欧盟生产价格指数(PPI)月率 m/m (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)

国家：
欧盟
EUR, 欧元
源：
欧盟统计局 (Eurostat)
部门：
价格
低级别 0.1% 0.1%
-0.1%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
-0.2%
0.1%
下次发布 实际值 预测值
以前
生产者价格指数(PPI)月率m/m描述了与上一月份相比，指定月份欧元区制造和国内市场出售的商品的价格变化。这个指数是从生产者的角度计算的。指数值反映了不包含增值税以及与产品营业额直接相关的类似税费的基本价格。在计算中使用实际的交易量来反映真实的价格变动。

欧盟统计局计算并公布了所有成员国的汇总数据。这些数据是通过对数千家制造业企业的调查得出的。制造商被分成三组：采矿公司、工业公司和电力、天然气和自来水的供应商。与基准期相比，来评估价格变化。基准期每5年修订一次，目前设定为2010年。在汇总指数的计算中，成员国的相对权重也会不时地进行修正。

在产品出现在零售市场之前，PPI会记录生产水平的价格变动。因此，它可以预测消费者层面的进一步价格变化。PPI被用作通货膨胀压力的领先指标。当准备货币政策时使用该数据。

该指标的增长可以对欧元报价产生积极的影响。

最后值:

真实值

预测值

"欧盟生产价格指数(PPI)月率 m/m (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.1%
0.1%
-0.1%
9月 2025
-0.1%
0.1%
-0.4%
8月 2025
-0.3%
0.1%
0.3%
7月 2025
0.4%
-0.2%
0.8%
6月 2025
0.8%
0.3%
-0.6%
5月 2025
-0.6%
-1.7%
-2.2%
4月 2025
-2.2%
-0.3%
-1.7%
3月 2025
-1.6%
0.6%
0.2%
2月 2025
0.2%
0.5%
0.7%
1月 2025
0.8%
0.5%
0.5%
12月 2024
0.4%
0.8%
1.7%
11月 2024
1.6%
-0.6%
0.4%
10月 2024
0.4%
-0.5%
-0.6%
9月 2024
-0.6%
0.7%
0.6%
8月 2024
0.6%
0.8%
0.7%
7月 2024
0.8%
0.3%
0.6%
6月 2024
0.5%
-0.5%
-0.2%
5月 2024
-0.2%
-0.6%
-1.0%
4月 2024
-1.0%
-0.2%
-0.5%
3月 2024
-0.4%
-0.6%
-1.1%
2月 2024
-1.0%
-0.9%
1月 2024
-0.9%
-0.2%
-0.8%
12月 2023
-0.8%
0.2%
-0.3%
11月 2023
-0.3%
0.1%
0.3%
10月 2023
0.2%
-0.7%
0.5%
9月 2023
0.5%
-1.2%
0.7%
8月 2023
0.6%
-3.2%
-0.5%
7月 2023
-0.5%
-3.5%
-0.4%
6月 2023
-0.4%
-3.9%
-1.9%
5月 2023
-1.9%
-3.9%
-3.2%
4月 2023
-3.2%
-3.2%
-1.3%
3月 2023
-1.6%
-2.8%
-0.4%
2月 2023
-0.5%
-2.7%
-2.8%
1月 2023
-2.8%
-1.4%
1.1%
12月 2022
1.1%
-1.7%
-1.0%
11月 2022
-0.9%
-0.5%
-3.0%
10月 2022
-2.9%
2.8%
1.6%
9月 2022
1.6%
2.8%
5.0%
8月 2022
5.0%
1.8%
4.0%
7月 2022
4.0%
0.0%
1.3%
6月 2022
1.1%
2.4%
0.5%
5月 2022
0.7%
3.1%
1.2%
4月 2022
1.2%
4.3%
5.3%
3月 2022
5.3%
2.7%
1.1%
2月 2022
1.1%
4.5%
5.1%
1月 2022
5.2%
3.6%
3.0%
12月 2021
2.9%
3.0%
1.8%
11月 2021
1.8%
5.9%
5.4%
10月 2021
5.4%
2.2%
2.8%
9月 2021
2.7%
1.2%
1.1%
12345
