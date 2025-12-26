经济日历部分

经济日历

国家

加拿大出口 (Canada Exports)

国家：
加拿大
CAD, 加拿大元
源：
加拿大统计局 (Statistics Canada)
部门：
交易
低级别 $​64.231 B
$​60.404 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​64.231 B
下次发布 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

加拿大出口指标反映了本国居民向非本国居民出售商品的价值，以美元计算。美元计算出口值，可以比较加拿大与其他国家的出口情况，并对贸易统计数据进行正确的评估。经济学家使用这个指标来评估贸易流动的结构和强度。

当出口额超过进口额时，会形成贸易顺差。这是高生产率水平的标志。它还表明，国家生产的商品和服务要远多于消耗所需。

加拿大最主要的出口产品是原材料，包括石油。因此，出口总量的变化是评估经济形势的重要因素。该指标是该国GDP的重要组成部分。

然而，出口对加拿大元报价的影响不太明确，它还取决于商业周期环境和其他经济指标，例如生产动态。例如，在经济衰退的情况下，为了创造就业机会，国家会开始增加出口。非本国居民还需要购买加拿大元来支付给供应商，购买出口货物。因此，出口增长可以对加拿大元(CAD)报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

"加拿大出口 (Canada Exports)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
$​64.231 B
$​60.404 B
8月 2025
$​60.584 B
$​62.455 B
7月 2025
$​61.861 B
$​61.304 B
6月 2025
$​61.742 B
$​61.196 B
5月 2025
$​60.805 B
$​60.118 B
4月 2025
$​60.437 B
$​67.758 B
3月 2025
$​69.895 B
$​70.036 B
2月 2025
$​70.114 B
$​74.214 B
1月 2025
$​74.465 B
$​70.593 B
12月 2024
$​69.463 B
$​66.197 B
11月 2024
$​66.106 B
$​64.682 B
10月 2024
$​64.217 B
$​63.522 B
9月 2024
$​63.880 B
$​63.958 B
8月 2024
$​64.311 B
$​64.936 B
7月 2024
$​65.658 B
$​65.918 B
6月 2024
$​66.649 B
$​63.192 B
5月 2024
$​62.445 B
$​64.108 B
4月 2024
$​64.448 B
$​62.812 B
3月 2024
$​62.564 B
$​66.097 B
2月 2024
$​66.624 B
$​62.978 B
1月 2024
$​62.285 B
$​63.372 B
12月 2023
$​64.073 B
$​65.328 B
11月 2023
$​65.738 B
$​66.166 B
10月 2023
$​65.981 B
$​65.931 B
9月 2023
$​67.029 B
$​65.278 B
8月 2023
$​64.557 B
$​61.062 B
7月 2023
$​60.417 B
$​59.970 B
6月 2023
$​60.696 B
$​62.053 B
5月 2023
$​61.529 B
$​63.961 B
4月 2023
$​64.848 B
$​63.244 B
3月 2023
$​63.563 B
$​63.996 B
2月 2023
$​65.034 B
$​66.659 B
1月 2023
$​67.023 B
$​64.316 B
12月 2022
$​62.968 B
$​63.746 B
11月 2022
$​64.371 B
$​65.893 B
10月 2022
$​67.037 B
$​66.042 B
9月 2022
$​66.366 B
$​65.487 B
8月 2022
$​65.383 B
$​67.346 B
7月 2022
$​68.250 B
$​70.227 B
6月 2022
$​69.904 B
$​68.561 B
5月 2022
$​68.436 B
$​65.712 B
4月 2022
$​64.312 B
$​63.948 B
3月 2022
$​63.628 B
$​59.839 B
2月 2022
$​58.746 B
$​57.124 B
1月 2022
$​56.618 B
$​56.716 B
12月 2021
$​57.612 B
$​58.147 B
11月 2021
$​58.572 B
$​56.420 B
10月 2021
$​56.183 B
$​52.802 B
9月 2021
$​53.000 B
$​54.260 B
8月 2021
$​54.444 B
$​54.013 B
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码