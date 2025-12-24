经济日历部分

国家

美国经济日历和指标

指标 最近 参考 前值 频率
国内生产总值季率 q/q 4.3% 3 Q 2025 3.8% 每季度
失业率 4.6% 11月 2025 4.4% 每月
CPI 年率y/y 2.7% 11月 2025 3.0% 每月
美联储利率决议 3.75% 4.00%
贸易帐 $​-52.828 B 9月 2025 $​-59.265 B 每月

2025.12.24 13:30, USD, 初领失业金人数, 实际值: 214 K, 预测值: 227 K, 以前: 224 K
2025.12.24 13:30, USD, 续领失业金人数, 实际值: 1.923 M, 预测值: 1.844 M, 以前: 1.885 M
2025.12.24 13:30, USD, 4周初领失业金平均人数, 实际值: 216.750 K, 预测值: 220.796 K, 以前: 217.500 K
2025.12.24 15:00, USD, 4周汇票拍卖, 实际值: 3.570%, 以前: 3.580%
2025.12.24 15:00, USD, 8周汇票拍卖, 实际值: 3.585%, 以前: 3.585%
2025.12.24 15:30, USD, EIA 原油库存变化, 预测值: -1.190 M, 以前: -1.274 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 库欣原油库存变化, 预测值: 0.067 M, 以前: -0.742 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 原油进口变化, 预测值: 0.548 M, 以前: -0.719 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 馏分油产量变化, 预测值: 0.321 M, 以前: -0.228 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 馏分油库存变化, 预测值: 0.652 M, 以前: 1.712 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 汽油产量变化, 预测值: -0.145 M, 以前: 0.033 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 取暖油库存变化, 预测值: -0.051 M, 以前: 0.267 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 汽油库存变化, 预测值: 1.959 M, 以前: 4.808 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA炼厂原油日投入变化, 以前: 0.128 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA炼厂利用率变化, 以前: 0.3%
2025.12.24 16:30, USD, 7年期国债拍卖, 实际值: 3.930%, 以前: 3.781%
2025.12.25 00:00, USD, 圣诞节
2025.12.25 15:30, USD, EIA 天然气库存变化, 预测值: -226 B, 以前: -167 B
2025.12.26 18:00, USD, 贝克休斯美国石油钻井平台, 以前: 406
2025.12.26 18:00, USD, 贝克休斯美国钻机总数, 以前: 542
2025.12.29 15:00, USD, 成屋销售指数月率 m/m, 预测值: -0.7%, 以前: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, 成屋销售指数年率 y/y, 预测值: -6.0%, 以前: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, 未决房屋销售指数, 以前: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, 达拉斯联储制造业指数
2025.12.29 15:30, USD, EIA 原油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 库欣原油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 原油进口变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 馏分油产量变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 馏分油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 汽油产量变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 取暖油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 汽油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA炼厂原油日投入变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA炼厂利用率变化
2025.12.29 16:30, USD, 3个月汇票拍卖, 以前: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, 6个月汇票拍卖, 以前: 3.485%
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
2025.12.30 14:00, USD, 房产价格指数(HPI)月率 m/m, 预测值: 0.2%, 以前: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, 房产价格指数年率 y/y, 预测值: 1.3%, 以前: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, HPI, 预测值: 436.1, 以前: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y, 预测值: 1.1%, 以前: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m, 预测值: -0.4%, 以前: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 s.a. 月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, MNI芝加哥商业晴雨表, 预测值: 42.4, 以前: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, 达拉斯联储服务业收入
2025.12.30 15:30, USD, 达拉斯联储服务业商业活动
2025.12.31 13:30, USD, 初领失业金人数, 预测值: 227 K, 以前: 214 K
2025.12.31 13:30, USD, 续领失业金人数, 预测值: 1.910 M, 以前: 1.923 M
2025.12.31 13:30, USD, 4周初领失业金平均人数, 预测值: 220.018 K, 以前: 216.750 K
2025.12.31 16:30, USD, 4周汇票拍卖, 以前: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, 8周汇票拍卖, 以前: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, EIA 天然气库存变化, 预测值: -226 B
2025.12.31 19:00, USD, FOMC 会议纪要
2026.01.01 00:00, USD, 元旦
2026.01.02 14:45, USD, S&P全球制造业PMI, 预测值: 52.3, 以前: 52.2
2026.01.02 18:00, USD, 贝克休斯美国石油钻井平台
2026.01.02 18:00, USD, 贝克休斯美国钻机总数
2026.01.03 15:00, USD, ISM 制造业PMI
2026.01.03 15:00, USD, ISM 制造业价格支付
2026.01.03 15:00, USD, ISM 制造业就业指数
2026.01.03 15:00, USD, ISM 制造业新订单

市场 最近 参考 前值 频率
10年期TIPS拍卖 1.843% 1.734%
10年期国债拍卖 4.175% 4.074%
20年期国债拍卖 4.798% 4.706%
2年期国债拍卖 3.499% 3.489%
30年期TIPS拍卖 2.650% 2.403%
30年期国债拍卖 4.773% 4.694%
3个月汇票拍卖 3.560% 3.560%
3年期国债拍卖 3.614% 3.579%
4周汇票拍卖 3.570% 3.580%
52周汇票拍卖 3.380% 3.460%
5年期TIPS拍卖 1.433% 1.182%
5年期国债拍卖 3.747% 3.562%
6个月汇票拍卖 3.485% 3.495%
7年期国债拍卖 3.930% 3.781%
8周汇票拍卖 3.585% 3.585%
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业（投机商）净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业（投机商）净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业（投机商）净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业（投机商）净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业（投机商）净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 N/D 16 12月 2025 每周
GDP 最近 参考 前值 频率
GDP销售季率q/q 4.6% 3 Q 2025 7.5% 每季度
国内总收入季率 q/q 2.3% 1 Q 2018 2.1% 每季度
国内生产总值季率 q/q 4.3% 3 Q 2025 3.8% 每季度
劳动力 最近 参考 前值 频率
4周初领失业金平均人数 216.750 K 20 12月 2025 217.500 K 每周
ADP非农就业变化 -31 K 11月 2025 42 K 每月
CB就业趋势指数 105.80 11月 2025 106.24 每月
JOLTS 职位空缺 7.670 M 10月 2025 7.658 M 每月
U6 失业率 8.7% 11月 2025 8.0% 每月
初领失业金人数 214 K 20 12月 2025 224 K 每周
制造业就业人口 -5 K 11月 2025 -9 K 每月
单位劳动成本季率 q/q 1.0% 2 Q 2025 1.6% 每季度
参与率 62.5% 11月 2025 62.4% 每月
员工工资季率 q/q 0.8% 3 Q 2025 1.0% 每季度
员工福利季率 q/q 0.8% 3 Q 2025 0.7% 每季度
周平均工时 34.3 11月 2025 34.2 每月
失业率 4.6% 11月 2025 4.4% 每月
实际收益月率 m/m N/D 11月 2025 -0.1% 每月
就业成本指数季率 q/q 0.8% 3 Q 2025 0.9% 每季度
平均时薪年率 y/y 3.5% 11月 2025 3.8% 每月
平均时薪月率 m/m 0.1% 11月 2025 0.4% 每月
挑战者裁员人数 N/D 11月 2025 153.074 K 每月
挑战者裁员人数年率y/y N/D 11月 2025 175.3% 每月
政府就业人口 -5 K 11月 2025 -157 K 每月
私人非农就业人口 69 K 11月 2025 52 K 每月
续领失业金人数 1.923 M 13 12月 2025 1.885 M 每周
美联储劳动力市场状况指数 1.5 6月 2017 3.3 每月
非农就业人口 64 K 11月 2025 -105 K 每月
非农生产率季率 q/q 3.3% 2 Q 2025 2.4% 每季度
价格 最近 参考 前值 频率
CPI 325.031 11月 2025 324.368 每月
CPI n.s.a. 月率m/m N/D 11月 2025 0.3% 每月
CPI 年率y/y 2.7% 11月 2025 3.0% 每月
CPI 月率m/m N/D 11月 2025 0.3% 每月
PPI月率m/m 0.3% 9月 2025 -0.1% 每月
个人消费支出价格指数季率 q/q 2.8% 3 Q 2025 2.1% 每季度
个人消费支出价格指数年率 y/y N/D 11月 2025 2.8% 每月
个人消费支出价格指数月率 m/m N/D 11月 2025 0.3% 每月
克利夫兰联储中值CPI月率m/m 0.1% 11月 2025 0.1% 每月
出口物价指数年率 y/y 3.8% 9月 2025 3.4% 每月
出口物价指数月率 m/m 0.0% 9月 2025 0.1% 每月
国内生产总值价格指数季率 q/q 3.8% 3 Q 2025 2.1% 每季度
密歇根5年预期通货膨胀率 3.2% 12月 2025 3.2% 每月
密歇根预期通货膨胀率 4.2% 12月 2025 4.1% 每月
居民消费价格指数 n.s.a. 324.122 11月 2025 324.800 每月
年个人消费支出价格指数 1.7% 2017 1.7% 每年
年核心个人消费支出价格指数 1.5% 2017 1.5% 每年
核心CPI n.s.a. 330.425 11月 2025 330.804 每月
核心CPI n.s.a. 月率m/m N/D 11月 2025 0.3% 每月
核心CPI年率 y/y 2.6% 11月 2025 3.0% 每月
核心CPI月率 m/m N/D 11月 2025 0.2% 每月
核心个人消费支出价格指数季率 q/q 2.9% 3 Q 2025 2.6% 每季度
核心个人消费支出价格指数年率y/y N/D 11月 2025 2.8% 每月
核心个人消费支出价格指数月率m/m N/D 11月 2025 0.2% 每月
核心居民消费价格指数 331.068 11月 2025 330.542 每月
核心生产者物价指数(PPI)年率 y/y 2.6% 9月 2025 2.8% 每月
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m 0.1% 9月 2025 -0.1% 每月
生产者物价指数（PPI）年率y/y 2.7% 9月 2025 2.6% 每月
达拉斯联储削减均值PCE通胀率 N/D 10月 2025 2.8% 每月
进口物价指数年率 y/y 0.3% 9月 2025 0.0% 每月
进口物价指数月率 m/m 0.0% 9月 2025 0.1% 每月
进口物价指数（不包括石油）月率m/m 0.2% 9月 2025 0.2% 每月
货币 最近 参考 前值 频率
TIC 整体资本净流入 $​-37.3 B 10月 2025 $​184.3 B 每月
TIC 长期资本净流入 $​17.5 B 10月 2025 $​173.2 B 每月
TIC 长期资本净流入（包括互换） $​17.5 B 10月 2025 $​173.2 B 每月
TIC国内债券和票据的海外净购买 $​-61.2 B 10月 2025 $​25.2 B 每月
美联储利率决议 3.75% 4.00%
交易 最近 参考 前值 频率
出口 $​289.305 B 9月 2025 $​280.921 B 每月
经常帐 $​-251.312 B 2 Q 2025 $​-439.822 B 每季度
货品贸易帐 N/D 9月 2025 $​-85.541 B 每月
贸易帐 $​-52.828 B 9月 2025 $​-59.265 B 每月
进口 $​342.133 B 9月 2025 $​340.185 B 每月
政府 最近 参考 前值 频率
联邦预算平衡 N/D 11月 2025 每月
业务 最近 参考 前值 频率
CB领先经济指数月率m/m -0.3% 11月 2025 每月
EIA 原油库存变化 N/D 19 12月 2025 -1.274 M 每周
EIA 原油进口变化 N/D 19 12月 2025 -0.719 M 每周
EIA 取暖油库存变化 N/D 19 12月 2025 0.267 M 每周
EIA 天然气库存变化 N/D 19 12月 2025 -167 B 每周
EIA 库欣原油库存变化 N/D 19 12月 2025 -0.742 M 每周
EIA 汽油产量变化 N/D 19 12月 2025 0.033 M 每周
EIA 汽油库存变化 N/D 19 12月 2025 4.808 M 每周
EIA 馏分油产量变化 N/D 19 12月 2025 -0.228 M 每周
EIA 馏分油库存变化 N/D 19 12月 2025 1.712 M 每周
EIA炼厂利用率变化 N/D 19 12月 2025 0.3% 每周
EIA炼厂原油日投入变化 N/D 19 12月 2025 0.128 M 每周
ISM 制造业PMI N/D 11月 2025 48.7 每月
ISM 制造业价格支付 N/D 11月 2025 58.0 每月
ISM 制造业就业指数 N/D 11月 2025 46.0 每月
ISM 制造业新订单 N/D 11月 2025 49.4 每月
ISM 非制造业 PMI N/D 11月 2025 52.4 每月
ISM 非制造业价格支付 N/D 11月 2025 70.0 每月
ISM 非制造业商业活动 N/D 11月 2025 54.3 每月
ISM 非制造业就业指数 N/D 11月 2025 48.2 每月
ISM 非制造业新订单 N/D 11月 2025 56.2 每月
ISM-NY商业状况指数 804.5 3月 2021 810.9 每月
ISM-NY当前商业状况 37.2 3月 2021 35.5 每月
MNI芝加哥商业晴雨表 36.3 11月 2025 43.8 每月
NFIB小型企业信心指数 99.0 11月 2025 98.2 每月
S&P全球制造业PMI 52.2 11月 2025 52.5 每月
S&P全球服务业PMI 54.1 11月 2025 54.8 每月
S&P全球综合PMI N/D 11月 2025 54.8 每月
公司利润季率 q/q 4.4% 3 Q 2025 0.2% 每季度
商业库存指数月率 m/m 0.2% 9月 2025 0.0% 每月
堪萨斯联储制造业生产 N/D 12月 2025 每月
堪萨斯联储制造业综合指数 N/D 12月 2025 每月
工厂订单月率m/m 1.3% 8月 2025 -1.3% 每月
工厂订单（不包括运输工具）月率m/m -0.1% 8月 2025 0.5% 每月
批发库存指数月率m/m 0.5% 9月 2025 0.0% 每月
批发销售月率m/m -0.2% 9月 2025 -0.2% 每月
核心耐用品订单月率m/m 0.2% 10月 2025 0.7% 每月
纽约联储制造业指数 -3.9 12月 2025 18.7 每月
美联储(Fed)制造业生产月率m/m 0.0% 11月 2025 0.0% 每月
美联储工业生产年率y/y -0.1% 11月 2025 1.6% 每月
美联储工业生产指数月率 m/m 0.1% 11月 2025 -0.3% 每月
美联储生产能力利用率 76.0% 11月 2025 76.1% 每月
耐用品订单月率m/m -2.2% 10月 2025 0.7% 每月
耐用品订单（不包括国防货品）月率 m/m -1.5% 10月 2025 0.1% 每月
芝加哥联储全国活动指数 N/D 10月 2025 -0.12 每月
贝克休斯美国石油钻井平台 406 19 12月 2025 414 每周
贝克休斯美国钻机总数 542 19 12月 2025 548 每周
费城联储制造业指数 -10.2 12月 2025 -1.7 每月
费城联储商业环境指数 41.6 12月 2025 49.6 每月
费城联储就业指数 12.9 12月 2025 6.0 每月
费城联储支付价格 43.6 12月 2025 56.1 每月
费城联储新订单 5.0 12月 2025 -8.6 每月
费城联储资本支出指数 30.3 12月 2025 26.7 每月
达拉斯联储制造业指数 N/D 11月 2025 -5.0 每月
达拉斯联储服务业商业活动 N/D 11月 2025 -9.4 每月
达拉斯联储服务业收入 N/D 11月 2025 -6.4 每月
里士满联储制造业出货量 -20 9月 2025 -5 每月
里士满联储制造业指数 -17 9月 2025 -7 每月
里士满联储服务业收入 N/D 12月 2025 每月
非国防资本货品订单（不包括飞机类）月率m/m 0.5% 10月 2025 1.1% 每月
非国防资本货品运输（不包括飞机类）m/m 0.7% 10月 2025 1.2% 每月
消费者 最近 参考 前值 频率
CB消费者信心指数 89.1 12月 2025 92.9 每月
个人收入月率m/m N/D 11月 2025 0.4% 每月
个人消费月率 m/m N/D 11月 2025 0.3% 每月
实际PCE季率 q/q 3.5% 3 Q 2025 2.5% 每季度
实际个人消费支出月率 m/m N/D 11月 2025 0.0% 每月
密歇根消费者信心指数 52.9 12月 2025 53.3 每月
密歇根消费者预期指数 54.6 12月 2025 55.0 每月
密歇根现况指数 50.4 12月 2025 50.7 每月
核心零售销售指数月率 m/m 0.4% 10月 2025 0.1% 每月
美联储消费信贷月率 m/m $​9.18 B 10月 2025 $​11.01 B 每月
零售库存月率m/m 0.4% 9月 2025 每月
零售库存（不包括汽车）月率m/m 0.0% 9月 2025 每月
零售管理月率m/m 0.8% 10月 2025 -0.1% 每月
零售销售指数月率 m/m 0.0% 10月 2025 0.1% 每月
零售销售额年率 y/y 3.5% 10月 2025 4.2% 每月
零售销售（不包括汽车和天然气）月率m/m 0.5% 10月 2025 0.0% 每月
房屋 最近 参考 前值 频率
HPI 435.4 9月 2025 435.6 每月
NAHB 房产市场指数 39 12月 2025 38 每月
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y 1.4% 9月 2025 1.6% 每月
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m -0.5% 9月 2025 -0.6% 每月
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 s.a. 月率m/m 0.1% 9月 2025 0.1% 每月
建筑支出月率 m/m 0.2% 8月 2025 0.2% 每月
成品房销售额 4.13 M 11月 2025 4.11 M 每月
成品房销售额月率 m/m 0.5% 11月 2025 1.5% 每月
成屋销售指数年率 y/y -0.4% 10月 2025 -0.9% 每月
成屋销售指数月率 m/m 1.9% 10月 2025 0.1% 每月
房产价格指数(HPI)月率 m/m 0.0% 9月 2025 0.4% 每月
房产价格指数年率 y/y 1.7% 9月 2025 2.4% 每月
新屋开工 N/D 9月 2025 1.307 M 每月
新屋开工率月率 m/m N/D 9月 2025 -8.5% 每月
新屋销售指数月率 m/m N/D 9月 2025 20.5% 每月
新屋销售量 N/D 9月 2025 0.800 M 每月
未决房屋销售指数 76.3 10月 2025 74.9 每月
营建许可 N/D 9月 2025 1.312 M 每月
营建许可月率 m/m N/D 9月 2025 -3.7% 每月