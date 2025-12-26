日本10年期国债拍卖 (10-Year Japanese Government Bond (JGB) Auction)
|中级别
|1.872%
|
1.658%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
1.872%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
日本10年期国债(JGB)拍卖指标反映了10年期政府债券的销售数据。政府发行债券（国债）就是从购买者那里借钱。政府债券的收益率是指持有债券的投资者在整个期限内将收到的收益。
日本债券因其获得政府的全力支持而被认为是一种低风险且高流动性的资产。日本用政府债券偿还国家债务。目前债务超过1000万亿日元，是全球最高的公共部门。
在日本，一些投资者过去购买政府债券，但现在由于金融不稳定，购买量有所减少。因此，政府敦促普通民众小批量购买政府债券。
收益率的波动反映了政府的债务状况并与日元利率直接相关。日历上显示的数字代表日本国债(JGB)拍卖的收益率。
日本国债(JGB)的期限最长可达50年。政府发行国债是为了借钱填补税收收入与现有债务再融资和/或筹集资本支出之间的差额。日本国债(JGB)的收益率代表投资者持有债券在整个期限内将获得的回报。所有投标人以最高中标价格获得相同的收益率。
应密切监测收益率波动，以此作为衡量政府债务状况的指标。投资者会将拍卖的平均收益率与相同证券之前拍卖的收益率进行比较。
最后值:
真实值
"日本10年期国债拍卖 (10-Year Japanese Government Bond (JGB) Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
