B
$61.304 B
6月 2025
$61.742 B
$61.196 B
5月 2025
$60.805 B
$60.118 B
4月 2025
$60.437 B
$67.758 B
3月 2025
$69.895 B
$70.036 B
2月 2025
$70.114 B
$74.214 B
1月 2025
$74.465 B
$70.593 B
12月 2024
$69.463 B
$66.197 B
11月 2024
$66.106 B
$64.682 B
10月 2024
$64.217 B
$63.522 B
9月 2024
$63.880 B
$63.958 B
8月 2024
$64.311 B
$64.936 B
7月 2024
$65.658 B
$65.918 B
6月 2024
$66.649 B
$63.192 B
5月 2024
$62.445 B
$64.108 B
4月 2024
$64.448 B
$62.812 B
3月 2024
$62.564 B
$66.097 B
2月 2024
$66.624 B
$62.978 B
1月 2024
$62.285 B
$63.372 B
12月 2023
$64.073 B
$65.328 B
11月 2023
$65.738 B
$66.166 B
10月 2023
$65.981 B
$65.931 B
9月 2023
$67.029 B
$65.278 B
8月 2023
$64.557 B
$61.062 B
7月 2023
$60.417 B
$59.970 B
6月 2023
$60.696 B
$62.053 B
5月 2023
$61.529 B
$63.961 B
4月 2023
$64.848 B
$63.244 B
3月 2023
$63.563 B
$63.996 B
2月 2023
$65.034 B
$66.659 B
1月 2023
$67.023 B
$64.316 B
12月 2022
$62.968 B
$63.746 B
11月 2022
$64.371 B
$65.893 B
10月 2022
$67.037 B
$66.042 B
9月 2022
$66.366 B
$65.487 B
8月 2022
$65.383 B
$67.346 B
7月 2022
$68.250 B
$70.227 B
6月 2022
$69.904 B
$68.561 B
5月 2022
$68.436 B
$65.712 B
4月 2022
$64.312 B
$63.948 B
3月 2022
$63.628 B
$59.839 B
2月 2022
$58.746 B
$57.124 B
1月 2022
$56.618 B
$56.716 B
12月 2021
$57.612 B
$58.147 B
11月 2021
$58.572 B
$56.420 B
10月 2021
$56.183 B
$52.802 B
9月 2021
$53.000 B
$54.260 B
8月 2021
$54.444 B
$54.013 B
