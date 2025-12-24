美国经济日历和指标
概览
|指标
|最近
|参考
|前值
|频率
|国内生产总值季率 q/q
|4.3%
|3 Q 2025
|3.8%
|每季度
|失业率
|4.6%
|11月 2025
|4.4%
|每月
|CPI 年率y/y
|2.7%
|11月 2025
|3.0%
|每月
|美联储利率决议
|3.75%
|4.00%
|贸易帐
|$-52.828 B
|9月 2025
|$-59.265 B
|每月
经济日历
时间,
货币
事件
实际值
预测值
以前
2025.12.24 13:30, USD, 初领失业金人数, 实际值: 214 K, 预测值: 227 K, 以前: 224 K
2025.12.24 13:30, USD, 续领失业金人数, 实际值: 1.923 M, 预测值: 1.844 M, 以前: 1.885 M
2025.12.24 13:30, USD, 4周初领失业金平均人数, 实际值: 216.750 K, 预测值: 220.796 K, 以前: 217.500 K
2025.12.24 15:00, USD, 4周汇票拍卖, 实际值: 3.570%, 以前: 3.580%
2025.12.24 15:00, USD, 8周汇票拍卖, 实际值: 3.585%, 以前: 3.585%
2025.12.24 15:30, USD, EIA 原油库存变化, 预测值: -1.190 M, 以前: -1.274 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 库欣原油库存变化, 预测值: 0.067 M, 以前: -0.742 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 原油进口变化, 预测值: 0.548 M, 以前: -0.719 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 馏分油产量变化, 预测值: 0.321 M, 以前: -0.228 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 馏分油库存变化, 预测值: 0.652 M, 以前: 1.712 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 汽油产量变化, 预测值: -0.145 M, 以前: 0.033 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 取暖油库存变化, 预测值: -0.051 M, 以前: 0.267 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA 汽油库存变化, 预测值: 1.959 M, 以前: 4.808 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA炼厂原油日投入变化, 以前: 0.128 M
2025.12.24 15:30, USD, EIA炼厂利用率变化, 以前: 0.3%
2025.12.24 16:30, USD, 7年期国债拍卖, 实际值: 3.930%, 以前: 3.781%
2025.12.25 00:00, USD, 圣诞节
2025.12.25 15:30, USD, EIA 天然气库存变化, 预测值: -226 B, 以前: -167 B
2025.12.26 18:00, USD, 贝克休斯美国石油钻井平台, 以前: 406
2025.12.26 18:00, USD, 贝克休斯美国钻机总数, 以前: 542
2025.12.29 15:00, USD, 成屋销售指数月率 m/m, 预测值: -0.7%, 以前: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, 成屋销售指数年率 y/y, 预测值: -6.0%, 以前: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, 未决房屋销售指数, 以前: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, 达拉斯联储制造业指数
2025.12.29 15:30, USD, EIA 原油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 库欣原油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 原油进口变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 馏分油产量变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 馏分油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 汽油产量变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 取暖油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA 汽油库存变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA炼厂原油日投入变化
2025.12.29 15:30, USD, EIA炼厂利用率变化
2025.12.29 16:30, USD, 3个月汇票拍卖, 以前: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, 6个月汇票拍卖, 以前: 3.485%
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业（投机商）净持仓
2025.12.29 20:30, USD, 美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
2025.12.30 14:00, USD, 房产价格指数(HPI)月率 m/m, 预测值: 0.2%, 以前: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, 房产价格指数年率 y/y, 预测值: 1.3%, 以前: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, HPI, 预测值: 436.1, 以前: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y, 预测值: 1.1%, 以前: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m, 预测值: -0.4%, 以前: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 s.a. 月率m/m, 预测值: 0.2%, 以前: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, MNI芝加哥商业晴雨表, 预测值: 42.4, 以前: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, 达拉斯联储服务业收入
2025.12.30 15:30, USD, 达拉斯联储服务业商业活动
2025.12.31 13:30, USD, 初领失业金人数, 预测值: 227 K, 以前: 214 K
2025.12.31 13:30, USD, 续领失业金人数, 预测值: 1.910 M, 以前: 1.923 M
2025.12.31 13:30, USD, 4周初领失业金平均人数, 预测值: 220.018 K, 以前: 216.750 K
2025.12.31 16:30, USD, 4周汇票拍卖, 以前: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, 8周汇票拍卖, 以前: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, EIA 天然气库存变化, 预测值: -226 B
2025.12.31 19:00, USD, FOMC 会议纪要
2026.01.01 00:00, USD, 元旦
2026.01.02 14:45, USD, S&P全球制造业PMI, 预测值: 52.3, 以前: 52.2
2026.01.02 18:00, USD, 贝克休斯美国石油钻井平台
2026.01.02 18:00, USD, 贝克休斯美国钻机总数
2026.01.03 15:00, USD, ISM 制造业PMI
2026.01.03 15:00, USD, ISM 制造业价格支付
2026.01.03 15:00, USD, ISM 制造业就业指数
2026.01.03 15:00, USD, ISM 制造业新订单
经济日历
|市场
|最近
|参考
|前值
|频率
|10年期TIPS拍卖
|1.843%
|1.734%
|10年期国债拍卖
|4.175%
|4.074%
|20年期国债拍卖
|4.798%
|4.706%
|2年期国债拍卖
|3.499%
|3.489%
|30年期TIPS拍卖
|2.650%
|2.403%
|30年期国债拍卖
|4.773%
|4.694%
|3个月汇票拍卖
|3.560%
|3.560%
|3年期国债拍卖
|3.614%
|3.579%
|4周汇票拍卖
|3.570%
|3.580%
|52周汇票拍卖
|3.380%
|3.460%
|5年期TIPS拍卖
|1.433%
|1.182%
|5年期国债拍卖
|3.747%
|3.562%
|6个月汇票拍卖
|3.485%
|3.495%
|7年期国债拍卖
|3.930%
|3.781%
|8周汇票拍卖
|3.585%
|3.585%
|美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业（投机商）净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业（投机商）净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业（投机商）净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业（投机商）净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业（投机商）净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
|N/D
|16 12月 2025
|每周
|GDP
|最近
|参考
|前值
|频率
|GDP销售季率q/q
|4.6%
|3 Q 2025
|7.5%
|每季度
|国内总收入季率 q/q
|2.3%
|1 Q 2018
|2.1%
|每季度
|国内生产总值季率 q/q
|4.3%
|3 Q 2025
|3.8%
|每季度
|劳动力
|最近
|参考
|前值
|频率
|4周初领失业金平均人数
|216.750 K
|20 12月 2025
|217.500 K
|每周
|ADP非农就业变化
|-31 K
|11月 2025
|42 K
|每月
|CB就业趋势指数
|105.80
|11月 2025
|106.24
|每月
|JOLTS 职位空缺
|7.670 M
|10月 2025
|7.658 M
|每月
|U6 失业率
|8.7%
|11月 2025
|8.0%
|每月
|初领失业金人数
|214 K
|20 12月 2025
|224 K
|每周
|制造业就业人口
|-5 K
|11月 2025
|-9 K
|每月
|单位劳动成本季率 q/q
|1.0%
|2 Q 2025
|1.6%
|每季度
|参与率
|62.5%
|11月 2025
|62.4%
|每月
|员工工资季率 q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|1.0%
|每季度
|员工福利季率 q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.7%
|每季度
|周平均工时
|34.3
|11月 2025
|34.2
|每月
|失业率
|4.6%
|11月 2025
|4.4%
|每月
|实际收益月率 m/m
|N/D
|11月 2025
|-0.1%
|每月
|就业成本指数季率 q/q
|0.8%
|3 Q 2025
|0.9%
|每季度
|平均时薪年率 y/y
|3.5%
|11月 2025
|3.8%
|每月
|平均时薪月率 m/m
|0.1%
|11月 2025
|0.4%
|每月
|挑战者裁员人数
|N/D
|11月 2025
|153.074 K
|每月
|挑战者裁员人数年率y/y
|N/D
|11月 2025
|175.3%
|每月
|政府就业人口
|-5 K
|11月 2025
|-157 K
|每月
|私人非农就业人口
|69 K
|11月 2025
|52 K
|每月
|续领失业金人数
|1.923 M
|13 12月 2025
|1.885 M
|每周
|美联储劳动力市场状况指数
|1.5
|6月 2017
|3.3
|每月
|非农就业人口
|64 K
|11月 2025
|-105 K
|每月
|非农生产率季率 q/q
|3.3%
|2 Q 2025
|2.4%
|每季度
|价格
|最近
|参考
|前值
|频率
|CPI
|325.031
|11月 2025
|324.368
|每月
|CPI n.s.a. 月率m/m
|N/D
|11月 2025
|0.3%
|每月
|CPI 年率y/y
|2.7%
|11月 2025
|3.0%
|每月
|CPI 月率m/m
|N/D
|11月 2025
|0.3%
|每月
|PPI月率m/m
|0.3%
|9月 2025
|-0.1%
|每月
|个人消费支出价格指数季率 q/q
|2.8%
|3 Q 2025
|2.1%
|每季度
|个人消费支出价格指数年率 y/y
|N/D
|11月 2025
|2.8%
|每月
|个人消费支出价格指数月率 m/m
|N/D
|11月 2025
|0.3%
|每月
|克利夫兰联储中值CPI月率m/m
|0.1%
|11月 2025
|0.1%
|每月
|出口物价指数年率 y/y
|3.8%
|9月 2025
|3.4%
|每月
|出口物价指数月率 m/m
|0.0%
|9月 2025
|0.1%
|每月
|国内生产总值价格指数季率 q/q
|3.8%
|3 Q 2025
|2.1%
|每季度
|密歇根5年预期通货膨胀率
|3.2%
|12月 2025
|3.2%
|每月
|密歇根预期通货膨胀率
|4.2%
|12月 2025
|4.1%
|每月
|居民消费价格指数 n.s.a.
|324.122
|11月 2025
|324.800
|每月
|年个人消费支出价格指数
|1.7%
|2017
|1.7%
|每年
|年核心个人消费支出价格指数
|1.5%
|2017
|1.5%
|每年
|核心CPI n.s.a.
|330.425
|11月 2025
|330.804
|每月
|核心CPI n.s.a. 月率m/m
|N/D
|11月 2025
|0.3%
|每月
|核心CPI年率 y/y
|2.6%
|11月 2025
|3.0%
|每月
|核心CPI月率 m/m
|N/D
|11月 2025
|0.2%
|每月
|核心个人消费支出价格指数季率 q/q
|2.9%
|3 Q 2025
|2.6%
|每季度
|核心个人消费支出价格指数年率y/y
|N/D
|11月 2025
|2.8%
|每月
|核心个人消费支出价格指数月率m/m
|N/D
|11月 2025
|0.2%
|每月
|核心居民消费价格指数
|331.068
|11月 2025
|330.542
|每月
|核心生产者物价指数(PPI)年率 y/y
|2.6%
|9月 2025
|2.8%
|每月
|核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
|0.1%
|9月 2025
|-0.1%
|每月
|生产者物价指数（PPI）年率y/y
|2.7%
|9月 2025
|2.6%
|每月
|达拉斯联储削减均值PCE通胀率
|N/D
|10月 2025
|2.8%
|每月
|进口物价指数年率 y/y
|0.3%
|9月 2025
|0.0%
|每月
|进口物价指数月率 m/m
|0.0%
|9月 2025
|0.1%
|每月
|进口物价指数（不包括石油）月率m/m
|0.2%
|9月 2025
|0.2%
|每月
|货币
|最近
|参考
|前值
|频率
|TIC 整体资本净流入
|$-37.3 B
|10月 2025
|$184.3 B
|每月
|TIC 长期资本净流入
|$17.5 B
|10月 2025
|$173.2 B
|每月
|TIC 长期资本净流入（包括互换）
|$17.5 B
|10月 2025
|$173.2 B
|每月
|TIC国内债券和票据的海外净购买
|$-61.2 B
|10月 2025
|$25.2 B
|每月
|美联储利率决议
|3.75%
|4.00%
|交易
|最近
|参考
|前值
|频率
|出口
|$289.305 B
|9月 2025
|$280.921 B
|每月
|经常帐
|$-251.312 B
|2 Q 2025
|$-439.822 B
|每季度
|货品贸易帐
|N/D
|9月 2025
|$-85.541 B
|每月
|贸易帐
|$-52.828 B
|9月 2025
|$-59.265 B
|每月
|进口
|$342.133 B
|9月 2025
|$340.185 B
|每月
|政府
|最近
|参考
|前值
|频率
|联邦预算平衡
|N/D
|11月 2025
|每月
|业务
|最近
|参考
|前值
|频率
|CB领先经济指数月率m/m
|-0.3%
|11月 2025
|每月
|EIA 原油库存变化
|N/D
|19 12月 2025
|-1.274 M
|每周
|EIA 原油进口变化
|N/D
|19 12月 2025
|-0.719 M
|每周
|EIA 取暖油库存变化
|N/D
|19 12月 2025
|0.267 M
|每周
|EIA 天然气库存变化
|N/D
|19 12月 2025
|-167 B
|每周
|EIA 库欣原油库存变化
|N/D
|19 12月 2025
|-0.742 M
|每周
|EIA 汽油产量变化
|N/D
|19 12月 2025
|0.033 M
|每周
|EIA 汽油库存变化
|N/D
|19 12月 2025
|4.808 M
|每周
|EIA 馏分油产量变化
|N/D
|19 12月 2025
|-0.228 M
|每周
|EIA 馏分油库存变化
|N/D
|19 12月 2025
|1.712 M
|每周
|EIA炼厂利用率变化
|N/D
|19 12月 2025
|0.3%
|每周
|EIA炼厂原油日投入变化
|N/D
|19 12月 2025
|0.128 M
|每周
|ISM 制造业PMI
|N/D
|11月 2025
|48.7
|每月
|ISM 制造业价格支付
|N/D
|11月 2025
|58.0
|每月
|ISM 制造业就业指数
|N/D
|11月 2025
|46.0
|每月
|ISM 制造业新订单
|N/D
|11月 2025
|49.4
|每月
|ISM 非制造业 PMI
|N/D
|11月 2025
|52.4
|每月
|ISM 非制造业价格支付
|N/D
|11月 2025
|70.0
|每月
|ISM 非制造业商业活动
|N/D
|11月 2025
|54.3
|每月
|ISM 非制造业就业指数
|N/D
|11月 2025
|48.2
|每月
|ISM 非制造业新订单
|N/D
|11月 2025
|56.2
|每月
|ISM-NY商业状况指数
|804.5
|3月 2021
|810.9
|每月
|ISM-NY当前商业状况
|37.2
|3月 2021
|35.5
|每月
|MNI芝加哥商业晴雨表
|36.3
|11月 2025
|43.8
|每月
|NFIB小型企业信心指数
|99.0
|11月 2025
|98.2
|每月
|S&P全球制造业PMI
|52.2
|11月 2025
|52.5
|每月
|S&P全球服务业PMI
|54.1
|11月 2025
|54.8
|每月
|S&P全球综合PMI
|N/D
|11月 2025
|54.8
|每月
|公司利润季率 q/q
|4.4%
|3 Q 2025
|0.2%
|每季度
|商业库存指数月率 m/m
|0.2%
|9月 2025
|0.0%
|每月
|堪萨斯联储制造业生产
|N/D
|12月 2025
|每月
|堪萨斯联储制造业综合指数
|N/D
|12月 2025
|每月
|工厂订单月率m/m
|1.3%
|8月 2025
|-1.3%
|每月
|工厂订单（不包括运输工具）月率m/m
|-0.1%
|8月 2025
|0.5%
|每月
|批发库存指数月率m/m
|0.5%
|9月 2025
|0.0%
|每月
|批发销售月率m/m
|-0.2%
|9月 2025
|-0.2%
|每月
|核心耐用品订单月率m/m
|0.2%
|10月 2025
|0.7%
|每月
|纽约联储制造业指数
|-3.9
|12月 2025
|18.7
|每月
|美联储(Fed)制造业生产月率m/m
|0.0%
|11月 2025
|0.0%
|每月
|美联储工业生产年率y/y
|-0.1%
|11月 2025
|1.6%
|每月
|美联储工业生产指数月率 m/m
|0.1%
|11月 2025
|-0.3%
|每月
|美联储生产能力利用率
|76.0%
|11月 2025
|76.1%
|每月
|耐用品订单月率m/m
|-2.2%
|10月 2025
|0.7%
|每月
|耐用品订单（不包括国防货品）月率 m/m
|-1.5%
|10月 2025
|0.1%
|每月
|芝加哥联储全国活动指数
|N/D
|10月 2025
|-0.12
|每月
|贝克休斯美国石油钻井平台
|406
|19 12月 2025
|414
|每周
|贝克休斯美国钻机总数
|542
|19 12月 2025
|548
|每周
|费城联储制造业指数
|-10.2
|12月 2025
|-1.7
|每月
|费城联储商业环境指数
|41.6
|12月 2025
|49.6
|每月
|费城联储就业指数
|12.9
|12月 2025
|6.0
|每月
|费城联储支付价格
|43.6
|12月 2025
|56.1
|每月
|费城联储新订单
|5.0
|12月 2025
|-8.6
|每月
|费城联储资本支出指数
|30.3
|12月 2025
|26.7
|每月
|达拉斯联储制造业指数
|N/D
|11月 2025
|-5.0
|每月
|达拉斯联储服务业商业活动
|N/D
|11月 2025
|-9.4
|每月
|达拉斯联储服务业收入
|N/D
|11月 2025
|-6.4
|每月
|里士满联储制造业出货量
|-20
|9月 2025
|-5
|每月
|里士满联储制造业指数
|-17
|9月 2025
|-7
|每月
|里士满联储服务业收入
|N/D
|12月 2025
|每月
|非国防资本货品订单（不包括飞机类）月率m/m
|0.5%
|10月 2025
|1.1%
|每月
|非国防资本货品运输（不包括飞机类）m/m
|0.7%
|10月 2025
|1.2%
|每月
|消费者
|最近
|参考
|前值
|频率
|CB消费者信心指数
|89.1
|12月 2025
|92.9
|每月
|个人收入月率m/m
|N/D
|11月 2025
|0.4%
|每月
|个人消费月率 m/m
|N/D
|11月 2025
|0.3%
|每月
|实际PCE季率 q/q
|3.5%
|3 Q 2025
|2.5%
|每季度
|实际个人消费支出月率 m/m
|N/D
|11月 2025
|0.0%
|每月
|密歇根消费者信心指数
|52.9
|12月 2025
|53.3
|每月
|密歇根消费者预期指数
|54.6
|12月 2025
|55.0
|每月
|密歇根现况指数
|50.4
|12月 2025
|50.7
|每月
|核心零售销售指数月率 m/m
|0.4%
|10月 2025
|0.1%
|每月
|美联储消费信贷月率 m/m
|$9.18 B
|10月 2025
|$11.01 B
|每月
|零售库存月率m/m
|0.4%
|9月 2025
|每月
|零售库存（不包括汽车）月率m/m
|0.0%
|9月 2025
|每月
|零售管理月率m/m
|0.8%
|10月 2025
|-0.1%
|每月
|零售销售指数月率 m/m
|0.0%
|10月 2025
|0.1%
|每月
|零售销售额年率 y/y
|3.5%
|10月 2025
|4.2%
|每月
|零售销售（不包括汽车和天然气）月率m/m
|0.5%
|10月 2025
|0.0%
|每月
|房屋
|最近
|参考
|前值
|频率
|HPI
|435.4
|9月 2025
|435.6
|每月
|NAHB 房产市场指数
|39
|12月 2025
|38
|每月
|S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
|1.4%
|9月 2025
|1.6%
|每月
|S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
|-0.5%
|9月 2025
|-0.6%
|每月
|S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 s.a. 月率m/m
|0.1%
|9月 2025
|0.1%
|每月
|建筑支出月率 m/m
|0.2%
|8月 2025
|0.2%
|每月
|成品房销售额
|4.13 M
|11月 2025
|4.11 M
|每月
|成品房销售额月率 m/m
|0.5%
|11月 2025
|1.5%
|每月
|成屋销售指数年率 y/y
|-0.4%
|10月 2025
|-0.9%
|每月
|成屋销售指数月率 m/m
|1.9%
|10月 2025
|0.1%
|每月
|房产价格指数(HPI)月率 m/m
|0.0%
|9月 2025
|0.4%
|每月
|房产价格指数年率 y/y
|1.7%
|9月 2025
|2.4%
|每月
|新屋开工
|N/D
|9月 2025
|1.307 M
|每月
|新屋开工率月率 m/m
|N/D
|9月 2025
|-8.5%
|每月
|新屋销售指数月率 m/m
|N/D
|9月 2025
|20.5%
|每月
|新屋销售量
|N/D
|9月 2025
|0.800 M
|每月
|未决房屋销售指数
|76.3
|10月 2025
|74.9
|每月
|营建许可
|N/D
|9月 2025
|1.312 M
|每月
|营建许可月率 m/m
|N/D
|9月 2025
|-3.7%
|每月